शादी से पहले कत्ल, भोपाल में 19 साल की युवती की गला काटकर हत्या, घर में पड़ा मिला शव
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2906310
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhभोपाल

शादी से पहले कत्ल, भोपाल में 19 साल की युवती की गला काटकर हत्या, घर में पड़ा मिला शव

Bhopal News: भोपाल के टीटी नगर थाना क्षेत्र में एक 19 वर्षीय युवती की गला रेतकर हत्या कर दी गई. मंगलवार सुबह उसका शव उसके घर में मिला. युवती की दो महीने बाद शादी होने वाली थी.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Sep 02, 2025, 05:52 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

शादी से पहले कत्ल, भोपाल में 19 साल की युवती की गला काटकर हत्या, घर में पड़ा मिला शव

Bhopal Murder Case: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से एक सनसनीखेज खबर आई है. यहां टीटी नगर थाना क्षेत्र स्थित पंचशील नगर में 19 साल की एक युवती की गला रेतकर बेरहमी से हत्या कर दी गई. यह घटना मंगलवार सुबह करीब 9 बजे की बताई जा रही है, युवती का शव उसके घर में पड़ा मिला, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी.

यह भी पढ़ें: जमीन पर बैठी फिर पल भर में गड्ढे में जा गिरी महिलाएं, MP में हुआ बड़ा हादसा

भोपाल में 19 साल की युवती की गला काटकर हत्या
दरअसल, टीटी नगर थाना क्षेत्र के पंचशील नगर निवासी 19 वर्षीय रोशनी की उसके ही घर में गला रेतकर हत्या कर दी गई. घटना का पता मंगलवार सुबह करीब 9 बजे चला, जब पिता एजाज मियां ने अपनी बेटी का खून से लथपथ शव देखा और पुलिस को सूचना दी. पुलिस ने चार लोगों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ जारी है. फिलहाल पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

पुलिस ने चार लोगों को हिरासत में लिया
घटना मंगलवार सुबह की है जब पुलिस को सूचना मिली कि पंचशील नगर स्थित एजाज मियां के घर में उनकी बेटी का गला कटा शव पड़ा है. मौके पर पहुंची पुलिस ने पंचनामा तैयार कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. मृतका के परिजनों के आरोप पर पुलिस ने मृतका के पिता के भाइयों को हिरासत में ले लिया. बता दें कि पुलिस अभी उनसे पूछताछ कर रही है लेकिन पुलिस को अभी शव की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट का इंतज़ार है. इसके बाद ही कुछ खुलासा हो सकेगा.

मृतिका के पिता ने लगाए गंभीर आरोप
मृतका के पिता ने बताया कि उनकी बेटी की शादी तय हो चुकी थी और 2 महीने बाद उसकी शादी होनी थी. आज रायसेन में शादी से जुड़ी रस्में होनी थीं, लेकिन मेरे परिवार से ईर्ष्या रखने वाले मेरे भाइयों ने मेरी बेटी की हत्या कर दी. पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया है. पुलिस मामले की निष्पक्ष जांच करे और हमें न्याय दिलाए. रिपोर्ट-दीपक द्विवेदी.

मध्यप्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले "भोपाल" की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

TAGS

bhopal newsmp news

Trending news

Mohan Yadav
केंद्र ने MP को पैसा देने से किया इनकार, अब राज्य सरकार खर्च करेगी 9026 करोड़ रुपये
jabalpur news
SP ऑफिस में हुई चप्पलों की बरसात, एक पति की 2 पत्नियों के बीच हुई जंग, जानें वजह
dhar news
मजदूरी से KBC की हॉट सीट तक, आसिफ की संघर्ष भरी कहानी ने जीता बिग-बी का दिल
ujjain news
उज्जैन में गणेश पंडाल में लगे आतंकियों के पोस्टर, श्रद्धालु पैरों से रौंदकर जा रहे
mp news
स्कूल में मास्टरजी क्यों लगा रहे उठक-बैठक? जमकर वायरल हो रहा वीडियो, जान लीजिए वजह
mp news
11 साल के बच्चे ने पकड़े हाथ, 13 साल के लड़के ने चाकू से गोदा, गुस्से में की हत्या
cg raipur news
20 सितंबर से रायपुर और भोपाल के बीच डेली फ्लाइट, इन शहरों के लिए भी सीधी उड़ान जल्द!
Mahanaryaman Scindia
MPCA अध्यक्ष बने महाआर्यमन सिंधिया, पद संभालते ही बता दिया क्या है फ्यूचर प्लान
mp news
'जहां जाते हैं पार्टी की दशा बिगड़ जाती है...' BJP नेता ने राहुल गांधी को बताया राहु
narsinghpur news
कुंभकरण की नींद में सो रहा स्वास्थ्य विभाग, डॉक्टर की लापरवाही से मां की मौत
;