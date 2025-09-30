MP में 556 हिंदू बच्चों के धर्मांतरण की तैयारी, जांच के घेरे में आए 27 मदरसे, NHRC ने मांगा जवाब

Madhya Pradesh Madarsas: मध्य प्रदेश में धर्मांतरण की एक गंभीर शिकायत ने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है. शिकायत के अनुसार राज्य के 27 मदरसों में पढ़ने वाले 556 हिंदू बच्चों को कथित तौर पर धर्मांतरण के लिए निशाना बनाया जा रहा है. इस सनसनीखेज मामले की शिकायत राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (NHRC) के पास पहुंची है. NHRC ने शिकायत की गंभीरता को देखते हुए तत्काल संज्ञान लिया है और इस संबंध में राज्य सरकार से जवाब मांगा है.

27 मदरसों में 556 हिंदू बच्चों के धर्मांतरण की तैयारी

दरअसल, मध्य प्रदेश के 27 मदरसों में लगभग 556 हिंदू बच्चों के कथित धर्मांतरण के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) में शिकायत दर्ज कराई गई है. शिकायत में 556 हिंदू बच्चों को निशाना बनाए जाने का ज़िक्र है. खबरों के मुताबिक, शिकायतकर्ता ने इस मामले में एफआईआर दर्ज करने की मांग की है. आयोग के संज्ञान में आने के बाद, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव से 15 दिनों के भीतर जवाब मांगा है.

NHRC ने 15 दिन में मांगा जवाब

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने शिकायत की गंभीरता को समझते हुए तत्काल संज्ञान लिया है और आयोग ने प्रमुख सचिव ने स्कूल शिक्षा से जवाब मांगा है. आयोग ने स्कूल शिक्षा विभाग से 15 दिनों के भीतर मामले की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है. आयोग ने सवाल किया है कि गैर-मुस्लिम बच्चे बिना अनुमति के कुरान क्यों पढ़ रहे थे. 556 हिंदू बच्चों को निशाना बनाए जाने का हवाला देते हुए शिकायतकर्ता ने इस मामले में तत्काल प्राथमिकी दर्ज करने की भी मांग की है. इस घटनाक्रम से मध्य प्रदेश सरकार पर मदरसों के संचालन और गैर-मुस्लिम बच्चों की शिक्षा को लेकर सख्त कदम उठाने का दबाव बढ़ रहा है.

