Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2941944
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhभोपाल

MP में 556 हिंदू बच्चों के धर्मांतरण की तैयारी, जांच के घेरे में आए 27 मदरसे, NHRC ने मांगा जवाब

MP News: मध्य प्रदेश के 27 मदरसों में 556 हिंदू बच्चों के धर्मांतरण की तैयारी की गंभीर शिकायत राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (NHRC) तक पहुंची है. NHRC ने राज्य के प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा से 15 दिन के भीतर जवाब मांगा है.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Sep 30, 2025, 08:37 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Meta-AI
Meta-AI

Madhya Pradesh Madarsas: मध्य प्रदेश में धर्मांतरण की एक गंभीर शिकायत ने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है. शिकायत के अनुसार राज्य के 27 मदरसों में पढ़ने वाले 556 हिंदू बच्चों को कथित तौर पर धर्मांतरण के लिए निशाना बनाया जा रहा है. इस सनसनीखेज मामले की शिकायत राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (NHRC) के पास पहुंची है. NHRC ने शिकायत की गंभीरता को देखते हुए तत्काल संज्ञान लिया है और इस संबंध में राज्य सरकार से जवाब मांगा है.

यह भी पढ़ें: मंदिर के आसपास मिले तो उनकी ठुकाई करो...साध्वी प्रज्ञा ने किसे लेकर दिया ये भड़काऊ बयान ?

 

Add Zee News as a Preferred Source

27 मदरसों में 556 हिंदू बच्चों के धर्मांतरण की तैयारी
दरअसल, मध्य प्रदेश के 27 मदरसों में लगभग 556 हिंदू बच्चों के कथित धर्मांतरण के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) में शिकायत दर्ज कराई गई है. शिकायत में 556 हिंदू बच्चों को निशाना बनाए जाने का ज़िक्र है. खबरों के मुताबिक, शिकायतकर्ता ने इस मामले में एफआईआर दर्ज करने की मांग की है. आयोग के संज्ञान में आने के बाद, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव से 15 दिनों के भीतर जवाब मांगा है.

यह भी पढ़ें: प्राइवेट स्कूलों ने 10 हजार स्टूडेंट्स को एक साथ किया सस्पेंड, पढ़ाने से भी किया साफ इंकार; जानिए वजह

 

NHRC ने 15 दिन में मांगा जवाब
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने शिकायत की गंभीरता को समझते हुए तत्काल संज्ञान लिया है और आयोग ने प्रमुख सचिव ने स्कूल शिक्षा से  जवाब मांगा है. आयोग ने स्कूल शिक्षा विभाग से 15 दिनों के भीतर मामले की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है. आयोग ने सवाल किया है कि गैर-मुस्लिम बच्चे बिना अनुमति के कुरान क्यों पढ़ रहे थे. 556 हिंदू बच्चों को निशाना बनाए जाने का हवाला देते हुए शिकायतकर्ता ने इस मामले में तत्काल प्राथमिकी दर्ज करने की भी मांग की है. इस घटनाक्रम से मध्य प्रदेश सरकार पर मदरसों के संचालन और गैर-मुस्लिम बच्चों की शिक्षा को लेकर सख्त कदम उठाने का दबाव बढ़ रहा है.

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. एमपी की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.

 

TAGS

mp newsbhopal news

Trending news

mp news
MP में 556 हिंदू बच्चों के धर्मांतरण की तैयारी, जांच के घेरे में 27 मदरसे, NHRC ने..
raipur news
अफेयर को लेकर हुआ विवाद, गर्लफ्रेंड ने बॉयफ्रेंड की चाकू मारकर की हत्या,फिर हुई फरार
mp durga puja
क्या MP में दशहरा के दिन स्कूल और सरकारी ऑफिस बंद रहेंगे? जानिए यहां
damoh news
दमोह के मजदूर कर्नाटक में बंधक, 27 लोग सुरक्षित वापस जल्द लौटेंगे घर
Dussehra Holidays 2025
दशहरे पर 6 दिनों की छुट्टी, बिलासपुर में स्कूल-कॉलेज रहेंगे बंद
gwalior news
6 महीने से गायब नाबालिग लड़की, 350KM दूर मिली; मां की एक बात से छोड़ दिया था घर
Rajnandgaon News in hindi
महतारी एक्सप्रेस की आड़ में महाराष्ट्र से शराब तस्करी, GPS को चकमा देकर हो रहा था खेल
Neemuch Police
धूम स्टाइल में चोरी! नीमच पुलिस ने हाई-टेक गैंग का भंडाफोड़ किया, खंगाले गए 700CCTV
jashpur news
न देवी-न देवता! नवरात्रि में राक्षस महिषासुर की होती है पूजा, जानिए इसकी पूरी कहानी
hamidia college news
हमीदिया कॉलेज की जर्जर बिल्डिंग का हिस्सा गिरा, बाल-बाल बचे प्रधानाचार्य
;