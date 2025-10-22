Advertisement
भोपाल में पटाखों से जमा हुआ 20 टन कचरा, राजधानी में नहीं जलेगा, यहां होगा नष्ट

Bhopal News: भोपाल में इस बार पटाखों का जमा हुआ कचरा राजधानी में नहीं जलाया जाएगा, इस बार शहर का कचरा दूसरी जगह भेजा जाएगा, ताकि प्रदूषण को कम किया जा सके.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Oct 22, 2025, 11:05 AM IST
भोपाल का कचरा पीथमपुर में जलेगा
भोपाल का कचरा पीथमपुर में जलेगा

Bhopal Firecracker Waste: भोपाल में इस बार दिवाली पर जमकर आतिशबाजी हुई और पटाखों से भारी मात्रा में कचरा जमा हो गया, भोपाल में इस बार पटाखों से 20 टन कचरा जमा हुआ है, ऐसे में इस कचरे को इस बार शहर से बाहर जलाया जाएगा. भोपाल में जमा हुआ कचरा इस बार पीथमपुर में जलेगा, शहर की सभी कॉलोनियों से कचरा इक्कठा किया गया और उसे दूसरी जगह पर भेजा जाएगा. अभी त्योहार में लगातार भोपाल में जो भी कचरा पटाखों से जमा होगा उसे इक्कठा करके बाहर ही भेजा जाएगा, ताकि शहर में कचरें का प्रदूषण न हो. 

भोपाल में उठाया जा रहा कचरा 

दरअसल, दीपावली के बाद निकलने वाले खतरनाक कचरेको लेकर भोपाल नगर निगम अलर्ट पर है. लगातार दूसरे साल निगम ने इस कचरे को सामान्य कचरे से अलग एकत्रित करने की विशेष पहल की है. आतिशबाजी के दौरान निकलने वाला यह वेस्ट भारी धातुओं और ज्वलनशील पदार्थों से युक्त होता है, जिसे सीधे डंप करना खतरनाक हो सकता है. इस पहल के तहत अब तक करीब 20 टन हेजार्डस वेस्ट एकत्र किया जा चुका है. इस प्रक्रिया को देवउठनी एकादशी तक जारी रखा जाएगा, जिसके बाद यह कचरा निस्तारण के लिए पीथमपुर भेजा जाएगा, यानि कचरा पीथमपुर में ही जलाया जाएगा. 

ये भी पढ़ेंः दिवाली के दूसरे दिन भोपाल की हवा हुई जहरीली! सांस लेना मुश्किल, AQI 200 के पार

पिछले साल नगर निगम ने 15 टन हेजार्डस वेस्ट पीथमपुर भेजा था, इस बार यह आंकड़ा 25 टन तक पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है. हालांकि, विशेषज्ञों का मानना है कि कुछ मात्रा में ऐसा कचरा अब भी सामान्य कचरे में मिल जाने की आशंका है. इसकी एक बड़ी वजह यह है कि सफाई कार्य पूरे शहर में एक साथ नहीं होता और निगम कर्मचारियों को अब तक इस विशेष कचरे को पहचानने व एकत्र करने का प्रशिक्षण नहीं दिया गया है. लेकिन भोपाल में लगातार दूसरे साल यह कचरा जोड़कर उसे दूसरे राज्य में जलाया जाएगा. 

कचरे में हैवी मेटल्स 

दरअसल, पटाखों से निकलने वाला कचरा आम कचरे से अलग होता है, इसमें लेड, कॉपर, जिंक, मैग्निशियम और बैरियम जैसे हैवी मेटल्स होते हैं, जो पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य दोनों के लिए खतरनाक होते हैं, इसके अलावा इसमें पोटाश जैसे ज्वलनशील तत्व भी पाए जाते हैं, जिससे यह कचरा खतरनाक होता है. यही वजह है कि नगर निगम इस कचरे को सामान्य सूखे कचरे के साथ मिलाकर कचरा खंती में नहीं भेजता क्योंकि इससे आग लगने का खतरा बना रहता है. ऐसे में इस बार इस कचरे को पीथमपुर में ही नष्ट किया जाएगा.

ये भी पढ़ेंः छिंदवाड़ा सिरप कांड के बाद एक्शन प्लान, हर जिले में होगी जांच, 211 करोड़ का प्रस्ताव

