सगाई किसी और से, प्यार दूसरे से...17 साल की बेटी की गला घोंटकर हत्या, मां-मामा गिरफ्तार

राज्य चुनें
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के पिपलानी थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां पारिवारिक विवाद के बीच 17 साल की एक लड़की की मौत हो गई. पुलिस के मुताबिक, नाबालिग लड़की की गला घोंटकर हत्या कर दी गई. इस मामले में उसकी मां और मामा को गिरफ्तार किया गया है. जानकारी के अनुसार, नाबालिग की सगाई आशु नाम के युवक से हुई थी, लेकिन वह राजा नाम के एक अन्य युवक के साथ प्रेम संबंध में थी. उसकी मां को यह रिश्ता पसंद नहीं था. आरोप है कि राजा के साथ बेटी की एक तस्वीर मिलने के बाद घर में विवाद हुआ. इसी बहस के दौरान मां और मामा ने कथित तौर पर नाबालिग का गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी.
मां और मामा ने गला घोंटकर की हत्या
इस घटना के बाद नाबालिग को एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. अस्पताल से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने शव को अपनी कस्टडी में लिया और उसका पोस्टमार्टम करवाया. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला घोंटने से मौत की पुष्टि हुई, जिससे पुलिस को हत्या का शक हुआ. पुलिस का आरोप है कि शुरुआती तौर पर नाबालिग की मौत को बीमारी से जोड़कर जांच को गुमराह करने की कोशिश की गई थी. लेकिन कड़ी पूछताछ के दौरान मां और मामा ने अपना जुर्म कबूल कर लिया. दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया है. मामले की आगे की जांच चल रही है.
जानिए पूरा मामला
पुलिस के मुताबिक, नाबालिग लड़की की सगाई आशु नाम के युवक से हुई थी, लेकिन उसकी मां को राजा नाम के एक दूसरे युवक के साथ उसके प्रेम संबंध पसंद नहीं थे. झगड़ा तब शुरू हुआ जब मां ने अपनी बेटी की राजा के साथ एक तस्वीर देखी. इससे नाराज होकर घर पर तीखी बहस और कहासुनी हुई. गुस्से में आकर मां ने लड़की के मामा के साथ मिलकर गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी. हत्या के बाद, आरोपियों ने अपराध छिपाने के लिए उसे एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया और पुलिस व डॉक्टरों को गुमराह करने के लिए झूठा दावा किया कि उसकी मौत बीमारी से हुई है. अस्पताल से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने शव को अपने कब्ज़े में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि लड़की की मौत बीमारी से नहीं, बल्कि गला घोंटे जाने से हुई थी.
मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेट