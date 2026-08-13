Add Zee Business As A Preferred Source
App

MP में सेहत से खिलवाड़ पर कड़ा रुख, भोपाल में 116 किलो संदिग्ध पनीर जब्त, जांच के लिए लैब भेजे गए सैंपल

भोपाल में एक डेयरी पर छापेमारी के बाद 116 किलोग्राम संदिग्ध पनीर जब्त किया गया है. जब्त किए गए स्टॉक की कुल कीमत लगभग ₹34,800 आंकी गई है. इसके जांच के लिए सैंपल लैब भेजे गए हैं.

Written ByRanjana Kahar
Published: Aug 13, 2026, 08:18 AM IST|Updated: Aug 13, 2026, 08:18 AM IST
MP में सेहत से खिलवाड़ पर कड़ा रुख, भोपाल में 116 किलो संदिग्ध पनीर जब्त, जांच के लिए लैब भेजे गए सैंपल

About the Author

Ranjana Kahar

Ranjana Kahar

रंजना कहार एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया और डेस्क ऑपरेशंस में चार वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. रंजना की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम और स्थानीय खबरों (Hyperlocal News) की सटीक और तथ्यात्मक कवरेज में है.

गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय, बिलासपुर से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल करने वाली रंजना कहार ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने APN न्यूज़ के साथ भी काम किया है. डेस्क मैनेजमेंट और न्यूज़ प्रोडक्शन में मजबूत पकड़ होने के चलते वे पाठकों तक खबरें तेजी और प्रमाणिकता के साथ पहुंचाने का काम करती हैं.

रंजना कहार से आप सीधे ranjana.kahar@india.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप रंजना से एक्स (ट्विटर) और लिंक्डइन पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
सिंगरौली बैंक डकैती: 15 करोड़ की लूट का माल खपाने वाला आरोपी बिहार से गिरफ्तार
2
3
4
5