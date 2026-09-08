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MP पुलिस के 223 SI को प्रमोशन, अब मिलेगा Level-10 का पे-स्केल, सस्पेंड अफसरों को झटका

MP News: मध्य प्रदेश पुलिस विभाग में कुल 223 सब-इंस्पेक्टरों (SI) और कार्यवाहक थाना प्रभारियों को प्रमोशन का तोहफा मिला है. इन अधिकारियों को 13 जुलाई के प्रमोशन आदेश के बाद जारी सूची के तहत प्रमोट किया गया.

Written ByRanjan BhagatEdited ByRanjana Kahar
Published: Sep 08, 2026, 01:19 PM IST|Updated: Sep 08, 2026, 01:31 PM IST
MP पुलिस के 223 SI को प्रमोशन, अब मिलेगा Level-10 का पे-स्केल, सस्पेंड अफसरों को झटका

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रंजन भगत ज़ी मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं और भोपाल में संवाददाता हैं.

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