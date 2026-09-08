MP पुलिस के 223 SI को प्रमोशन, अब मिलेगा Level-10 का पे-स्केल, सस्पेंड अफसरों को झटका

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मध्य प्रदेश पुलिस मुख्यालय ने कार्यवाहक निरीक्षक और सब-इंस्पेक्टर लेवल के अधिकारियों के प्रमोशन के लिए आदेश जारी किया है. भोपाल पुलिस मुख्यालय से जारी इस आदेश में उन 223 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के नाम हैं जिन्हें प्रमोट किया गया है. 13 जुलाई को हुई प्रमोशन प्रक्रिया के तहत जारी इस नई लिस्ट से उन अधिकारियों का मनोबल बढ़ा है जो लंबे समय से प्रमोशन का इंतजार कर रहे थे. इस प्रोविजनल प्रमोशन के साथ-साथ अधिकारियों का पे-स्केल (वेतनमान) भी बढ़ाया गया है. अब उन्हें लेवल-10 (9300-34800 + 4200 ग्रेड पे) का लाभ मिलेगा.
SC के केस नंबर 13954/2016 से जुड़ा है प्रमोशन
विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह प्रमोशन सभी पर एक जैसा लागू नहीं होगा. जो पुलिस अधिकारी अभी सस्पेंड हैं, जिनके खिलाफ विभागीय जांच चल रही है, जिन पर कोई पेनल्टी लगी है या जिन्होंने जरूरी ट्रेनिंग पूरी नहीं की है, उन्हें प्रमोशन की प्रक्रिया से बाहर रखा गया है. इसके अलावा, सख्त निर्देश दिए गए हैं कि जिस अधिकारी ने जरूरी ट्रेनिंग पूरी नहीं की है, उसे रिलीव न किया जाए. अगर ऐसा होता है, तो संबंधित यूनिट हेड को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया जाएगा. शासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह पूरी पदोन्नति प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट में लंबित सिविल अपील (केस नंबर 13954/2016) के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी.
जारी आदेश में क्या कहा गया?
पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा जारी पिछले आदेश 13 जुलाई, 2026 के अनुसार, कुल 1,029 सरकारी कर्मचारियों को कार्यवाहक निरीक्षक/उपनिरीक्षक के पद से इंस्पेक्टर के पद पर प्रमोट किया गया. इसके बाद विभागीय प्रमोशन समिति की बैठक बुलाई गई और उसकी रिपोर्ट सौंपी गई. इस रिपोर्ट के आधार पर प्रमोशन के संबंध में आगे की कार्रवाई की गई है.
प्रमोशन के साथ मिलेगा Level-10 का वेतनमान
आदेश के अनुसार, इन सभी अधिकारियों को इंस्पेक्टर के खाली पदों पर फिलहाल अस्थायी रूप से प्रमोट किया गया है. यह प्रमोशन अगले आदेश तक के लिए रहेगा. इनकी सीनियरिटी लिस्ट के नंबर के हिसाब से, इन्हें अब पुरानी सैलरी 9300-34800+4200 की जगह नई सैलरी मिलेगी. नई सैलरी मध्य प्रदेश वेतन नियम 2017 के तहत Level-10 के हिसाब से तय होगी.
यहां सभी 223 अधिकारियों के नाम दिए गए हैं: