जड़ी-बूटियों का महाकुंभ आज से शुरू, वन मेले में मिलेगा बहुत कुछ खास, 350 लगेंगे स्टॉल; CM मोहन करेंगे शुभारंभ

Bhopal News: भोपाल में आज 11वां अंतर्राष्ट्रीय वन मेला शुरू हो रहा है, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव करेंगे. इस मेले में लगभग 350 स्टॉल लगेंगे, जिनमें औषधीय जड़ी-बूटियां और वन उत्पाद दिखाए जाएंगे.
Trending Photos
International Forest Fair: राजधानी भोपाल में आज से 11वां अंतर्राष्ट्रीय वन मेला शुरू हो रहा है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव मेले का शुभारंभ करेंगे. मेले में 24 राज्यों से लगभग 350 स्टॉल लगाए गए हैं, जिनमें औषधीय जड़ी-बूटियां और अन्य वन उत्पाद दिखाए जाएंगे. 200 आयुर्वेदिक डॉक्टर और विशेषज्ञ सलाह देंगे. मेले के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे.
11वें अंतरराष्ट्रीय वन मेले की आज से शुरुआत
दरअसल, 11वां अंतर्राष्ट्रीय वन मेला आज बुधवार को भोपाल में शुरू होने जा रहा है, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव एक भव्य समारोह में करेंगे. यह सात दिवसीय मेला औषधीय जड़ी-बूटियों, पौधों और वन उत्पादों के लिए एक राष्ट्रीय मंच प्रदान करता है, जिसमें देश भर के 24 राज्यों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं. दर्शकों के लिए वन उत्पादों को प्रदर्शित करने वाले लगभग 350 स्टॉल लगाए जाएंगे. मेले का एक मुख्य उद्देश्य लोगों को पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों से जोड़ना है, और इसी उद्देश्य से, 200 आयुर्वेदिक डॉक्टर और विशेषज्ञ विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं के लिए मुफ्त परामर्श देंगे.
देखने को मिलेगा सांस्कृतिक कार्यक्रम
मेले में होने वाले कल्चरल प्रोग्राम्स की सीरीज़ भी एक बड़ा आकर्षण होगी. यह 17 दिसंबर को डिंडोरी के पारंपरिक डांस परफॉर्मेंस के साथ शुरू होगी. इसके बाद 18 दिसंबर को ऑर्केस्ट्रा अंचल शर्मा ग्रुप का परफॉर्मेंस होगा, और 19 दिसंबर को 'विरासत सूफी' की म्यूजिकल प्रस्तुति होगी. 20 दिसंबर की शाम को 'फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को समर्पित एक शाम' थीम पर 'फॉरेस्ट मेलोडी' द्वारा एक म्यूजिकल परफॉर्मेंस दिया जाएगा. मेले का सबसे बड़ा आकर्षण 21 दिसंबर को होगा, जब मशहूर सिंगर नीरज श्रीधर (बॉम्बे वाइकिंग्स) म्यूजिकल परफॉर्मेंस देंगे. 23 दिसंबर को क्लोजिंग सेरेमनी से पहले झाबुआ का पारंपरिक डांस परफॉर्मेंस भी दिखाया जाएगा.
जानें इस बारे के वन मेले के बारे में
वन मेले के बारे में वन राज्य मंत्री दिलीप सिंह अहिरवार ने बताया कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव इसका उद्घाटन करेंगे. "समृद्ध वन, खुशहाल वन" थीम पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय वन मेला 17 से 23 दिसंबर तक लाल परेड ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा. मेले में 350 स्टॉल लगाए जा रहे हैं. पूरे राज्य से जिला संघ, वन विभाग, वन उत्पाद केंद्र, जड़ी-बूटी संग्राहक, उत्पादक, आयुर्वेदिक दवा निर्माता और पारंपरिक खाद्य उत्पादक और विक्रेता मेले में अपने उत्पादों का प्रदर्शन और बिक्री करेंगे.
मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!