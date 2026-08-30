सगाई किसी और से, प्यार दूसरे से...17 साल की बेटी की गला घोंटकर हत्या, मां-मामा गिरफ्तार

जानिए पूरा मामला

पुलिस के मुताबिक, नाबालिग लड़की की सगाई आशु नाम के युवक से हुई थी, लेकिन उसकी मां को राजा नाम के एक दूसरे युवक के साथ उसके प्रेम संबंध पसंद नहीं थे. झगड़ा तब शुरू हुआ जब मां ने अपनी बेटी की राजा के साथ एक तस्वीर देखी. इससे नाराज होकर घर पर तीखी बहस और कहासुनी हुई. गुस्से में आकर मां ने लड़की के मामा के साथ मिलकर गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी. हत्या के बाद, आरोपियों ने अपराध छिपाने के लिए उसे एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया और पुलिस व डॉक्टरों को गुमराह करने के लिए झूठा दावा किया कि उसकी मौत बीमारी से हुई है. अस्पताल से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने शव को अपने कब्ज़े में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि लड़की की मौत बीमारी से नहीं, बल्कि गला घोंटे जाने से हुई थी.