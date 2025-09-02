शादी से पहले कत्ल, भोपाल में 19 साल की युवती की गला काटकर हत्या, घर में पड़ा मिला शव

Bhopal Murder Case: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से एक सनसनीखेज खबर आई है. यहां टीटी नगर थाना क्षेत्र स्थित पंचशील नगर में 19 साल की एक युवती की गला रेतकर बेरहमी से हत्या कर दी गई. यह घटना मंगलवार सुबह करीब 9 बजे की बताई जा रही है, युवती का शव उसके घर में पड़ा मिला, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी.

यह भी पढ़ें: जमीन पर बैठी फिर पल भर में गड्ढे में जा गिरी महिलाएं, MP में हुआ बड़ा हादसा

भोपाल में 19 साल की युवती की गला काटकर हत्या

दरअसल, टीटी नगर थाना क्षेत्र के पंचशील नगर निवासी 19 वर्षीय रोशनी की उसके ही घर में गला रेतकर हत्या कर दी गई. घटना का पता मंगलवार सुबह करीब 9 बजे चला, जब पिता एजाज मियां ने अपनी बेटी का खून से लथपथ शव देखा और पुलिस को सूचना दी. पुलिस ने चार लोगों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ जारी है. फिलहाल पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

पुलिस ने चार लोगों को हिरासत में लिया

घटना मंगलवार सुबह की है जब पुलिस को सूचना मिली कि पंचशील नगर स्थित एजाज मियां के घर में उनकी बेटी का गला कटा शव पड़ा है. मौके पर पहुंची पुलिस ने पंचनामा तैयार कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. मृतका के परिजनों के आरोप पर पुलिस ने मृतका के पिता के भाइयों को हिरासत में ले लिया. बता दें कि पुलिस अभी उनसे पूछताछ कर रही है लेकिन पुलिस को अभी शव की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट का इंतज़ार है. इसके बाद ही कुछ खुलासा हो सकेगा.

मृतिका के पिता ने लगाए गंभीर आरोप

मृतका के पिता ने बताया कि उनकी बेटी की शादी तय हो चुकी थी और 2 महीने बाद उसकी शादी होनी थी. आज रायसेन में शादी से जुड़ी रस्में होनी थीं, लेकिन मेरे परिवार से ईर्ष्या रखने वाले मेरे भाइयों ने मेरी बेटी की हत्या कर दी. पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया है. पुलिस मामले की निष्पक्ष जांच करे और हमें न्याय दिलाए. रिपोर्ट-दीपक द्विवेदी.

मध्यप्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले "भोपाल" की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!