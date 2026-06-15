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Bhopal News: भोपाल एम्स (AIIMS) में चिकित्सा लापरवाही का एक बहुत गंभीर मामला सामने आया है, जिससे अस्पताल के कामकाज पर सवाल उठ रहे हैं. जानकारी के अनुसार, कैंसर से पीड़ित तीन साल के एक बच्चे का अस्पताल में इलाज चल रहा था. आरोप है कि इलाज के दौरान बच्चे को सही दवा के बजाय फॉर्मेलिन का इंजेक्शन लगा दिया गया, जिससे उसकी मौत हो गई. फॉर्मेलिन एक केमिकल है जिसका इस्तेमाल मेडिकल संस्थानों में शवों को सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है.
दो नर्सिंग स्टाफ पर FIR
दरअसल, यह घटना 17 दिसंबर 2025 की है. बताया जा रहा है कि इंजेक्शन लगने के बाद बच्चे की हालत बिगड़ गई और उसकी मौत हो गई. मामले की जांच के लिए AIIMS की बनाई गई एक इंटरनल कमिटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि बच्चे की मौत फॉर्मेलिन का इंजेक्शन लगने से हुई थी. जांच रिपोर्ट के आधार पर बागसेवनिया पुलिस ने 11 जून को नर्सिंग ऑफिसर मधुबाला शर्मा और अनुका गुजराती के खिलाफ लापरवाही का मामला दर्ज किया.
अस्पताल स्टाफ की भूमिका जांच के घेरे में
मृत बच्चे के पिता सिद्धार्थ यादव ने अस्पताल के स्टाफ पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उनका कहना है कि परिवार वालों ने नर्सों को रोकने की कोशिश की, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई. बागसेवनिया थाना प्रभारी अमित सोनी के अनुसार यह मामला जहरीले पदार्थ के लापरवाही से इस्तेमाल से जुड़ा है और इसकी जांच चल रही है. इस बीच एम्स प्रशासन भी अपने स्तर पर कार्रवाई कर रहा है.
अस्पताल की आंतरिक जांच के मुताबिक बच्चे की IV लाइन ब्लॉक हो गई थी. इसी दौरान नर्सिंग ऑफिसर मधुबाला शर्मा ने बिना सही पहचान या जांच-पड़ताल किए F अक्षर वाली सिरिंज की दवा बच्चे को लगा दी. परिवार का आरोप है कि बच्चे के पिता ने स्टाफ को कई बार कहा था कि सिरिंज में बताई गई दवा नहीं है. लेकिन उनकी बातों को नजरअंदाज कर दिया गया.
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