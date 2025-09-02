MP के इस शहर को मिलेगी 195 नई ई-बसों की सौगात, क्या ट्रैफिक होगा आसान
MP के इस शहर को मिलेगी 195 नई ई-बसों की सौगात, क्या ट्रैफिक होगा आसान

MP News: भोपाल के लोगों के लिए अच्छी खबर है, शहर में जल्द ही 195 नई ई-बसों का संचालन किया जाएगा, ऐसे में सबसे ज्यादा फायदा आम लोगों को होगा जो रोज बसों से यात्रा करते हैं.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 02, 2025, 11:19 AM IST
भोपाल को मिलेगी नई ईं बसें
भोपाल को मिलेगी नई ईं बसें

Bhopal New E-Buses: भोपाल में बढ़ते ट्रैफिक और लो-फ्लोर बस सेवा की बिगड़ती स्थिति के बीच एक अच्छी खबर आई है, जिससे आम लोगों को राहत मिलने की संभावना है. भोपाल शहर को 195 नई ई-बसों की सौगात मिलने वाली है, जिससे लोगों का सफर आसान होगा, बताया जा रहा है कि भोपाल में सोमवार को एक बड़ी बैठक हुई थी, जिसमें प्रधानमंत्री ई-बस सेवा पर सबसे ज्यादा चर्चा की गई, जिसके बाद शहर में नई इलेक्ट्रिक बसों के संचालन पर सहमति बनी है, बताया जा रहा है कि दो चरणों में राजधानी भोपाल में नई ई-बसों का संचालन किया जाएगा, ताकि यात्रियों को शहर में आने जाने में फायदा मिल सके. 

भोपाल में लो-फ्लोर बस सेवा बदहाल 

दरअसल, भोपाल में  एक समय शहरवासियों की जीवनरेखा कही जाने वाली लो-फ्लोर बस सेवा अब पूरी तरह से बदहाल हो चुकी है, कभी 24 रूटों पर 368 बसें दौड़ती थीं, लेकिन आज सिर्फ 4 रूटों पर महज 40 से 60 बसें ही चल रही है, ऐसे में 25 लाख से ऊपर आबादी वाले भोपाल जैसे शहर में इतनी बसें अब नाकाफी साबित हो रही हैं. अगर भोपाल के नागरिकों के हिसाब से देखे तो स्थिति यह हो चुकी है कि प्रति 25,000 नागरिकों पर सिर्फ एक बस उपलब्ध है, जबकि लो-प्लोर में ज्यादातर बसें या तो बंद पड़ी हैं या पूरी तरह खराब हो चुकी हैं, जिससे उनका संचालन ही नहीं हो रहा है. यही वजह है कि शहर में अब नई ईं-बसों का संचालन करने की प्रक्रिया बनाई जा रही है. 

ये भी पढ़ेंः इंदौर-भोपाल में झमाझम बारिश के आसार, मानसून एक्टिव, आज ऐसा रहेगा मौसम

सोमवार को हुई समीक्षा बैठक में सारा फोकस प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना पर रहा, निर्णय लिया गया कि अगले छह महीनों में भोपाल में ई-बसों के संचालन के लिए जरूरी इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा. इसके बाद दो चरणों में कुल 195 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी. वहीं भोपाल सिटी लिंक लिमिटेड की तरफ से भी यह माना गया कि अधिकारियों की मिलीभगत और लापरवाही के चलते बस सेवा इस कदर चरमराई है. 

भोपाल में 6 महीने में होगी शुरुआत 

हालांकि भोपाल में नई ई-बसों के संचालन की शुरुआत आने वाले 6 महीनों में हो सकती है, लेकिन फिलहाल लो-फ्लोर बसों की बिगड़ती कंडीशन की वजह से सबसे ज्यादा परेशानी आम लोगों को उठानी पड़ रही है. हालांकि मेट्रो सुविधा भी जल्द शुरू होने की उम्मीद की जा रही है, लेकिन जब तक सारे विकल्प शुरू नहीं हो जाते तब तक यात्रियों को परेशानियां हो सकती हैं. 

ये भी पढ़ेंः यहां बिछेगी चौथी रेल लाइन, MP से राजस्थान का सफर होगा आसान

mp newsbhopal news

