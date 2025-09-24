यात्रीगण कृपया ध्यान दें... डेढ़ महीने 14 ट्रेन रद्द, बदला गया 25 ट्रेनों का रूट; क्यों लिया गया ये फैसला, देखें लिस्ट
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2934559
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhभोपाल

यात्रीगण कृपया ध्यान दें... डेढ़ महीने 14 ट्रेन रद्द, बदला गया 25 ट्रेनों का रूट; क्यों लिया गया ये फैसला, देखें लिस्ट

MP News: उत्तर मध्य रेलवे के झांसी स्टेशन पर मरम्मत कार्य के कारण 25 नवंबर 2025 से 8 जनवरी 2026 तक कई ट्रेनें प्रभावित रहेंगी. रेलवे ने इस दौरान 14 ट्रेनों को पूरी तरह से रद्द कर दिया है.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Sep 24, 2025, 10:32 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

यात्रीगण कृपया ध्यान दें... डेढ़ महीने 14 ट्रेन रद्द, बदला गया 25 ट्रेनों का रूट; क्यों लिया गया ये फैसला, देखें लिस्ट

Trains Cancelled News: रेल यात्रियों के लिए एक बड़ी खबर है. रेलवे ने उत्तर मध्य रेलवे के झांसी मंडल के वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी स्टेशन पर बड़े मरम्मत कार्य की घोषणा की है, जिसका असर कई ट्रेनों पर पड़ेगा. प्लेटफ़ॉर्म संख्या 3 पर लगे वॉशेबल एप्रन को हटाकर नई गिट्टी-मुक्त पटरियां बिछाई जाएंगी. इस कार्य के लिए 25 नवंबर, 2025 से 8 जनवरी, 2026 तक मेगा-ब्लॉक लगाया जाएगा.  इस मरम्मत कार्य के कारण भारतीय रेलवे ने कई महत्वपूर्ण ट्रेनों की सेवाओं को प्रभावित करने का निर्णय लिया है.

यह भी पढ़ें: भोपाल मेट्रो को मिलेगी ग्रीन रफ्तार, सोलर पैनल लगेगा, जानिए कब तक होगी शुरुआत

 

Add Zee News as a Preferred Source

14 ट्रेनों को किया गया निरस्त
दरअसल, उत्तर मध्य रेलवे के झांसी मंडल में वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 3 पर एक महत्वपूर्ण रेल इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार कार्य किया जा रहा है. इस कार्य के तहत वॉशेबल एप्रन को हटाकर नई गिट्टी रहित पटरी बिछाने की योजना है जो रेलवे ट्रैक की मजबूती और टिकाऊपन को बढ़ाएगा. इस काम के चलते 25 नवंबर 2025 से 8 जनवरी 2026 तक लगभग डेढ़ महीने की अवधि में भोपाल मंडल होकर गुजरने वाली ट्रेनों की सेवाएं प्रभावित होंगी. इस अवधि में कुल 14 ट्रेनों को निरस्त कर दिया जाएगा और 25 ट्रेनों के मार्गों में बदलाव किया जाएगा, जिससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है.

भोपाल मंडल से गुजरने वाली ट्रेनें रद्द
रेल्वे ने बताया कि इस मरम्मत कार्य के चलते 14 ट्रेनों को पूरी तरह से निरस्त (रद्द) कर दिया गया है, जिसका सीधा असर उन यात्रियों पर पड़ेगा जिन्होंने इन ट्रेनों में पहले से बुकिंग कराई है. इसके अलावा, 25 ट्रेनों का रूट बदल दिया गया है, जिसका मतलब है कि ये ट्रेनें अपने निर्धारित मार्ग के बजाय वैकल्पिक रास्तों से गुजरेंगी. भोपाल मंडल से होकर जाने वाली ट्रेनें भी इस कार्य से प्रभावित होंगी. रेलवे ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि वे यात्रा से पहले अपनी ट्रेन की स्थिति की जांच कर लें. इस निर्णय से यात्रियों को कुछ असुविधा हो सकती है.

यह भी पढ़ें: खुशखबरी: छत्तीसगढ़ में नवरात्रि-दीपावली पर चलेगी 6 स्पेशल ट्रेनें, त्योहारों पर मिलेगी कंफर्म सीट

 

बता दें कि इसके अलावा रेलवे ने त्योहारी सीजन को देखते हुए मध्य प्रदेश से भी कई ट्रेनें चलाने का फैसला किया है, ताकि यात्रियों को आसानी से यात्रा करने में सुविधा हो. क्योंकि त्योहारी सीजन में लोग घर जाते हैं. इस दौरान ट्रेनों में अक्सर काफी भीड़ होती है, जिससे यात्रियों को टिकट मिलने में दिक्कत होती है.

TAGS

bhopal newsmp news

Trending news

bhopal news
भोपाल में हाई-प्रोफाइल लूट, IG इंटेलिजेंस को भी नहीं बख्शा, मोबाइल छीनकर भागे बदमाश
ratlam news
रतलाम में गरबा पंडालों पर लगे बैनर, गैर हिंदुओं की एंट्री पर रोक, अब शहर काजी ने...
mp news
MP बोर्ड के छात्रों के लिए बड़ी खबर, इस बार समय से पहले होंगी 10वीं व 12वीं परीक्षा
raipur news
39 साल बाद 100 रुपए रिश्वत के केस में बरी, बेगुनाही साबित करने में लग गई पूरी जिंदगी
chhattisgarh news
शर्मनाक स्वास्थ्य व्यवस्था! महिला को जहरीले सांप ने डसा, पीठ पर लादकर ले गए परिजन
chhattisgarh news
IAS की तैयारी कर रही थी छात्रा, थार ने कुचला, कलेक्टर बनने का था सपना
chhattisgarh news
शादीशुदा गर्लफ्रेंड से मिलने आया बॉयफ्रेंड, आधी रात को पकड़े गए प्रेमी-प्रेमिका, फिर
mp news
सिंगरौली मेडिकल कॉलेज में शुरू हुई MBBS की पढ़ाई, अबतक इतने छात्रों ने लिया एडमिशन
harda news hindi
सरकारी स्कूलों में बच्चों को सिखाई जाएगी कोडिंग, नहीं देनी होगी कोई फीस; जानिए कैसे
chhattisgarh news
नवरात्रि के पहले दिन हैवानियत, दुर्गा दर्शन के बहाने मासूम से रेप, मरा समझकर छोड़ा
;