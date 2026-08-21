/अक्षय त्रिपाठी संभालेंगे भोपाल निगम अपर आयुक्त की जिम्मेदारी, कई जिलों के जिला पंचायत CEO बदले, 23 IAS अफसरों के तबादले; देखें लिस्ट

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मध्य प्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने प्रशासनिक व्यवस्था में बदलाव करते हुए भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के 32 अधिकारियों के तबादले का आदेश जारी किया है. मुख्य सचिव अशोक वर्णवाल ने 21 अगस्त 2026 को यह आदेश जारी किया. आदेश के तहत कई जिलों में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (CEO) नगर निगम आयुक्त, अपर कलेक्टर और अनुविभागीय अधिकारी (SDO) के पदों पर तैनात अधिकारियों की जिम्मेदारियों में बदलाव किया गया है. तबादलों के बाद संबंधित अधिकारियों को नई पदस्थापना की जिम्मेदारी सौंपी गई है.
23 IAS अधिकारियों के तबादले
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