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भोपाल में NEET के लिए 32 परीक्षा केंद्र, सख्त गाइडलाइन लागू, समय से पहले निकलें; इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पूरी तरह बैन

Bhopal News: आज पूरे देश में री-नीट (re-NEET) परीक्षा आयोजित की जा रही है. भोपाल में इस परीक्षा के लिए 32 केंद्र बनाए गए हैं और परीक्षा दोपहर 2:00 बजे से शाम 5:15 बजे तक होगी. प्रशासन ने परीक्षा के लिए कड़े दिशा-निर्देश जारी किए हैं.

Written ByRanjana Kahar
Published: Jun 21, 2026, 06:51 AM IST|Updated: Jun 21, 2026, 06:51 AM IST
भोपाल में NEET के लिए 32 परीक्षा केंद्र, सख्त गाइडलाइन लागू, समय से पहले निकलें; इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पूरी तरह बैन
Image Credit: एआई जनरेटेड फोटो

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Ranjana Kahar

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रंजना कहार एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया और डेस्क ऑपरेशंस में चार वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. रंजना की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम और स्थानीय खबरों (Hyperlocal News) की सटीक और तथ्यात्मक कवरेज में है.

गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय, बिलासपुर से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल करने वाली रंजना कहार ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने APN न्यूज़ के साथ भी काम किया है. डेस्क मैनेजमेंट और न्यूज़ प्रोडक्शन में मजबूत पकड़ होने के चलते वे पाठकों तक खबरें तेजी और प्रमाणिकता के साथ पहुंचाने का काम करती हैं.

रंजना कहार से आप सीधे ranjana.kahar@india.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप रंजना से एक्स (ट्विटर) और लिंक्डइन पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.

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