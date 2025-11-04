Advertisement
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhभोपाल

भोपाल के लोगों को बड़ी राहत, शहर में दौड़ेगी 16 CNG बसें, जानिए इनका रूट

Bhopal News: भोपाल के आम लोगों के लिए राहत की खबर है, क्योंकि शहर में 16 नई CNG बसें शुरू हो रही है, जिससे लोगों को शहर में आने जाने में आसानी होगी.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Nov 04, 2025, 01:58 PM IST
भोपाल में चलेगी 16 नई सीएनजी बसें
भोपाल में चलेगी 16 नई सीएनजी बसें

CNG Bus in Bhopal: भोपाल के लोगों को शहर में ट्रांसपोर्ट के लिहाज से राहत भरी खबर आई है, क्योंकि शहर में अब 16 नई CNG बसों का संचालन शुरू हो रहा है, जिससे यात्रियों को राहत मिलेगी. दरअसल, डेढ़ साल पहले तक भोपाल में चलने वाली सिटी बसों की संख्या 368 थी, लेकिन धीरे-धीरे ज्यादातर बसें  टैक्स, टिकट कलेक्शन और निगम से विवाद चलते बंद हो गई थी, ऐसे में शहर में रोज सफर करने वाले यात्रियों के लिए परेशानियां होने लगी थी, हालांकि अब 16 सीएनजी बसें फिर से भोपाल की सड़कों पर दौड़ने लगेगी, जिससे आम लोगों को राहत मिलेगी. 

भोपाल के लोगों को फायदा 

भोपाल सिटी लिंक लिमिटेड यानि बीसीएलएल ने सोमवार से शहर में भैंसाखेड़ी चिरायु से एम्स रूट पर 16 नई सीएनजी सिटी बसें चलाना शुरू कर दिया है, जहां पहले ही दिन इन बसों में सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक लगभग 4,500 यात्रियों ने सफर किया, अब शहर में लो-फ्लोर बसों की संख्या 60 से बढ़कर 76 हो गई है, जिनमें 25 सीएनजी बसें और शेष डीजल बसें शामिल हैं. सीएलएल ने अगले 10 दिनों के भीतर कोकता से रातीबढ़ रूट पर भी 15 नई सीएनजी बसें चलाने की योजना बनाई है. जो शहर के लोगों को लिए अच्छी खबर मानी जा रही है. 

भोपाल नगर निगम की कमिश्नर संस्कृति जैन की पहल पर बीसीएलएल ने बस ऑपरेटर कंपनी मेसर्स इंक्यूबेट सॉफ्टटेक के साथ लिखित समझौता किया, इस समझौते में सीएनजी बसों के संचालन के फिर से शुरू होने के साथ-साथ आरटीओ में बकाया टैक्स और परमिट से जुड़े मुद्दों का समाधान भी किया गया. टीआर-4 रूट पर शुरू हुई बसें एम्स से बोर्ड ऑफिस, न्यू मार्केट, हमीदिया अस्पताल, लालघाटी, बैरागढ़ होते हुए भैंसाखेड़ी चिरायु अस्पताल तक जाती हैं. हर बस में लगभग 250 से 300 यात्री सफर करते देखे गए है. 

77 बसें चलाने की तैयारी 

भोपाल नगर निगम अब बसों का संचालन तेजी से करने की तैयारी में हैं. अब निगम का अगला लक्ष्य रूट नंबर 413 यानि कोकता से रातीबढ़ को शुरू करने की तैयारी में है. इस रूट से कोकता, पिपलानी, प्रभात चौराहा, बोर्ड ऑफिस, बिट्टन मार्केट, नेहरू नगर, भदभदा, सूरज नगर, नीलबढ़ और रातीबढ़ तक बसों की सुविधा मिलनी शुरू हो जाएगी. बीसीएलएल की कोशिश है कि भोपाल में दिसंबर से पहले तक सभी 77 बसें शुरू हो जाए. अगर ऐसा होता है तो शहर में बसों की संख्या 137 तक हो जाएगी. 

बता दें कि भोपाल में पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक्स और सीएनएजी बसें चलाने की तैयारी है, जिसके लिए तैयारियां शुरू हो चुकी है. माना जा रहा है कि आने वाले एक दो साल में भोपाल की सड़कों से डीजल बसें पूरी तरह बंद हो जाएगी.

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

