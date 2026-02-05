ट्रेन बदलने की झंझट खत्म! MP से UP और झारखंड के लिए जल्द शुरू होंगी 2 नई एक्सप्रेस ट्रेनें, जानें रूट और टाइमटेबल

Bhopal Chopan Express: रेलवे ने मध्यप्रदेश में रहने वाले उत्तर प्रदेश और झारखंड के यात्रियों को बड़ी सौगात दी है. भोपाल रेलवे स्टेशन पर तीसरी पिट लाइन के निर्माण के बाद धनबाद और चोपन के बीच दो नई एक्सप्रेस ट्रेनों के संचालन की प्रक्रिया तेज कर दी गई है. रेलवे बोर्ड से स्वीकृति मिलने के बाद अब संबंधित रेलवे जोन को इन ट्रेनों के परिचालन रखरखाव और प्रचार से जुड़े औपचारिकताएं पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं.

इन नई सेवाओं के शुरू होने से मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश और झारखंड के बीच सीधी रेल सीधी रेल कनेक्टिविटी स्थापित होगी. जिससे यात्रियों को बेहतर आवागमन की सुविधा मिलेगी. विंध्य क्षेत्र के यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए भोपाल-चोपन एक्सप्रेस ट्रेन को मंजूरी दी गई है. यह ट्रेन हर रविवार रात भोपाल से चलेगी और सोमवार चोपन पहुंचेगी. वापसी में यह ट्रेन सोमवार शाम चोपन से रवाना होकर मंगलवार सुबह भोपाल पहुंचेगी.

यहां-यहां रुकेगी ट्रेन

रास्ते में यह ट्रेन सागर, कटनी, ब्योहारी, सिंगरौली और ओबरा डैम जैसे प्रमुख स्टेशनों पर रुकेगी. फिलहाल भोपाल से चोपना के लिए दो साप्ताहिक स्पेशल ट्रेनें चल रही है. नई ट्रेन के शुरू होने के बाद इनकी संख्या बढ़कर तीन हो जाएगी, जिससे यात्रियों को ज्यादा सुविधा मिलेगी.

Add Zee News as a Preferred Source

ऐसा रहेगा ट्रेन का टाइमटेबल

रेलवे अधिकारी के मुताबिक, प्रस्तावित ट्रेन सेवाओं का संचालन सप्ताह में 3 दिन किया जाएगा.

भोपाल-धनबाद एक्सप्रेस सप्ताह में 3 दिन चलेगी. यह ट्रेन रात 8:55 बजे भोपाल के रानी कमलापति से रवाना होगी और अगले दिन रात 8:35 बजे धनबाद पहुंचेगी.

वापसी में यह ट्रेन धनबाद से सुबह 7 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन सुबह 7:20 बजे भोपाल पहुंचे.

वहीं भोपाल-चोपन एक्सप्रेस का संचालन रविवार को किया जाएगा. यह ट्रेन रविवार रात 8:55 बजे भोपाल से चलकर अगले दिन सुबह 7 बजे चोपन पहुंचेगी. वापसी यात्रा में ट्रेन सोमवार शाम 7:00 बजे चोपन से रवाना होकर मंगलवार सुबह 8:35 बजे भोपाल पहुंचेगी.

ये भी पढ़ें: MP-छत्तीसगढ़ से गुजरेगा 2052KM का डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, हो जाएगी बल्ले-बल्ले; जानें क्या-क्या होंगे फायदे?

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!