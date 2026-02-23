Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3119733
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhभोपाल

थप्पड़ का खूनी हिसाब! छात्र को 30 सेकेंड में 27 बार घोंपा चाकू, 2 उंगलियां कटीं, भोपाल में खौफनाक वारदात

Bhopal News: भोपाल के टीला जमालपुरा इलाके में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. यहां एक स्नूकर क्लब के अंदर दो नाबालिगों ने 10वीं क्लास के एक स्टूडेंट को सिर्फ 30 सेकंड में 27 बार चाकू मारा.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Feb 23, 2026, 12:58 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

थप्पड़ का खूनी हिसाब! छात्र को 30 सेकेंड में 27 बार घोंपा चाकू, 2 उंगलियां कटीं, भोपाल में खौफनाक वारदात

Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के टीला जमालपुरा इलाके में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है. यहां गणेश चौक पर बने एक स्नूकर क्लब में दो नाबालिगों ने 10वीं क्लास के स्टूडेंट पर बेरहमी से हमला किया. CCTV फुटेज के मुताबिक, हमलावर फिल्मी अंदाज में क्लब में घुसे और 30 सेकंड के अंदर स्टूडेंट पर चाकू से 27 बार वार किए और मौके से फरार हो गए. यह वारदात 15 फरवरी की बताई जा रही है, जिसका सीसीटीवी फुटेज अब सामने आया है. 

हमले में दो उंगलियां कटीं
पुलिस जांच के मुताबिक, हमलावर और घायल स्टूडेंट एक ही कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं. कुछ समय पहले किसी बात पर उनकी बहस हुई थी, जिस दौरान स्टूडेंट ने आरोपी को थप्पड़ मार दिया था. इस बेइज्जती का बदला लेने के लिए दो नाबालिग आरोपी फिल्मी स्टाइल में स्नूकर क्लब में घुसे और स्नूकर खेल रहे स्टूडेंट पर चाकू से बेरहमी से हमला कर दिया. 

30 सेकेंड में 27 बार घोंपा चाकू
सिर्फ 30 सेकंड के अंदर उस पर चाकू से 27 बार वार किए गए. स्टूडेंट की दो उंगलियां कट गईं और उसके हाथ पर 10 से ज़्यादा गहरे घाव हो गए. इसके अलावा उसके कंधे और पीठ पर भी चाकू मारा गया. घटना का CCTV फुटेज 22 फरवरी को सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें आरोपियों की क्रूरता साफ़ दिख रही थी. फिलहाल, पुलिस ने कहा है कि वे मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर और सख्त धाराएं लगाएंगे, जबकि शुरुआती FIR मामूली धाराओं में दर्ज की गई थी.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: शादीशुदा प्रेमिका से मिलने गया था युवक, परिजनों ने रंगे हाथ पकड़ा, फिर रस्सी से बांधकर पीटा

 

वीडियो में क्या है?
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में साफ दिख रहा है कि स्टूडेंट अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन दो आरोपी उसे घेर लेते हैं और बेरहमी से चाकुओं से गोद देते हैं. हमले के दौरान, स्टूडेंट खुद को बचाने की कोशिश करता है लेकिन उसे चाकू मार दिया जाता है. इस हमले में वह गंभीर रूप से घायल हो गया है.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले "भोपाल" की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

TAGS

bhopal newsmp news

Trending news

Guest teachers news
MP के 70 हजार अतिथि शिक्षकों के लिए नई गाइडलाइन जारी, चूक हुई तो जाएगी नौकरी...
Vulture
₹2 की गोली और 4 करोड़ गिद्धों का अंत! कैसे एक दवा ने गिद्धों को बनाया लुप्तप्राय?
mp police recruitment
MP पुलिस आरक्षक भर्ती के लिए मैदान में उतरेंगे अभ्यर्थी, ये दस्तावेज लाना अनिवार्य
indore news
इंदौर मेट्रो का विस्तार: अब 6 नहीं, 17 किलोमीटर तक दौड़ेगी ट्रेन, सफर होगा आसान
chhattisgarh news
छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू, OP चौधरी पेश करेंगे आर्थिक सर्वेक्षण
MP Breaking News LIVE
MP Breaking News LIVE: एमपी विधानसभा बजट सत्र का छठवां दिन आज, CM मोहन होंगे शामिल, पढ़ें 23 फरवरी की खबरें
Dhamtari news
पकड़ी गई एक्टिंग...खुद को CID अफसर बताकर लोगों पर झाड़ता था रौब, पुलिस ने सिखाया सबक
indore news
साइबर ठगों से सावधान! ब्लैकमेल करने का ढूंढ लिया नया तरीका, इंदौर के युवक को फंसाया
mp cm news
एमपी के विश्वविद्यालयों में होगी मंदिर प्रबंधन की पढ़ाई, सीएम ने किया ऐलान
Mandsaur News
गिद्धों के लिए स्वर्ग से कम नहीं है एमपी की ये जगह, इतनी प्रजातियां रहती हैं मौजूद