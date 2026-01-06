MP आने वाली 14 ट्रेनें चल रही लेट, घने कोहरे से रेलवे यातायात प्रभावित, जानिए समय

Trains Late Today In MP: कोहरे की वजह से मध्य प्रदेश में ट्रेनों के लेट होने का सिलसिला जारी है, भारतीय रेलवे के मुताबिक मंगलवार को भी 14 ट्रेनें लेट चल रही हैं, जो देरी से पहुंच रही है.
Trending Photos
14 Trains Delayed In MP: मध्य प्रदेश में घने कोहरे का असर रेलवे यातायात पर भी पढ़ रहा है. मंगलवार को राज्य में 14 ट्रेनें अपने निर्धारित समय से लेट चल रही हैं. भारतीय रेलवे की तरफ से यह जानकारी दी गई है. उत्तर भारत से मध्य प्रदेश की तरफ आने वाली ज्यादातर ट्रेनें लेट हैं, क्योंकि कोहरे की वजह से ट्रेनों की रफ्तार पर असर पड़ रहा है. कई ट्रेने 14 घंटे तक लेट हो रही हैं, जबकि कुछ ट्रेनें 7 से 10 घंटे तक लेट चल रही हैं, ऐसे में जो ट्रेनें रात में ही अपने गंतव्य तक पहुंच जाती थी, वह ट्रेनें अब सुबह पहुंच रही हैं और जो सुबह पहुंचती थी, वह फिलहाल रात में पहुंच रही हैं.
यात्री हो रहे परेशान
ट्रेनों के लेट होने की वजह से यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. क्योंकि ट्रेनों लेट होने की वजह से स्टेशन पर भी यात्रियों की भीड़ बढ़ रही है, जबकि यात्रियों को समय से पहुंचने में भी देरी हो रही है, जिसके चलते यात्रा प्रभावित हो रही है. भारतीय रेलवे ने कहा की कोहरे की वजह से ट्रेनों की रफ्तार पर असर दिख रहा है. ट्रेनों का समय लगातार अपडेट किया जा रहा है.
ये भी पढ़ेंः बढ़ती ठंड से भोपाल के लोगों को राहत, ओस और नमी से हवा साफ, घट गया AQI
ये प्रमुख ट्रेनें चल रही लेट
बता दें कि उत्तर भारत में फिलहाल कोहरे की स्थिति तेज हो गई है, रात और सुबह के वक्त घना कोहरा छाया हुआ है, जबकि कई राज्यों में दोपहर को भी कोहरे का असर दिख रहा है. जिससे विजिविलिटी कम हो गई है. ऐसे में घने कोहरे में ट्रेनों की रफ्तार लगातार कम हो रही है. यही वजह है कि कोहरे की वजह से फिलहाल ट्रेनें लगातार लेट हो रही हैं.
ये भी पढ़ेंः ट्रेन के लंबे सफर से मिलेगी छुट्टी... रायपुर-मुंबई-जयपुर का सफर होगा सुपरफास्ट
मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!