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मोहन यादव कैबिनेट के 10 बड़े फैसले: अग्निवीरों को पुलिस-वन रक्षक में 20% कोटा, दमोह-कटनी 4-लेन समेत 24.5 हजार करोड़ मंजूर

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने नेतृत्व में कैबिनेट ने 29 सितंबर को कई अहम फैसलों पर मुहर लगाई. कैबिनेट ने प्रदेश के समग्र विकास और जनहित को गति देने के लिए लगभग 24 हजार 500 करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं को मंजूरी दी.

Written ByZee News Desk
Published: Sep 29, 2026, 10:37 PM IST|Updated: Sep 29, 2026, 10:37 PM IST
मोहन यादव कैबिनेट के 10 बड़े फैसले: अग्निवीरों को पुलिस-वन रक्षक में 20% कोटा, दमोह-कटनी 4-लेन समेत 24.5 हजार करोड़ मंजूर

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