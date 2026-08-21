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अक्षय त्रिपाठी संभालेंगे भोपाल निगम अपर आयुक्त की जिम्मेदारी, कई जिलों के जिला पंचायत CEO बदले, 23 IAS अफसरों के तबादले; देखें लिस्ट

मध्य प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है. सामान्य प्रशासन विभाग ने 32 IAS अधिकारियों के तबादले का आदेश जारी किया है. इसके तहत कई जिला पंचायत CEO, नगर निगम आयुक्त और SDO की जिम्मेदारियां बदली गई हैं.

Reported ByAnil Nagar
Published: Aug 21, 2026, 04:33 PM IST|Updated: Aug 21, 2026, 04:50 PM IST
अक्षय त्रिपाठी संभालेंगे भोपाल निगम अपर आयुक्त की जिम्मेदारी, कई जिलों के जिला पंचायत CEO बदले, 23 IAS अफसरों के तबादले; देखें लिस्ट
Image Credit: AI जनरेटेड इमेज

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Pooja

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पूजा सिंह एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम का अहम हिस्सा हैं. पूजा की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम, और हाइपरलोकल (स्थानीय) खबरों की सटीक एवं रियल-टाइम कवरेज में है.

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU), भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद पूजा ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने Inshorts और नवभारत जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया संस्थानों में काम करते हुए न्यूज़ डेस्क ऑपरेशंस और डिजिटल जर्नलिज्म में गहरी पकड़ बनाई है.

पूजा सिंह से आप सीधे Pooja1.Singh@India.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं.

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