MP आने वाली 14 ट्रेनें चल रही लेट, घने कोहरे से रेलवे यातायात प्रभावित, जानिए समय

14 Trains Delayed In MP: मध्य प्रदेश में घने कोहरे का असर रेलवे यातायात पर भी पढ़ रहा है. मंगलवार को राज्य में 14 ट्रेनें अपने निर्धारित समय से लेट चल रही हैं. भारतीय रेलवे की तरफ से यह जानकारी दी गई है. उत्तर भारत से मध्य प्रदेश की तरफ आने वाली ज्यादातर ट्रेनें लेट हैं, क्योंकि कोहरे की वजह से ट्रेनों की रफ्तार पर असर पड़ रहा है. कई ट्रेने 14 घंटे तक लेट हो रही हैं, जबकि कुछ ट्रेनें 7 से 10 घंटे तक लेट चल रही हैं, ऐसे में जो ट्रेनें रात में ही अपने गंतव्य तक पहुंच जाती थी, वह ट्रेनें अब सुबह पहुंच रही हैं और जो सुबह पहुंचती थी, वह फिलहाल रात में पहुंच रही हैं.

यात्री हो रहे परेशान

ट्रेनों के लेट होने की वजह से यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. क्योंकि ट्रेनों लेट होने की वजह से स्टेशन पर भी यात्रियों की भीड़ बढ़ रही है, जबकि यात्रियों को समय से पहुंचने में भी देरी हो रही है, जिसके चलते यात्रा प्रभावित हो रही है. भारतीय रेलवे ने कहा की कोहरे की वजह से ट्रेनों की रफ्तार पर असर दिख रहा है. ट्रेनों का समय लगातार अपडेट किया जा रहा है.

ये प्रमुख ट्रेनें चल रही लेट

गाड़ी संख्या 01666 अगरतला–रानी कमलापति स्पेशल 13 घंटे से ज्यादा लेट.

गाड़ी संख्या 12191 श्रीधाम एक्सप्रेस ट्रेन भी 13 घंटे से ज्यादा लेट.

गाड़ी संख्या 01028 गोरखपुर एक्सप्रेस 3 घंटे देरी से चल रही है.

गाड़ी संख्या 20104 मुंबई एलटीटी सुपरफास्ट ट्रेन 1 घंटा 30 मिनट देरी से चल रही है.

गाड़ी संख्या 12533 पुष्पक एक्सप्रेस भी 2 घंटे लेट चल रही है.

गाड़ी संख्या 11058 पठानकोट एक्सप्रेस 4 घंटे 45 मिनट की देरी से चल रही है.

गाड़ी संख्या 12628 कर्नाटक एक्सप्रेस भी 5 घंटे लेट चल रही है.

गाड़ी संख्या 12622 तमिलनाडु एक्सप्रेस 5 घंटे से ज्यादा लेट.

गाड़ी संख्या 11274 चुनार–इटारसी एक्सप्रेस डेढ़ घंटे से ज्यादा लेट.

गाड़ी संख्या 12722 दक्षिण एक्सप्रेस भी 4 घंटे लेट चल रही है.

गाड़ी संख्या 11062 पवन एक्सप्रेस भी 2 घंटे से ज्यादा लेट चल रही है.

बता दें कि उत्तर भारत में फिलहाल कोहरे की स्थिति तेज हो गई है, रात और सुबह के वक्त घना कोहरा छाया हुआ है, जबकि कई राज्यों में दोपहर को भी कोहरे का असर दिख रहा है. जिससे विजिविलिटी कम हो गई है. ऐसे में घने कोहरे में ट्रेनों की रफ्तार लगातार कम हो रही है. यही वजह है कि कोहरे की वजह से फिलहाल ट्रेनें लगातार लेट हो रही हैं.

