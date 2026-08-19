/भारती जाटव उच्च शिक्षा-मनीषा सोतिया पर्यटन विभाग में अपर सचिव की संभालेंगी जिम्मेदारी, MP में 4 IAS अफसरों के ट्रांसफर, देखें पूरी लिस्ट

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मध्य प्रदेश सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था में फेरबदल करते हुए चार आईएएस अधिकारियों की नई पदस्थापना की है. सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने बुधवार को इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी किए. तबादला सूची के तहत पर्यटन, उच्च शिक्षा, गृह और नवकरणीय ऊर्जा जैसे महत्वपूर्ण विभागों में अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं. सरकार के इस बदलाव के बाद संबंधित विभागों में प्रशासनिक जिम्मेदारियों में बदलाव होगा.
जारी आदेश के अनुसार, राज्य सरकार ने अतिरिक्त सचिव मनीषा सेंतिया का विभाग बदल दिया है. उन्हें गृह विभाग से हटाकर पर्यटन विभाग में अतिरिक्त सचिव नियुक्त किया गया है. इसी तरह, खनिज संसाधन विभाग की अतिरिक्त सचिव भारती जाटव ओगरे को भी नई जिम्मेदारी सौंपी गई है. अब वह उच्च शिक्षा विभाग के कामकाज देखेंगी.
4 IAS अधिकारियों के ट्रांसफर
सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया आदेश
यह आदेश मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से जारी किया गया है और इस पर मुख्य सचिव अशोक बरनवाल के हस्ताक्षर हैं. इस आदेश की प्रतियां कई कार्यालयों को भेजी गई हैं, जिनमें नई दिल्ली स्थित कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, राज्यपाल सचिवालय, मुख्यमंत्री कार्यालय और नई दिल्ली स्थित मध्य प्रदेश भवन शामिल हैं.
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