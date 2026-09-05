/टीचर्स डे पर क्यों खास हैं MP के ये 33 शिक्षक? जिन्हें राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार से किया जाएगा सम्मानित

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आज, 5 सितंबर को देशभर में शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है. इस खास मौके पर मध्यप्रदेश में भी शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट काम करने वाले 33 सरकारी शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा. लोक शिक्षण संचालनालय के मुताबिक, पहले जिलों में शिक्षकों का चयन किया गया, फिर राज्य स्तर पर उनका प्रेजेंटेशन हुआ, जिसके बाद 33 शिक्षकों को इस पुरस्कार के लिए फाइनल किया गया है. पुरस्कार समारोह का आयोजन राज्य सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा भोपाल के RCVP नरोन्हा प्रशासन अकादमी में किया जा रहा है। यह कार्यक्रम मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में होगा और राज्यपाल मंगूभाई पटेल मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। इसके अलावा, स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह; जनजातीय कार्य और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन मंत्री डॉ. कुंवर विजय शाह; और खेल, युवा कल्याण एवं सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग मुख्य अतिथि के रुप में शामिल होंगे.
MP के 33 सरकारी टीचरों को मिलेगा राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार
दरअसल, हर साल शिक्षक दिवस पर बेहतरीन (उत्कृष्ट) शिक्षकों को सम्मानित किया जाता है. इसी कड़ी में राज्य-स्तरीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के लिए एमपी के 33 शिक्षकों को चुना गया है. इनमें अलग-अलग जिलों के सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षक शामिल हैं. इस लिस्ट में प्राइमरी और सेकेंडरी, दोनों कैटेगरी के शिक्षक शामिल हैं. प्राइमरी कैटेगरी में 18 शिक्षकों को और सेकेंडरी कैटेगरी में 15 शिक्षकों को पुरस्कार के लिए चुना गया है, जिससे दोनों कैटेगरी में कुल शिक्षकों की संख्या 33 हो गई है.
क्यों किया जाएगा सम्मानित
लोक शिक्षण संचालनालय के आयुक्त अभिषेक सिंह ने बताया कि राज्य सरकार उन शिक्षकों को सम्मानित करेगी जिन्होंने छात्रों को अच्छी शिक्षा देने, शिक्षा के क्षेत्र में नए प्रयोगों को बढ़ावा देने और स्कूलों में बेहतर शैक्षणिक माहौल बनाने में अहम योगदान दिया है. उन्हें ₹25,000 नकद, एक शॉल, एक नारियल (श्रीफल) और प्रशंसा-पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा.
इन शिक्षकों का होगा सम्मान
पूनम मिश्रा, बिहारी लाल प्रजापति, अरूण कुमार भादे, बलराम अहिरवार, मुकेश कुमार शर्मा, अरूण कुमार मित्तल, मुकेश कुमार प्रजापति, मनीष तिवारी, अजय कुमार मिश्रा, मुकेश नागर, राजेश महेश्वरी, मोहित कुमार गर्ग, पूजा पाण्डेय, सतीश कुमार पाण्डेय, श्वेता तिवारी, शिवलाल दांगी, धन्नालाल बिसेन, रितेश कुमार पथाडे, सुखनंदन साहू, नरेन्द्र कुमार भारद्वाज, ओम प्रकाश विश्वकर्मा, महेन्द्र सिंह ठाकुर, राकेश कुमार गुप्ता, शिखा शर्मा, महेन्द्र सिंह पवार, ज्योति पाठक, राकेश कुमार वर्मा, सुरेश चंद्र सोनी, शर्मिला उपाध्याय, रीना देवी कटरे, हेमंत कुमार वैद्य, राकेश कुमार द्विवेद्वी, सीमा परमार.
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