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मादक पदार्थों के खिलाफ MP में चलेगा त्रि-वर्षीय विशेष अभियान, 500 से अधिक छात्र वाले संस्थानों में बनेंगी एंटी ड्रग समितियां

मध्य प्रदेश को मादक पदार्थों से मुक्त बनाने के लिए राज्य शासन के अनेक विभाग संयुक्त अभियान चलाए और शुरुआत में 500 से अधिक विद्यार्थी वाले उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षक, पालक, विद्यार्थी, उच्च शिक्षा, सामाजिक न्याय विभाग तथा पुलिस को समाहित कर एंटी ड्रग समितियों का गठन किया जाएगा.

Written ByZee News Desk
Published: Oct 23, 2026, 02:48 PM IST|Updated: Oct 23, 2026, 02:48 PM IST
मादक पदार्थों के खिलाफ MP में चलेगा त्रि-वर्षीय विशेष अभियान, 500 से अधिक छात्र वाले संस्थानों में बनेंगी एंटी ड्रग समितियां

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