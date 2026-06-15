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भोपाल AIIMS में कैंसर पीड़ित 3 साल के बच्चे को लगाया गलत इंजेक्शन, मासूम की मौत, दो नर्सिंग स्टाफ पर FIR

Bhopal News: एम्स भोपाल में मेडिकल लापरवाही का एक बहुत गंभीर मामला सामने आया है, जहां कैंसर से पीड़ित तीन साल के बच्चे की इलाज के दौरान मौत हो गई. आरोप है कि नर्सिंग स्टाफ ने बच्चे को दवा के बजाय फॉर्मेलिन का इंजेक्शन लगा दिया. यह एक ऐसा केमिकल है जिसका इस्तेमाल शवों को सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है.

Written ByRanjana Kahar
Published: Jun 15, 2026, 06:56 AM IST|Updated: Jun 15, 2026, 06:56 AM IST
भोपाल AIIMS में कैंसर पीड़ित 3 साल के बच्चे को लगाया गलत इंजेक्शन, मासूम की मौत, दो नर्सिंग स्टाफ पर FIR

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Ranjana Kahar

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रंजना कहार एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया और डेस्क ऑपरेशंस में चार वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. रंजना की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम और स्थानीय खबरों (Hyperlocal News) की सटीक और तथ्यात्मक कवरेज में है.

गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय, बिलासपुर से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल करने वाली रंजना कहार ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने APN न्यूज़ के साथ भी काम किया है. डेस्क मैनेजमेंट और न्यूज़ प्रोडक्शन में मजबूत पकड़ होने के चलते वे पाठकों तक खबरें तेजी और प्रमाणिकता के साथ पहुंचाने का काम करती हैं.

रंजना कहार से आप सीधे ranjana.kahar@india.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप रंजना से एक्स (ट्विटर) और लिंक्डइन पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.

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