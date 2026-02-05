MP के 269 अफसर-कर्मचारियों को अति उत्कृष्ट और सेवा पदक, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 2025 के​​ लिए जारी की सूची

MP Police Outstanding Service Medal: मध्य प्रदेश के 269 अफसर और कर्मचारियों को अति उत्कृष्ट सेवा पदक और उत्कृष्ट सेवा पदक मिलेगा. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने साल 2025 के लिए अति-उत्कृष्ट सेवा पदक और उत्कृष्ट सेवा पदक देने के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों की सूची जारी कर दी है. केंद्रीय गृह मंत्रालय की सूची में 123 अफसर और कर्मचारियों को अति उत्कृष्ट सेवा पदक के लिए चुना गया है. इसके अलावा 146 अफसर और कर्मचारियों के नाम उत्कृष्ट सेवा पदक के लिए चुने गए हैं.

भोपाल एडिशनल सीपी अवधेश गोस्वामी को अति उत्कृष्ट सेवा पदक

राजधानी भोपाल के एडिशनल सीपी अवधेश गोस्वामी को अति उत्कृष्ट सेवा पदक देने के ​लिए चुना गया है. इसके अलावा भोपाल के स्पेशल डीजी पंकज कुमार श्रीवास्तव, आईजी रुचिवर्धन मिश्र आईजी शियास ए., एआईजी मलय जैन, एआईजी अमित सक्सेना मंत्रालय के सुरक्षा अधिकारी अविनाश शर्मा समेत पुलिस मुख्यालय बटालियनों, विशेष शाखाओं और फील्ड में कार्यरत अधिकारी-कर्मचारी शामिल कानून-व्यवस्था, प्रशासनिक सुधार, प्रशिक्षण उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित किया जाएगा.

अवधेश गोस्वामी को 10 दिन पहले राष्ट्रपति पुरस्कार

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने साल 2025 के लिए अति-उत्कृष्ट सेवा पदक देने के लिए भोपाल के एडिशनल सीपी अवधेश गोस्वामी का भी नाम चुना है, जिन्हें 10 पहले 26 जनवरी पर राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए भी चुना गया था. बता दें कि अवधेश कुमार गोस्वामी मध्य प्रदेश कैडर के साल 2009 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और वर्तमान में भोपाल में एडिशनल पुलिस कमिश्नर के रूप में तैनात हैं. मार्च 2023 तक वो राजगढ़ में एसपी के पद पर तैनात थे. भोपाल ट्रांसफर के बाद उन्होंने विधानसभा सत्र की सुरक्षा जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई हैं.

पेंडिंग केस की जानकारी छिपाने पर होगी कार्रवाई

केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा सेवा पदक के लिए नामों की घोषणा होने के बाद पुलिस मुख्यालय ने एक स्पष्ट आदेश भी जारी कर दिया है, जिसमें बताया गया है कि यदि किसी अधिकारी या कर्मचारी का नाम पदक सूची में है और उसके खिलाफ वर्तमान में कोई जांच या विभागीय/न्यायिक प्रकरण पेंडिंग है तो संबंधित इकाई द्वारा इसकी जानकारी तत्काल प्रभाव से देना अनिवार्य हैह. किसी भी जांच या पेंडिंग केस की जानकारी छिपाने या सूचना नहीं देने पर कार्रवाई होगी.

लंबी और बेदाग सेवा के साथ-साथ उत्कृष्ट रिकॉर्ड

बता दें कि भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा लंबी और बेदाग सेवा के साथ-साथ उत्कृष्ट रिकॉर्ड वाले पुलिसकर्मियों, अग्निशमन, होमगार्ड और सुधार सेवाओं के कर्मचारियों को उत्कृष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया जाता है. यह एक प्रतिष्ठित सम्मान है, जो वीरता, अपराध नियंत्रण और जन-सुरक्षा में उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रदान किया जाता है. अति उत्कृष्ट सेवा पदक 15 साल से अधिक सेवा और उत्कृष्ट सेवा पदक 10-15 साल की सेवा के रूप में दिया जाता है, जो संबंधित अधिकारी के रिकॉर्ड के आधार पर तय होता है.