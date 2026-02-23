थप्पड़ का खूनी हिसाब! छात्र को 30 सेकेंड में 27 बार घोंपा चाकू, 2 उंगलियां कटीं, भोपाल में खौफनाक वारदात

Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के टीला जमालपुरा इलाके में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है. यहां गणेश चौक पर बने एक स्नूकर क्लब में दो नाबालिगों ने 10वीं क्लास के स्टूडेंट पर बेरहमी से हमला किया. CCTV फुटेज के मुताबिक, हमलावर फिल्मी अंदाज में क्लब में घुसे और 30 सेकंड के अंदर स्टूडेंट पर चाकू से 27 बार वार किए और मौके से फरार हो गए. यह वारदात 15 फरवरी की बताई जा रही है, जिसका सीसीटीवी फुटेज अब सामने आया है.

हमले में दो उंगलियां कटीं

पुलिस जांच के मुताबिक, हमलावर और घायल स्टूडेंट एक ही कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं. कुछ समय पहले किसी बात पर उनकी बहस हुई थी, जिस दौरान स्टूडेंट ने आरोपी को थप्पड़ मार दिया था. इस बेइज्जती का बदला लेने के लिए दो नाबालिग आरोपी फिल्मी स्टाइल में स्नूकर क्लब में घुसे और स्नूकर खेल रहे स्टूडेंट पर चाकू से बेरहमी से हमला कर दिया.

30 सेकेंड में 27 बार घोंपा चाकू

सिर्फ 30 सेकंड के अंदर उस पर चाकू से 27 बार वार किए गए. स्टूडेंट की दो उंगलियां कट गईं और उसके हाथ पर 10 से ज़्यादा गहरे घाव हो गए. इसके अलावा उसके कंधे और पीठ पर भी चाकू मारा गया. घटना का CCTV फुटेज 22 फरवरी को सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें आरोपियों की क्रूरता साफ़ दिख रही थी. फिलहाल, पुलिस ने कहा है कि वे मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर और सख्त धाराएं लगाएंगे, जबकि शुरुआती FIR मामूली धाराओं में दर्ज की गई थी.

वीडियो में क्या है?

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में साफ दिख रहा है कि स्टूडेंट अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन दो आरोपी उसे घेर लेते हैं और बेरहमी से चाकुओं से गोद देते हैं. हमले के दौरान, स्टूडेंट खुद को बचाने की कोशिश करता है लेकिन उसे चाकू मार दिया जाता है. इस हमले में वह गंभीर रूप से घायल हो गया है.

