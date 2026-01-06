Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3065308
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhभोपाल

MP आने वाली 14 ट्रेनें चल रही लेट, घने कोहरे से रेलवे यातायात प्रभावित, जानिए समय

Trains Late Today In MP: कोहरे की वजह से मध्य प्रदेश में ट्रेनों के लेट होने का सिलसिला जारी है, भारतीय रेलवे के मुताबिक मंगलवार को भी 14 ट्रेनें लेट चल रही हैं, जो देरी से पहुंच रही है.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Jan 06, 2026, 12:42 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

14 ट्रेनें मध्य प्रदेश में चल रही लेट
14 ट्रेनें मध्य प्रदेश में चल रही लेट

14 Trains Delayed In MP: मध्य प्रदेश में घने कोहरे का असर रेलवे यातायात पर भी पढ़ रहा है. मंगलवार को राज्य में 14 ट्रेनें अपने निर्धारित समय से लेट चल रही हैं. भारतीय रेलवे की तरफ से यह जानकारी दी गई है. उत्तर भारत से मध्य प्रदेश की तरफ आने वाली ज्यादातर ट्रेनें लेट हैं, क्योंकि कोहरे की वजह से ट्रेनों की रफ्तार पर असर पड़ रहा है. कई ट्रेने 14 घंटे तक लेट हो रही हैं, जबकि कुछ ट्रेनें 7 से 10 घंटे तक लेट चल रही हैं, ऐसे में जो ट्रेनें रात में ही अपने गंतव्य तक पहुंच जाती थी, वह ट्रेनें अब सुबह पहुंच रही हैं और जो सुबह पहुंचती थी, वह फिलहाल रात में पहुंच रही हैं. 

यात्री हो रहे परेशान 

ट्रेनों के लेट होने की वजह से यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. क्योंकि ट्रेनों लेट होने की वजह से स्टेशन पर भी यात्रियों की भीड़ बढ़ रही है, जबकि यात्रियों को  समय से पहुंचने में भी देरी हो रही है, जिसके चलते यात्रा प्रभावित हो रही है. भारतीय रेलवे ने कहा की कोहरे की वजह से ट्रेनों की रफ्तार पर असर दिख रहा है. ट्रेनों का समय लगातार अपडेट किया जा रहा है. 

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ेंः बढ़ती ठंड से भोपाल के लोगों को राहत, ओस और नमी से हवा साफ, घट गया AQI

ये प्रमुख ट्रेनें चल रही लेट 

  • गाड़ी संख्या 01666 अगरतला–रानी कमलापति स्पेशल 13 घंटे से ज्यादा लेट. 
  • गाड़ी संख्या 12191 श्रीधाम एक्सप्रेस ट्रेन भी 13 घंटे से ज्यादा लेट. 
  • गाड़ी संख्या 01028 गोरखपुर एक्सप्रेस 3 घंटे देरी से चल रही है. 
  • गाड़ी संख्या 20104 मुंबई एलटीटी सुपरफास्ट ट्रेन 1 घंटा 30 मिनट देरी से चल रही है. 
  • गाड़ी संख्या 12533 पुष्पक एक्सप्रेस भी 2 घंटे लेट चल रही है. 
  • गाड़ी संख्या 11058 पठानकोट एक्सप्रेस 4 घंटे 45 मिनट की देरी से चल रही है. 
  • गाड़ी संख्या 12628 कर्नाटक एक्सप्रेस भी 5 घंटे लेट चल रही है. 
  • गाड़ी संख्या 12622 तमिलनाडु एक्सप्रेस 5 घंटे से ज्यादा लेट. 
  • गाड़ी संख्या 11274 चुनार–इटारसी एक्सप्रेस डेढ़ घंटे से ज्यादा लेट. 
  • गाड़ी संख्या 12722 दक्षिण एक्सप्रेस भी 4 घंटे लेट चल रही है.
  • गाड़ी संख्या 11062 पवन एक्सप्रेस भी 2 घंटे से ज्यादा लेट चल रही है. 

बता दें कि उत्तर भारत में फिलहाल कोहरे की स्थिति तेज हो गई है, रात और सुबह के वक्त घना कोहरा छाया हुआ है, जबकि कई राज्यों में दोपहर को भी कोहरे का असर दिख रहा है. जिससे विजिविलिटी कम हो गई है. ऐसे में घने कोहरे में ट्रेनों की रफ्तार लगातार कम हो रही है. यही वजह है कि कोहरे की वजह से फिलहाल ट्रेनें लगातार लेट हो रही हैं.

ये भी पढ़ेंः ट्रेन के लंबे सफर से मिलेगी छुट्टी... रायपुर-मुंबई-जयपुर का सफर होगा सुपरफास्ट

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Trains Late Today14 trains delayed in mpTrains Late Today Madhya Pradesh

Trending news

chhattisgarh news
175 करोड़ का बिल बकाया, 3 लाख घरों में कट गई बिजली; मीटर उखाड़ ले गई कंपनी
raipur news
ट्रेन के लंबे सफर से मिलेगी छुट्टी... रायपुर-मुंबई-जयपुर का सफर होगा सुपरफास्ट
raipur news
छत्तीसगढ़ पुलिस में प्रमोशन की बहार: 17 एएसआई बने SI, आदेश जारी, देखिए लिस्ट...
chhattisgarh news
ब्रश करते समय फटी गर्दन की नस, गुब्बारे की तरह सूज गया गला, छग में पहला ऐसा मामला
sagar news
पहला जिला जहां ट्रैफिक कंट्रोल अब महिलाओं के हाथ में! 'लेडी सिंघम' संभालेंगी चौराहा
mp news
CM मोहन ने निभाया अपना वादा, क्रिकेटर क्रांति गौड़ के पिता की नौकरी बहाल, 13 साल बाद
Jyotiraditya Scindia
शादी कब करेंगे महाआर्यमन सिंधिया? पार्टनर को लेकर कह दी ये बात, रोड शो में लगी चोट
Betul Bus Accident
बैतूल में भीषण सड़क हादसा, भोपाल-नागपुर NH पर पलटी यात्री बस, 15 यात्री घायल
Burhanpur Wedding
हाथ में तलवार...सिर पर साफा, बुरहानपुर में निकली अब तक की सबसे अनोखी बारात
kubeshwar Dham
RSS की तुलना भगवान शिव से करने के मामले में प्रदीप मिश्रा पर क्या बोले पूर्व सीएम?