Add Zee Business As A Preferred Source
App

सगाई किसी और से, प्यार दूसरे से...17 साल की बेटी की गला घोंटकर हत्या, मां-मामा गिरफ्तार

भोपाल के पिपलानी थाना क्षेत्र में 17 साल की नाबालिग लड़की की संदिग्ध मौत के मामले को पुलिस ने सुलझा लिया है. लड़की की मां और उसके मामा ने गला घोंटकर लड़की की हत्या कर दी थी. कड़ी पूछताछ के दौरान दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया.

Written ByRanjana Kahar
Published: Aug 30, 2026, 03:32 PM IST|Updated: Aug 30, 2026, 03:32 PM IST
सगाई किसी और से, प्यार दूसरे से...17 साल की बेटी की गला घोंटकर हत्या, मां-मामा गिरफ्तार

About the Author

Ranjana Kahar

Ranjana Kahar

रंजना कहार एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया और डेस्क ऑपरेशंस में चार वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. रंजना की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम और स्थानीय खबरों (Hyperlocal News) की सटीक और तथ्यात्मक कवरेज में है.

गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय, बिलासपुर से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल करने वाली रंजना कहार ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने APN न्यूज़ के साथ भी काम किया है. डेस्क मैनेजमेंट और न्यूज़ प्रोडक्शन में मजबूत पकड़ होने के चलते वे पाठकों तक खबरें तेजी और प्रमाणिकता के साथ पहुंचाने का काम करती हैं.

रंजना कहार से आप सीधे ranjana.kahar@india.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप रंजना से एक्स (ट्विटर) और लिंक्डइन पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
मंदाकिनी का रौद्र रूप...चित्रकूट में घर-दुकानें डूबीं, 42 साल पुराना पुल बहा
2
3
4
5