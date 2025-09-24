यात्रीगण कृपया ध्यान दें... डेढ़ महीने 14 ट्रेन रद्द, बदला गया 25 ट्रेनों का रूट; क्यों लिया गया ये फैसला, देखें लिस्ट

Trains Cancelled News: रेल यात्रियों के लिए एक बड़ी खबर है. रेलवे ने उत्तर मध्य रेलवे के झांसी मंडल के वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी स्टेशन पर बड़े मरम्मत कार्य की घोषणा की है, जिसका असर कई ट्रेनों पर पड़ेगा. प्लेटफ़ॉर्म संख्या 3 पर लगे वॉशेबल एप्रन को हटाकर नई गिट्टी-मुक्त पटरियां बिछाई जाएंगी. इस कार्य के लिए 25 नवंबर, 2025 से 8 जनवरी, 2026 तक मेगा-ब्लॉक लगाया जाएगा. इस मरम्मत कार्य के कारण भारतीय रेलवे ने कई महत्वपूर्ण ट्रेनों की सेवाओं को प्रभावित करने का निर्णय लिया है.

14 ट्रेनों को किया गया निरस्त

दरअसल, उत्तर मध्य रेलवे के झांसी मंडल में वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 3 पर एक महत्वपूर्ण रेल इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार कार्य किया जा रहा है. इस कार्य के तहत वॉशेबल एप्रन को हटाकर नई गिट्टी रहित पटरी बिछाने की योजना है जो रेलवे ट्रैक की मजबूती और टिकाऊपन को बढ़ाएगा. इस काम के चलते 25 नवंबर 2025 से 8 जनवरी 2026 तक लगभग डेढ़ महीने की अवधि में भोपाल मंडल होकर गुजरने वाली ट्रेनों की सेवाएं प्रभावित होंगी. इस अवधि में कुल 14 ट्रेनों को निरस्त कर दिया जाएगा और 25 ट्रेनों के मार्गों में बदलाव किया जाएगा, जिससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है.

भोपाल मंडल से गुजरने वाली ट्रेनें रद्द

रेल्वे ने बताया कि इस मरम्मत कार्य के चलते 14 ट्रेनों को पूरी तरह से निरस्त (रद्द) कर दिया गया है, जिसका सीधा असर उन यात्रियों पर पड़ेगा जिन्होंने इन ट्रेनों में पहले से बुकिंग कराई है. इसके अलावा, 25 ट्रेनों का रूट बदल दिया गया है, जिसका मतलब है कि ये ट्रेनें अपने निर्धारित मार्ग के बजाय वैकल्पिक रास्तों से गुजरेंगी. भोपाल मंडल से होकर जाने वाली ट्रेनें भी इस कार्य से प्रभावित होंगी. रेलवे ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि वे यात्रा से पहले अपनी ट्रेन की स्थिति की जांच कर लें. इस निर्णय से यात्रियों को कुछ असुविधा हो सकती है.

बता दें कि इसके अलावा रेलवे ने त्योहारी सीजन को देखते हुए मध्य प्रदेश से भी कई ट्रेनें चलाने का फैसला किया है, ताकि यात्रियों को आसानी से यात्रा करने में सुविधा हो. क्योंकि त्योहारी सीजन में लोग घर जाते हैं. इस दौरान ट्रेनों में अक्सर काफी भीड़ होती है, जिससे यात्रियों को टिकट मिलने में दिक्कत होती है.