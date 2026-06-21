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Bhopal News: आज पूरे देश में NEET-UG की दोबारा परीक्षा हो रही है, जिसके लिए कड़े नियम और सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं. मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में इस परीक्षा के लिए कुल 32 सेंटर बनाए गए हैं. परीक्षा दोपहर 2:00 बजे से शाम 5:15 बजे तक होगी, जबकि दिव्यांग श्रेणी के उम्मीदवारों को 65 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा. सभी उम्मीदवारों को दोपहर 1:30 बजे से पहले सेंटर में प्रवेश करना होगा. इसके बाद प्रवेश की अनुमति नहीं होगी.
परीक्षा के दौरान पारदर्शिता बनाए रखने के लिए मोबाइल फोन, घड़ी और बेल्ट जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और अन्य चीजों पर सख्त रोक है. साथ ही सादे ड्रेस कोड का पालन करने के निर्देश भी दिए गए हैं, जिसके तहत बड़े बटन, ज़्यादा जेब वाले मोटे कपड़े और गहने पहनने की मनाही है.
ट्रैफिक पुलिस ने जारी की विशेष एडवाइजरी
दूसरी ओर भोपाल में चल रहे मेट्रो निर्माण कार्य के कारण कई मुख्य रास्ते प्रभावित हैं. उम्मीदवारों को परेशानी से बचाने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने एक खास एडवाइजरी जारी की है. आनंद नगर और गौतम नगर में बने सेंटर्स पर जाने वाले छात्रों के लिए चेतक ब्रिज, गोविंदपुरा और नादरा बस स्टैंड जैसे वैकल्पिक रास्ते तय किए गए हैं. सेंटर्स के आस-पास पार्किंग पर रोक रहेगी. किसी भी तरह की समस्या से बचने के लिए छात्रों से अपील की गई है कि वे समय से पहले अपने घर से निकलें. आप हेल्पलाइन नंबर 7049104825, 7049104640 और WhatsApp नंबर 7587602055 पर भी संपर्क कर सकते हैं.
इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पूरी तरह बैन
अभ्यर्थियों को टाइम-टेबल और निर्देशों का पालन करना होगा. परीक्षा केंद्र में प्रवेश की आखिरी समय-सीमा दोपहर 1:30 बजे है. मोबाइल फोन समेत किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पूरी तरह प्रतिबंधित हैं. सामान्य अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा दोपहर 2:00 बजे से शाम 5:15 बजे तक होगी, जबकि दिव्यांग उम्मीदवारों को अतिरिक्त 65 मिनट (कम्पेंसेटरी टाइम) दिए जाएंगे. उम्मीदवारों को तय ड्रेस कोड का पालन करने का निर्देश दिया जाता है.
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