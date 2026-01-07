Advertisement
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhभोपाल

MP के रेल यात्रियों को माघ मेले के लिए सुविधा, प्रयागराज में रुकेगी भोपाल रेल मंडल की ये 13 ट्रेनें

Magh Mela Trains: भोपाल रेल मंडल से गुजरने वाली 13 ट्रेनों को प्रयागराज स्टेशन पर अगली 20 फरवरी तक स्टॉपेज दिया जाएगा. माघ मेले को लेकर भारतीय रेलवे की तरफ से यह फैसला किया गया है.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Jan 07, 2026, 02:59 PM IST
प्रयागराज में रुकेगी भोपाल रेल मंडल से गुजरने वाली

Bhopal to Prayagraj Trains: माघ मेले के दौरान मध्य प्रदेश से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु स्नान के लिए उत्तरप्रदेश के प्रयागराज जाने वाले हैं. ऐसे में भारतीय रेलवे ने भी व्यवस्थाएं बनाना शुरू कर दिया है. भोपाल रेल मंडल से गुजरने वाली 13 प्रमुख ट्रेनों को प्रयागराज जंक्शन में स्टॉपेज दिया गया है, बताया जा रहा है कि 1 जनवरी 2026 से 20 फरवरी 2026 तक 13 ट्रेनों का दो-दो मिनट का अस्थायी ठहराव प्रयागराज स्टेशन पर किया जाएगा. ताकि मध्य प्रदेश से स्न्नान के लिए जाने वाले यात्रियों को प्रयागराज पहुंचने में आसानी होगी. 

माघ मेले के लिए सुविधा 

भारतीय रेलवे के मुताबिक मध्य प्रदेश के साथ-साथ महाराष्ट्र, दक्षिण भारत के अनेक राज्यों से आने वाली ट्रेनों को यह फायदा दिया जाएगा. यहां से आने वाले श्रद्धालुओं को भी प्रयागराज पहुंचने का लाभ मिलेगा. रेलवे के इस फैसले से स्नान और दर्शन के लिए आने वाले यात्रियों को सीधी और सुगम कनेक्टिविटी मिलेगी. इसके अलावा बताया जा रहा है कि आने वाले समय में कुछ स्पेशल ट्रेनों का संचालन भी भारतीय रेलवे की तरफ से किया जा सकता है, हालांकि अभी इसको लेकर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं आई है. 

ये ट्रेनें प्रयागराज में रुकेगी

लोकमान्य तिलक–छपरा अंत्योदय एक्सप्रेस, गांधीनगर कैपिटल–वाराणसी एक्सप्रेस, चेन्नई–छपरा एक्सप्रेस, लोकमान्य तिलक–गोरखपुर एक्सप्रेस, इंदौर–बनारस एक्सप्रेस, लोकमान्य तिलक–अयोध्या कैंट एक्सप्रेस, यशवंतपुर–लखनऊ एक्सप्रेस, गोदान एक्सप्रेस, छपरा एक्सप्रेस, कामायनी एक्सप्रेस और रामेश्वरम–अयोध्या कैंट एक्सप्रेस ट्रेनों को 2-2 मिनट के लिए प्रयागराज जंक्शन में रोका जाएगा. 

भोपाल रेल मंडल की तरफ से दी जानकारी के मुताबिक ट्रेनों का यह ठहराव माघ मेले के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए किया गया है, ताकि यात्रियों को प्रयागराज आने और जाने में किसी तरह की परेशानियां न हो. रेलवे की तरफ से भी इसकी जानकार अपडेट की जा रही है. 

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

