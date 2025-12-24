MP की सड़कों पर बिछ रही लाशें! हर दिन 41 मौतें, सड़क हादसों में मध्यप्रदेश देश में चौथे नंबर पर

MP Road Accidents Death-मध्यप्रदेश देश में सड़क दुर्घटना और मौतों के मामले में देश में चौंकाने वाले स्थान पर है. मध्यप्रदेश में हर दिन सड़क हादसों में 41 लोगों की मौत हो जाती है. उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र के बाद मध्यप्रदेश का नंबर आता है, यानी प्रदेश देश में चौथे नंबर पर है. वहीं हेलमेट न पहनने और सीटबेल्ट न बांधने को कारण होने वाली मौतों के मामले में भी मध्यप्रदेश का स्थान देश में दूसरा है. 2024 में मध्यप्रदेश ओवर-स्पीडिंग के कारण होने वाली मौतों पर भी तीसरे स्थान पर रहा है. यह जानकारी केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने राज्यसभा में दी है.

2024 में करीब 15 हजार हादसे हुए

मध्यप्रदेश में 2024 में कुल 14, 791 सड़क हादसे हुए हैं. इनमें से 6, 541 लोगों की मौत हेलमेट न पहनने की वजह से हुई, जबकि 1,929 लोगों ने सीटबेल्ट नहीं बांधने की वजह से अपनी जान गंवाई. वहीं नियमों के उल्लंघन के मामले में भी मध्यप्रदेश दूसरे स्थान पर रहा है, जिनमें हेलमेट न लगाना शामिल है. ओवर-स्पीडिंग के मामले में मध्यप्रदेश तीसरे स्थान पर रहा, ओवर-स्पीडिंग की वजह से 11, 970 लोगों की जान गई है.

लगातार बढ़ रहे हैं आंकड़े

भारत में 2020 में 45 हजार 266 सड़क हादसे हुए थे, जिनमें 11,141 लोगों की मौत मध्यप्रदेश में हुई थी. चार साल बाद यह आंकड़ा और चौंकाने वाला है, यह संख्या चार सालों में बढ़कर 56,669 हो गई है. वहीं मौतों का आंकड़ा 14,791 तक पहुंच गया. बात करें सड़क हादसों की पिछले चार साल में यह संख्या 11,500 की वृद्धि हुई है. वहीं मौतों की संख्या में 3,650 का इजाफा हुआ है.

चौथे स्थान पर रहा मध्यप्रदेश

सड़क हादसों में होने वाली मौतों में मध्यप्रदेश देशभर में चौथे स्थान पर रहा. इसमें अन्य राज्य मध्यप्रदेश से भी ऊपर हैं. उत्तरप्रदेश में 24,118 मौतें हुईं, तमिलनाडु में 18,449 और महाराष्ट्र में 15,715 मौतें हुईं. वहीं हेलमेट नियम के उल्लंघन से होने वाली मौतों में तमिलनाडु अव्वल स्थान पर है. लेकिन तमिलनाडु में सीटबेल्ट न बांधने से होने वाली मौतों का आंकड़ा मध्यप्रदेश से काफी कम है.

नियमों का जमकर हो रहा उल्लंघन

ताजा आंकड़े मध्यप्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं के पीछे बरती जा रही लापरवाही को उजागर करते हैं. लोग जानबूझकर नियमों को अनदेखा कर रहे हैं और जमकर उल्लंघन कर रहे हैं. इतना ही नहीं यहां नियमों का पालन कराने में प्रशासन भी ढिलाई बरत रहा है. केंद्र सरकार ने सभी राष्ट्रीय राजमार्गों के डिजाइन, निर्माण और उद्घाटन से पहले नियमित सुरक्षा ऑडिट कराने के निर्देश जारी किए हैं.

