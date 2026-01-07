Advertisement
नल का पानी शुद्ध और प्रीमियम... मिनरल वाटर जैसा, फिर भोपाल में डायरिया के केस रिकॉर्ड स्तर पर क्यों?

Tap Water Bhopal: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में नल का पानी टेस्टिंग में बिल्कुल साफ और स्वच्छ निकला है और यह बिल्कुल मिनरल वाटर जैसा पाया गया है. लेकिन, एक दूसरी रिपोर्ट डराने वाली है, जिसके अनुसार भोपाल में 2016 से 2020 तक डायरिया के 3.8 लाख गंभीर मामले दर्ज किए गए.

Written By  Sumit Rai|Last Updated: Jan 07, 2026, 03:41 PM IST
Water Contamination: इंदौर में दूषित पानी से मची त्रासदी के बीच राज्य की सभी नगर पालिका अपने नलों का पानी टेस्ट कराने में जुट गई हैं. इंदौर से करीब 200 किलोमीटर दूर भोपाल की नगर पालिका भी शहर में नलों से सप्लाई होने वाले पानी की टेस्टिंग करा रही है. लगातार चार दिनों तक सैंपल लिए गए और टेस्टिंग की गई. टेस्टिंग में भोपाल का पानी एकदम साफ, स्वच्छ, शुद्ध और प्रीमिय क्वालिटी का निकला है. लोगों के घरों में नल के जरिए पहुंच रहा पानी इतना साफ है कि पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर यानी मिनरल वाटर से भी बेहतर पाया गया है. लेकिन, इस बीच एक दूसरी डराने वाली रिपोर्ट भी है, जिसके अनुसार भोपाल में 2016 से 2020 तक डायरिया के 3.8 लाख गंभीर मामले दर्ज किए गए.

1000 सैंपल, टीडीएस लेवल- 130-172 mg/L

टीओआई की रिपोर्ट के अनुसार, भोपाल में 400 जगहों से लिए गए लगभग 1000 सैंपल में TDS लेवल 130-172 mg/L के बीच पाया गया, जो मिनरल वॉटर की रेंज में है और BIS की 500 mg/L की सेफ्टी लिमिट से काफी कम है. पानी में फिजिकल और केमिकल पैरामीटर बैलेंस्ड थे, जबकि बैक्टीरियोलॉजिकल टेस्ट में E.coli या कोलीफॉर्म का कोई निशान नहीं मिला. टेस्ट के नतीजे प्रीमियम पैकेज्ड ड्रिंकिग वाटर बोतल के स्पेसिफिकेशन्स से मिलते-जुलते हैं, जिससे यह सवाल उठ रहा है कि क्या निवासियों को सच में महंगे प्यूरीफायर फिल्टर की जरूरत है. जब पाइप से आने वाले पानी की कीमत सिर्फ 180 रुपये महीना है तो पैकेट वाले पानी के लिए 20 रुपये प्रति लीटर क्यों दें?

झुग्गियों के सैंपल भी मिनरल ग्रेड क्वालिटी के

झुग्गियों से लिए गए सैंपल भी मिनरल ग्रेड क्वालिटी के निकले. 1 जनवरी को पानी की क्वालिटी की पहली रिपोर्ट आई, जो एक एनालिस्ट की हाथ से शीट पर लिखी हुई थी, जिसमें लगभग 40 जगहों की जानकारी थी. दूसरे दिन तक रिपोर्ट साफ-सुथरे कंप्यूटराइज्ड प्रिंटआउट में बदल गईं. एक जैसी हैंडराइटिंग और लगभग एक जैसे नंबरों की लाइनों ने शुरुआती नतीजों को कॉपी-पेस्ट जैसा बना दिया, लेकिन डिजिटल वर्जन ने परफेक्शन के इस इंप्रेशन को और पक्का कर दिया.

दिल्ली-गुरुग्राम और इंदौर से बेहतर पानी

कुल मिलाकर, टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड्स यानी टीडीएस (TDS) 120-161 mg/L के बीच था, इससे ज्यादा कभी नहीं जो पीने के पानी के लिए WHO के 'उत्कृष्ट' बेंचमार्क के बिल्कुल अंदर है. दिल्ली के नलों में 250-1200 mg/L टीडीएस वाला पानी आता है. इंदौर में औसत टीडीएस 425-1350 होता है और गुरुग्राम के ग्राउंडवॉटर में यह 5000 से ज्यादा हो जाता है.

तो क्या नल का पानी बोतलबंद पानी से बेहतर है?

भोपाल नगर निगम (BMC) के सिटी इंजीनियर उदित गर्ग का कहना है कि संदिग्ध इलाकों में भी प्रोटोकॉल का पालन किया गया, लेकिन उन्होंने चेतावनी दी कि ये नतीजे 2.7 लाख कनेक्शन में से सिर्फ 1000 के हैं. तो क्या मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का नल का पानी बोतलबंद पानी से बेहतर है? उदित गर्ग सीधे तौर पर ना नहीं कहते, वह बस रिपोर्ट पर कायम हैं. मंगलवार को गर्ग ने बताया कि 1453 पानी के सैंपल टेस्ट किए गए थे, जिसमें झुग्गी-झोपड़ी वाले इलाकों के 347 सैंपल शामिल हैं. सभी सैंपल की क्वालिटी बहुत अच्छी पाई गई. उन्होंने यह भी बताया कि अलग-अलग जगहों पर 227 लीकेज पहले ही ठीक किए जा चुके हैं.

फिर भोपाल में डायरिया के केस क्यों रिकॉर्ड स्तर पर?

भोपाल का पानी एकदम साफ है, लेकिन एक दूसरी रिपोर्ट इस पर सवाल उठाती है. क्लाइमेट चेंज और इंसानी सेहत के लिए स्टेट एक्शन प्लान, मध्य प्रदेश (रिवाइज्ड 2022) भोपाल को सबसे ज्यादा डायरिया वाले मामलों वाला जिला बताता है. इस रिपोर्ट के अनुसार, साल 2016 से 2020 तक मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 3.8 लाख गंभीर मामले दर्ज किए गए, जो रायसेन (2.4 लाख) और मुरैना (1.95 लाख) से कहीं ज्यादा हैं.

