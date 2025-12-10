भोपाल में 2 बांग्लादेशी फर्जी तरीके से पासपोर्ट बनवाकर हुए फरार, जांच में हुई बड़ी चूक, पुलिस कर रही तलाश

Bhopal News: भोपाल के कोलार इलाके में किराए पर रह रहे दो बांग्लादेशी नागरिकों ने फर्जी दस्तावेजों की मदद से पासपोर्ट बनवा लिया और फरार हो गए. पुलिस दोनों की तलाश में जुटी है.
Bhopal News: भोपाल में एक गंभीर सुरक्षा चूक का मामला सामने आया है, जहां दो बांग्लादेशी नागरिकों ने फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल करके भारतीय पासपोर्ट हासिल कर लिया और फरार हो गए. ये दोनों व्यक्ति कोलार इलाके में किराए पर रह रहे थे और फर्जीवाड़े के माध्यम से न केवल पासपोर्ट, बल्कि फर्जी आधार कार्ड और मतदाता पहचान पत्र जैसे अन्य महत्वपूर्ण भारतीय पहचान पत्र भी बनवा चुके थे. कोलार पुलिस ने FIR दर्ज की है.
2 बांग्लादेशी फर्जी तरीके से पासपोर्ट बनवाकर हुए फरार
दरअसल, भोपाल में दो बांग्लादेशी नागरिकों ने फर्जी दस्तावेजों का सहारा लेकर पासपोर्ट बनवाया और इसके बाद गायब हो गए. जांच में पता चला कि पासपोर्ट सत्यापन में बड़ी चूक हुई, जिससे पासपोर्ट विभाग और कोलार पुलिस सवालों के घेरे में हैं. बांग्लादेशियों ने फर्जी आधार कार्ड और मतदाता पहचान पत्र भी बनवाए थे. ये दोनों कोलार इलाके में किराए पर रह रहे थे. सुरक्षा और गुप्तवार्ता के पत्र के बाद पुलिस ने FIR दर्ज की. वरिष्ठ अधिकारियों ने मामले की व्यक्तिगत जांच शुरू की है. पुलिस वर्तमान में दोनों फरार बांग्लादेशियों की तलाश में जुटी हुई है.
पुलिस दोनों बांग्लादेशी को तलाशने में जुटी
पुलिस के अनुसार दोनों बांग्लादेशी कोलार इलाके में किराए से रह रहे थे. मामले की गंभीरता को देखते हुए सुरक्षा और गुप्तवार्ता के पत्र के आधार पर कोलार पुलिस ने FIR दर्ज की. पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी मामले की जांच में सीधे शामिल हुए हैं. वर्तमान में पुलिस दोनों फरार बांग्लादेशियों की तलाश में लगी हुई है और यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही है कि इस तरह की सुरक्षा चूक दोबारा न हो.
सवालों के घेरे में पासपोर्ट विभाग ओर कोलार पुलिस
इस घटना के बाद पासपोर्ट विभाग और कोलार पुलिस जांच सवालों के घेरे में हैं. यह मामला पासपोर्ट विभाग की वेरिफिकेशन प्रक्रियाओं और सुरक्षा प्रोटोकॉल में कमियों को उजागर करता है. यह नागरिकों और अधिकारियों के लिए एक चेतावनी है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लापरवाही से अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा जोखिम पैदा हो सकते हैं.
