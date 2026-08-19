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भारती जाटव उच्च शिक्षा-मनीषा सोतिया पर्यटन विभाग में अपर सचिव की संभालेंगी जिम्मेदारी, MP में 4 IAS अफसरों के ट्रांसफर, देखें पूरी लिस्ट

मध्य प्रदेश में 4 आईएएस अधिकारियों का तबादला किया गया है. सामान्य प्रशासन विभाग ने 19 अगस्त को आदेश जारी कर गृह, शिक्षा पर्यटन और ऊर्जा विभाग में नई पदस्थापना की है.

Reported ByRanjan Bhagat
Published: Aug 19, 2026, 08:42 PM IST|Updated: Aug 19, 2026, 08:42 PM IST
भारती जाटव उच्च शिक्षा-मनीषा सोतिया पर्यटन विभाग में अपर सचिव की संभालेंगी जिम्मेदारी, MP में 4 IAS अफसरों के ट्रांसफर, देखें पूरी लिस्ट

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Pooja

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पूजा सिंह एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम का अहम हिस्सा हैं. पूजा की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम, और हाइपरलोकल (स्थानीय) खबरों की सटीक एवं रियल-टाइम कवरेज में है.

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU), भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद पूजा ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने Inshorts और नवभारत जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया संस्थानों में काम करते हुए न्यूज़ डेस्क ऑपरेशंस और डिजिटल जर्नलिज्म में गहरी पकड़ बनाई है.

पूजा सिंह से आप सीधे Pooja1.Singh@India.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं.

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