MP पुलिस के 223 SI को प्रमोशन, अब मिलेगा Level-10 का पे-स्केल, सस्पेंड अफसरों को झटका

SC के केस नंबर 13954/2016 से जुड़ा है प्रमोशन

विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह प्रमोशन सभी पर एक जैसा लागू नहीं होगा. जो पुलिस अधिकारी अभी सस्पेंड हैं, जिनके खिलाफ विभागीय जांच चल रही है, जिन पर कोई पेनल्टी लगी है या जिन्होंने जरूरी ट्रेनिंग पूरी नहीं की है, उन्हें प्रमोशन की प्रक्रिया से बाहर रखा गया है. इसके अलावा, सख्त निर्देश दिए गए हैं कि जिस अधिकारी ने जरूरी ट्रेनिंग पूरी नहीं की है, उसे रिलीव न किया जाए. अगर ऐसा होता है, तो संबंधित यूनिट हेड को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया जाएगा. शासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह पूरी पदोन्नति प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट में लंबित सिविल अपील (केस नंबर 13954/2016) के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी.