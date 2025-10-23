MP में देसी पटाखा गन बनी काल! 150 लोगों की फूटीं आंख, भोपाल में सबसे ज्यादा मामले

Madhya Pradesh News In Hindi: देसी पटाखा गन ने प्रदेश में इस बार बड़ी त्रासदी पैदा कर दी है, जिसकी चपेट में आकर लगभग 150 लोगों ने अपनी आंखें गंवा दी हैं. यह गन, जो पहले किसानों द्वारा खेतों में बन्दर और चिड़िया भगाने के लिए प्रयोग की जाती थी, इस बार यूट्यूब से वीडियो देखकर घर में बनाई गई और बाजार में बेची गई थी. इस आंख फोड़वा गन का सबसे अधिक कहर भोपाल में देखने को मिला है, जहां कुल 104 लोग प्रभावित हुए हैं.

देसी पटाखा गन बनी जानलेवा

दरअसल, मध्य प्रदेश में दीपावली पर इस्तेमाल की गई देसी पटाखा गन भारी हादसों का कारण बनी. इस खतरनाक गन की चपेट में आकर करीब 150 लोगों की आंखें प्रभावित हुई हैं. यह गन सामान्यतः खेतों में बंदर और चिड़िया भगाने के काम आती है, पर इस बार कुछ लोगों ने इसे यूट्यूब देखकर घर में बनाया और बाजार में बेच दिया. भोपाल में सबसे ज्यादा 104 लोग घायल हुए, जिनमें 36 बच्चे और बड़े हमीदिया अस्पताल में भर्ती हैं. विदिशा, सागर, इंदौर और अन्य जिलों से भी कई मरीज अस्पताल पहुंचे हैं.

इतने लोग प्रदेश में हुए प्रभावित

भोपाल में इस गन से 104 लोग प्रभावित हुए हैं. 36 लोग भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज में भर्ती हैं. विदिशा मेडिकल कॉलेज में 12, सागर मेडिकल कॉलेज में 3, सुदर्शन नेत्रालय में 7, पीपुल्स मेडिकल कॉलेज में 4, AIIMS भोपाल में 13, BMHRC में 18, एक प्राइवेट हॉस्पिटल (भोपाल) में 13, जवाहरलाल नेहरू हॉस्पिटल में 8, जेपी हॉस्पिटल में 5 और इंदौर में 3 मामले सामने आए हैं. यह डेटा इस देसी गन के खतरों को साफ दिखाता है, जिसने सुरक्षा मानकों की अनदेखी के कारण बच्चों और बड़ों दोनों की आंखों को गंभीर नुकसान पहुंचाया है.

