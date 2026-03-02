Advertisement
भोपाल में 2 मार्च को होगी 29 शराब दुकानों की नीलामी, नई आबकारी नीति लागू , कई ग्रुप में बांटे गए ठेके

Bhopal News: भोपाल में 29 शराब की दुकानों की नीलामी 2 मार्च को होगी. रिज़र्व प्राइस लगभग ₹520 करोड़ तय किया गया है. सभी 87 शराब की दुकानों के लिए रिज़र्व प्राइस ₹1,432 करोड़ है.

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Mar 02, 2026, 08:15 AM IST
Bhopal News: नई एक्साइज पॉलिसी के तहत राजधानी भोपाल की 29 शराब दुकानों की नीलामी 2 मार्च को की जाएगी. इन दुकानों के लिए रिज़र्व प्राइस लगभग ₹520 करोड़ तय किया गया है. राजधानी की कुल 87 दुकानों को 20 ग्रुप में बांटा गया है, जिनका कुल रिज़र्व प्राइस ₹1,432 करोड़ है. आवंटन की प्रक्रिया ई-टेंडरिंग के ज़रिए की जाएगी. पहले फेज़ में 7 ग्रुप में 29 दुकानों के लिए टेंडर प्रोसेस शुरू हो चुका है.

भोपाल में आज होगी 29 शराब दुकानों की नीलामी
दरअसल, राज्य सरकार ने नई एक्साइज पॉलिसी (आबकारी नीति) लागू कर दी है. नए सिस्टम के तहत शराब की दुकानों को छोटे-छोटे ग्रुप में बांटा गया है. भोपाल की 87 दुकानों को 20 ग्रुप में बांटा गया है, जिनका अलॉटमेंट ई-टेंडरिंग के ज़रिए किया जाएगा. इनमें से 7 ग्रुप की 29 दुकानों के लिए पहले फेज़ में टेंडर प्रोसेस शुरू हो गया है. 2 मार्च को सुबह 10:30 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक टेंडर जमा किए जाएंगे. उसी दिन शाम 6:00 बजे डिस्ट्रिक्ट कमेटी की मौजूदगी में टेंडर खोलने का प्रोसेस होगा.

दुकानें कई ग्रुप में बंटी हुई हैं
दुकानों को कई ग्रुप में बांटा गया है. बागसेवनिया ग्रुप में पांच दुकानें, हबीबगंज फाटक ग्रुप में चार दुकानें, भानपुर चौराहा ग्रुप में पांच दुकानें, स्टेशन बजरिया ग्रुप में पांच दुकानें, खजूरीकलां ग्रुप में तीन दुकानें, जहांगीराबाद ग्रुप में चार दुकानें और गूंगा ग्रुप में तीन दुकानों के लिए टेंडर प्रोसेस चल रहा है. साथ ही प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाए रखने के लिए टेंडर खोलने की कार्रवाई उसी दिन 2 मार्च को शाम 6:00 बजे डिस्ट्रिक्ट कमेटी की मौजूदगी में की जाएगी. 

