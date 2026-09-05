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टीचर्स डे पर क्यों खास हैं MP के ये 33 शिक्षक? जिन्हें राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार से किया जाएगा सम्मानित

MP News: मध्य प्रदेश में राज्य-स्तरीय शिक्षक पुरस्कार-2026 के लिए 33 सरकारी शिक्षकों को चुना गया है. इनमें प्राथमिक कैटेगरी के 18 और माध्यमिक कैटेगरी के 15 शिक्षक शामिल हैं. देखिए पूरी लिस्ट...

Written ByRanjana Kahar
Published: Sep 05, 2026, 08:39 AM IST|Updated: Sep 05, 2026, 08:39 AM IST
टीचर्स डे पर क्यों खास हैं MP के ये 33 शिक्षक? जिन्हें राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार से किया जाएगा सम्मानित
Image Credit: एआई जनरेटेड फोटो

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Ranjana Kahar

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रंजना कहार एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया और डेस्क ऑपरेशंस में चार वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. रंजना की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम और स्थानीय खबरों (Hyperlocal News) की सटीक और तथ्यात्मक कवरेज में है.

गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय, बिलासपुर से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल करने वाली रंजना कहार ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने APN न्यूज़ के साथ भी काम किया है. डेस्क मैनेजमेंट और न्यूज़ प्रोडक्शन में मजबूत पकड़ होने के चलते वे पाठकों तक खबरें तेजी और प्रमाणिकता के साथ पहुंचाने का काम करती हैं.

रंजना कहार से आप सीधे ranjana.kahar@india.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप रंजना से एक्स (ट्विटर) और लिंक्डइन पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.

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