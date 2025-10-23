Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2972150
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhभोपाल

MP में देसी पटाखा गन बनी काल! 150 लोगों की फूटीं आंख, भोपाल में सबसे ज्यादा मामले

Bhopal News: देसी 'पटाखा गन इस बार दिवाली पर 'आंख फोड़वा' साबित हुई है. इस गन की चपेट में आने से पूरे प्रदेश में लगभग 150 लोगों ने अपनी आंखें गंवा दी हैं.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Oct 23, 2025, 11:28 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

MP में देसी पटाखा गन बनी काल! 150 लोगों की फूटीं आंख, भोपाल में सबसे ज्यादा मामले

Madhya Pradesh News In Hindi: देसी  पटाखा गन ने प्रदेश में इस बार बड़ी त्रासदी पैदा कर दी है, जिसकी चपेट में आकर लगभग 150 लोगों ने अपनी आंखें गंवा दी हैं. यह गन, जो पहले किसानों द्वारा खेतों में बन्दर और चिड़िया भगाने के लिए प्रयोग की जाती थी, इस बार यूट्यूब से वीडियो देखकर घर में बनाई गई और बाजार में बेची गई थी. इस आंख फोड़वा गन का सबसे अधिक कहर भोपाल में देखने को मिला है, जहां कुल 104 लोग प्रभावित हुए हैं.

यह भी पढ़ें: भोपाल में पटाखों से जमा हुआ 20 टन कचरा, राजधानी में नहीं जलेगा, यहां होगा नष्ट

 

Add Zee News as a Preferred Source

देसी पटाखा गन बनी जानलेवा
दरअसल, मध्य प्रदेश में दीपावली पर इस्तेमाल की गई देसी पटाखा गन भारी हादसों का कारण बनी. इस खतरनाक गन की चपेट में आकर करीब 150 लोगों की आंखें प्रभावित हुई हैं. यह गन सामान्यतः खेतों में बंदर और चिड़िया भगाने के काम आती है, पर इस बार कुछ लोगों ने इसे यूट्यूब देखकर घर में बनाया और बाजार में बेच दिया. भोपाल में सबसे ज्यादा 104 लोग घायल हुए, जिनमें 36 बच्चे और बड़े हमीदिया अस्पताल में भर्ती हैं. विदिशा, सागर, इंदौर और अन्य जिलों से भी कई मरीज अस्पताल पहुंचे हैं. 

इतने लोग प्रदेश में हुए प्रभावित
भोपाल में इस गन से 104 लोग प्रभावित हुए हैं. 36 लोग भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज में भर्ती हैं. विदिशा मेडिकल कॉलेज में 12, सागर मेडिकल कॉलेज में 3, सुदर्शन नेत्रालय में 7, पीपुल्स मेडिकल कॉलेज में 4, AIIMS भोपाल में 13, BMHRC में 18, एक प्राइवेट हॉस्पिटल (भोपाल) में 13, जवाहरलाल नेहरू हॉस्पिटल में 8, जेपी हॉस्पिटल में 5 और इंदौर में 3 मामले सामने आए हैं. यह डेटा इस देसी गन के खतरों को साफ दिखाता है, जिसने सुरक्षा मानकों की अनदेखी के कारण बच्चों और बड़ों दोनों की आंखों को गंभीर नुकसान पहुंचाया है.

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. भोपाल की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.

 

TAGS

mp newsbhopal news

Trending news

Naxal
माओवाद की टूटी कमर! इस साल ये टॉप 9 नक्सल कमांडर ढेर; जानें कौन, कब और कहां मारा गया
mp news today
MP News Today: मोहन कैबिनेट की बैठक आज,मुख्यमंत्री आवास पर होगा भाई दूज का कार्यक्रम
mp news
MP में आधी रात बड़ा फेरबदल! 7 IPS अधिकारियों का ट्रांसफर; देखें पूरी लिस्ट
raipur news
मंत्रालय में देर से आने वालों पर लगेगी लगाम, इस दिन से बदलेगा अटेंडेंस पैटर्न
mp news
पन्ना में पुलिस की टीम पर हमला, TI और कॉन्स्टेबल गंभीर घायल, 8 जवान हथियार छोड़ भागे
Bilaspur News
स्कूल को बनाया शराब-मुर्गा पार्टी का अड्डा, नशे में बच्चों के साथ किया गाली-गलौच
Bilaspur News
काव्या की आंख चीरकर दिमाग तक घुसी पूजा की घंटी, 10 साल की बच्ची लड़ रही मौत से जंग
mp news
फेसबुक पर लिखा- जीना नहीं चाहती... फिर लेडी हेल्थ अफसर ने लगा दी नदी में छलांग
chhattisgarh news
खाना नहीं बनाने से आगबबूला हुआ पति, पत्नी को पीट पीट कर उतारा मौत के घाट
mp news
सिगरेट से जलाया, धारदार हथियार से पीटा! विशेष समुदाय के युवकों ने किया प्रताड़ित