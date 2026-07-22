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माइनिंग इंजीनियरिंग में B.Tech...1991 में क्रैक किया UPSC, कौन हैं अशोक वर्णवाल? जिन्हें मिली MP के नए मुख्य सचिव की जिम्मेदारी

Ashok Barnwal MP Chief Secretary Appointment: मध्य प्रदेश सरकार ने 1991 बैच के वरिष्ठ IAS अधिकारी अशोक वर्णवाल को राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है. सामान्य प्रशासन विभाग ने उनकी नियुक्त का आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है.

Written ByPooja
Published: Jul 22, 2026, 11:34 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 11:43 PM IST
माइनिंग इंजीनियरिंग में B.Tech...1991 में क्रैक किया UPSC, कौन हैं अशोक वर्णवाल? जिन्हें मिली MP के नए मुख्य सचिव की जिम्मेदारी

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Pooja

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पूजा सिंह एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम का अहम हिस्सा हैं. पूजा की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम, और हाइपरलोकल (स्थानीय) खबरों की सटीक एवं रियल-टाइम कवरेज में है.

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU), भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद पूजा ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने Inshorts और नवभारत जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया संस्थानों में काम करते हुए न्यूज़ डेस्क ऑपरेशंस और डिजिटल जर्नलिज्म में गहरी पकड़ बनाई है.

पूजा सिंह से आप सीधे Pooja1.Singh@India.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं.

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