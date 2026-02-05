ट्रेन बदलने की झंझट खत्म! MP से UP और झारखंड के लिए जल्द शुरू होंगी 2 नई एक्सप्रेस ट्रेनें, जानें रूट और टाइमटेबल

Bhopal Chopan Express: रेलवे ने यात्रियों को बड़ी सौगात दी है. मध्यप्रदेश से उत्तरप्रदेश और झारखंड की यात्रा करने वाले यात्रियों को अब बार-बार ट्रेन बदलने की परेशानी से राहत मिलने जा रही है. भोपाल स्टेशन पर तीसरी पिट लाइन का निर्माण पूरा होते ही रेलवे प्रशासन ने धनबाद और चोपन के बीच दो नई एक्सप्रेस ट्रेनों के संचालन की तैयारियां तेज तक दी है.
Bhopal Chopan Express: रेलवे ने मध्यप्रदेश में रहने वाले उत्तर प्रदेश और झारखंड के यात्रियों को बड़ी सौगात दी है. भोपाल रेलवे स्टेशन पर तीसरी पिट लाइन के निर्माण के बाद धनबाद और चोपन के बीच दो नई एक्सप्रेस ट्रेनों के संचालन की प्रक्रिया तेज कर दी गई है. रेलवे बोर्ड से स्वीकृति मिलने के बाद अब संबंधित रेलवे जोन को इन ट्रेनों के परिचालन रखरखाव और प्रचार से जुड़े औपचारिकताएं पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं.
इन नई सेवाओं के शुरू होने से मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश और झारखंड के बीच सीधी रेल सीधी रेल कनेक्टिविटी स्थापित होगी. जिससे यात्रियों को बेहतर आवागमन की सुविधा मिलेगी. विंध्य क्षेत्र के यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए भोपाल-चोपन एक्सप्रेस ट्रेन को मंजूरी दी गई है. यह ट्रेन हर रविवार रात भोपाल से चलेगी और सोमवार चोपन पहुंचेगी. वापसी में यह ट्रेन सोमवार शाम चोपन से रवाना होकर मंगलवार सुबह भोपाल पहुंचेगी.
यहां-यहां रुकेगी ट्रेन
रास्ते में यह ट्रेन सागर, कटनी, ब्योहारी, सिंगरौली और ओबरा डैम जैसे प्रमुख स्टेशनों पर रुकेगी. फिलहाल भोपाल से चोपना के लिए दो साप्ताहिक स्पेशल ट्रेनें चल रही है. नई ट्रेन के शुरू होने के बाद इनकी संख्या बढ़कर तीन हो जाएगी, जिससे यात्रियों को ज्यादा सुविधा मिलेगी.
ऐसा रहेगा ट्रेन का टाइमटेबल
