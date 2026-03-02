भोपाल में 2 मार्च को होगी 29 शराब दुकानों की नीलामी, नई आबकारी नीति लागू , कई ग्रुप में बांटे गए ठेके

Bhopal News: नई एक्साइज पॉलिसी के तहत राजधानी भोपाल की 29 शराब दुकानों की नीलामी 2 मार्च को की जाएगी. इन दुकानों के लिए रिज़र्व प्राइस लगभग ₹520 करोड़ तय किया गया है. राजधानी की कुल 87 दुकानों को 20 ग्रुप में बांटा गया है, जिनका कुल रिज़र्व प्राइस ₹1,432 करोड़ है. आवंटन की प्रक्रिया ई-टेंडरिंग के ज़रिए की जाएगी. पहले फेज़ में 7 ग्रुप में 29 दुकानों के लिए टेंडर प्रोसेस शुरू हो चुका है.

भोपाल में आज होगी 29 शराब दुकानों की नीलामी

दरअसल, राज्य सरकार ने नई एक्साइज पॉलिसी (आबकारी नीति) लागू कर दी है. नए सिस्टम के तहत शराब की दुकानों को छोटे-छोटे ग्रुप में बांटा गया है. भोपाल की 87 दुकानों को 20 ग्रुप में बांटा गया है, जिनका अलॉटमेंट ई-टेंडरिंग के ज़रिए किया जाएगा. इनमें से 7 ग्रुप की 29 दुकानों के लिए पहले फेज़ में टेंडर प्रोसेस शुरू हो गया है. 2 मार्च को सुबह 10:30 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक टेंडर जमा किए जाएंगे. उसी दिन शाम 6:00 बजे डिस्ट्रिक्ट कमेटी की मौजूदगी में टेंडर खोलने का प्रोसेस होगा.

यह भी पढ़ें: Indore Bus Update: इंदौर में बस संचालकों का बड़ा फैसला, होली पर भी चलेंगी 1100 बसें, जानिए पूरी वजह

Add Zee News as a Preferred Source

दुकानें कई ग्रुप में बंटी हुई हैं

दुकानों को कई ग्रुप में बांटा गया है. बागसेवनिया ग्रुप में पांच दुकानें, हबीबगंज फाटक ग्रुप में चार दुकानें, भानपुर चौराहा ग्रुप में पांच दुकानें, स्टेशन बजरिया ग्रुप में पांच दुकानें, खजूरीकलां ग्रुप में तीन दुकानें, जहांगीराबाद ग्रुप में चार दुकानें और गूंगा ग्रुप में तीन दुकानों के लिए टेंडर प्रोसेस चल रहा है. साथ ही प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाए रखने के लिए टेंडर खोलने की कार्रवाई उसी दिन 2 मार्च को शाम 6:00 बजे डिस्ट्रिक्ट कमेटी की मौजूदगी में की जाएगी.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!