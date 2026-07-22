/माइनिंग इंजीनियरिंग में B.Tech...1991 में क्रैक किया UPSC, कौन हैं अशोक वर्णवाल? जिन्हें मिली MP के नए मुख्य सचिव की जिम्मेदारी

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Ashok Barnwal MP Chief Secretary Appointment: मध्य प्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग (Department of General Administration) ने वरिष्ठ IAS अधिकारी अशोक वर्णवाल को कार्यवाहक मुख्य सचिव नियुक्त किया है. इस संबंध में विभाग ने बुधवार को आदेश जारी कर दिए गए हैं. 1991 बैच के मध्य प्रदेश कैडर के IAS अधिकारी अशोक वर्णवाल आगामी आदेश तक राज्य के मुख्य सचिव का दायित्व संभालेंगे. यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है.
1989 बैच के IAS अधिकारी और मध्य प्रदेश के मौजूदा मुख्य सचिव अनुराग जैन को नीति आयोग का नया CEO नियुक्त किया गया है. मुख्य सचिव के तौर पर उनका कार्यकाल 31 अगस्त 2026 को खत्म होगा. उन्होंने 3 अक्टूबर 2024 को मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव का पद संभाला था.
फिलहाल इन विभागों की जिम्मेदारी संभाल रहे अशोक वर्णवाल
इस बारे में 22 जुलाई 2026 को प्रमुख सचिव (कार्मिक) एम. सेल्वेंद्रन के हस्ताक्षर से एक आधिकारिक आदेश जारी किया गया. अशोक वर्णवाल अभी अतिरिक्त मुख्य सचिव (जन स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग) और अतिरिक्त मुख्य सचिव (भोपाल गैस त्रासदी राहत और पुनर्वास विभाग) के पदों पर हैं. साथ ही वे आयुक्त (खाद्य सुरक्षा, मध्य प्रदेश) का अतिरिक्त प्रभार भी संभाल रहे हैं. अब वे इन मौजूदा जिम्मेदारियों के साथ-साथ राज्य के मुख्य सचिव का पद भी संभालेंगे.
कौन हैं अशोक वर्णवाल?
मध्य प्रदेश प्रशासन के नए प्रमुख और IAS अधिकारी अशोक वर्णवाल मूल रूप से झारखंड के रहने वाले हैं. 27 जनवरी 1969 को जन्मे अशोक वर्णवाल 15 सितंबर 1991 को भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) में शामिल हुए. उनके पास माइनिंग इंजीनियरिंग में B.Tech. की डिग्री और पब्लिशिंग, पॉलिटिकल साइंस और कॉमर्स एंड मैनेजमेंट में पोस्ट-ग्रेजुएट डिग्रियां हैं. अशोक वर्णवाल गुना, शहडोल और देवास में जिला कलेक्टर और डिप्टी सेक्रेटरी के तौर पर भी काम कर चुके हैं.
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