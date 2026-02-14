Advertisement
बजट सत्र से पहले MP में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 11 IAS और 4 SAS के अफसरों के तबादले, जानें किसे कहां मिली जिम्मेदारी

MP IAS Transfer: मध्यप्रदेश में बजट सत्र से ठीक पहले सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है.  राज्य सरकार ने 11 आईएएस आधिकारी और 4 राज्य प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के तबादले के आदेश जारी किए हैं. आदेश जारी होने के साथ ही संबंधित अधिकारियों को नई पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए है.

 

Feb 14, 2026
MP IAS Transfer: मध्यप्रदेश में आधी रात प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल किया गया. राज्य सरकार ने 11 आईएएस आधिकारी और 4 राज्य प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के तबादले के आदेश जारी किए हैं. सामान्य प्रशासन विभाग के जारी आदेश के मुताबिक अपर मुख्य सचिव अशोक वर्णवाल को स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है. वहीं उनकी स्वास्थ्य विभाग में प्रमुख सचिव के रूप में संदीप यादव की पदस्थापना की गई है.  

इन अधिकारियों के हुए तबादले 

  • इसके अलावा मनीष सिंह को एक बार फिर जनसंपर्क विभाग की कमान दी गई है. वे इस अहम दायित्व के साथ परिवहन सचिव का अतिरिक्त प्रभार भी संभालेंगे.
  • जनसंपर्क आयुक्त रहे दीपक सक्सेना को अब आबकारी आयुक्त नियुक्त किया गया है. वे इससे पहले करबी चार महीने तक जनसंपर्क आयुक्त के पद पर कार्यरत रहे . 
  • वहीं, आबकारी आयुकत रहे अभिजीत अग्रवाल को प्रबंध संचालक, राज्य सहकारी विपणन संघ के पद पर पदस्थ किया गया है. अभिजीत अग्रवाल 2 साल तक आबकारी आयुक्त के पद पर रहे. खास बात यह है कि उन्होंने नई आबकारी नीति लागू होने से ठीक पहले उन्हें पद से हटाया गया है.
  • 2009 बैच के अधिकारी अजय गुप्ता को किसान कल्याण एवं कृषि विकास के संचालक पद से हटाकर ईस्ट जोन बिजली वितरण कंपनी, जबलपुर का  प्रबंध संचालक बनाया गया है. 
  • 2011 बैच के अधिकारी उमाशंकर भार्गव करीब आठ महीने बाद राजभवन से वापसी हो गई है. उन्हें किसान कल्याण एवं कृषि विकास का संचालक बनाया गया है.
  • वहीं भिंड जिला पंचायत के CEO सुनील दुबे को गवर्नर का डिप्टी सेक्रेटरी बनाया गया है. 
  • हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की डिप्टी सेक्रेटरी संघमित्रा गौतम को अलीराजपुर जिला पंचायत का CEO बनाया गया है.
  • इसी तरह, आगर मालवा जिला पंचायत की CEO नंदा भलावे कुशरे को राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का अपर परियोजना संचालक बनाया गया है.  
  • स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के डिप्टी सेक्रेटरी कमल सोलंकी को रसेन जिला पंचायत का CEO बनाया गया है.

4  राज्य प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के तबादले 

  • देर रात जारी आदेश में चार प्रशासनिक अधिकारियों के तबादला किए गए हैं. जारी आदेश के मुताबिक भुरला सिंह सोलंकी को मुख्य कार्यपान अधिकारी, जिला पंचायत आगर मालवा पदस्थ किया गया है.
  • इसी क्रम में मिलिंद कुमार नागदेवे को जिला पंचायत खरगोन में नई जिम्मेदारी सौंप गई है.
  • जबकि वीर सिंह चौहान को जिला पंचायत भिंड में पदस्थ किया गया है.
  • वहीं राकेश शर्मा को मुख्य महाप्रबंधक, मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के पद पर नियुक्त किया गया. आदेश जारी होने के साथ ही संबंधित अधिकारियों को नई पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए है.

