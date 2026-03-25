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CM हाउस में बनेगा 45 करोड़ का हाईटेक ऑडिटोरियम, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किया भूमि पूजन, जानें खासियत

CM residence auditorium: श्यामला हिल्स में स्थित मुख्यमंत्री के आवासीय परिसर के भीतर अब एक हाईटेक ऑडिटोरियम, एक भव्य गेस्ट हाउस और एक डाइनिंग हॉल का निर्माण किया जाएगा. जिसका भूमि पूजन मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने किया.

 

Written By  Pooja|Reported By: Zee News Desk|Last Updated: Mar 25, 2026, 07:21 PM IST
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CM हाउस में बनेगा 45 करोड़ का हाईटेक ऑडिटोरियम, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किया भूमि पूजन, जानें खासियत

CM residence auditorium: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अपने जन्म दिवस पर श्यामला हिल्स स्थित मुख्यमंत्री निवास परिसर में निर्मित होने वाले जन-मन सभागार और चिंतन भवन का भूमि पूजन किया. मुख्यमंत्री निवास परिसर में विद्यमान डोम के स्थान पर विशाल ऑडिटोरियम का निर्माण किया जाएगा. इसका क्षेत्रफल 2226.70 वर्गमीटर होगा. इसमें दो हजार लोगों के बैठने की व्यवस्था के साथ ही वीआईपी लाउंज होगा. 

जन-मन सभागार में साउंड सिस्टम, एलईडी स्क्रीन्स, ध्वनि इन्सुलेशन के लिए एकोस्टिक पैनल की विशेष व्यवस्था होगी. इसके साथ ही समत्व भवन में प्रथम तल पर गेस्ट हाऊस-चिंतन का निर्माण किया जाएगा. चिंतन के रूप में विकसित हो रहे गेस्ट हाऊस में दो कक्ष, डाइनिंग रूम, वीआईपी लाउंज आदि होंगे. यह नया ऑडिटोरियम ठीक पुराने डोम वाली जगह में करीब 2.6 एकड़ जगह में से 2226.70 वर्ग मीटर में बनेगा.

2027 तक बनकर होगा तैयार

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MP बिल्डिंग डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (MPBDC) इस प्रोजेक्ट के लिए निर्माण एजेंसी के तौर पर काम कर रहा है और 13 मार्च को मैसर्स एमएस के साथ एक निर्माण कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर किए गए. निर्माण कार्य के लिए 18 महीने की समय-सीमा तय की गई है, जिसका मतलब है कि यह प्रोजेक्ट 2027 के आखिर तक पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा. इसके ठीक बगल में 2,579 वर्ग मीटर में फैला एक दो मंजिला डाइनिंग हॉल भी बनाया जाएगा. जिसमें लगभग 2,400 लोगों के बैठने की क्षमता होगी. BDC ENC अजय श्रीवास्तव ने बताया कि पूरे डोम स्ट्रक्चर का निर्माण पक्के निर्माण तरीकों का इस्तेमाल करके किया जाएगा और यह पूरी तरह से हाई-टेक होगा. 

ऐसा होगा नए ऑडिटोरियम 

  • ऑडिटोरियम में 1,730 कुर्सियां और 96 सोफा सीटें होंगी. स्टेज के पीछे एक लाइट-एंड-साउंड कंट्रोल रूम, एक मीडिया बूथ और 12x29 मीटर का एक बड़ा स्टेज बनाया जाएगा.
  • वीआईपी मेहमानों के लिए अलग से VIP डाइनिंग और लाउंज की सुविधा होगी.
  • डाइनिंग हॉल दो मंजिल का होगा.
  • ग्राउंड और पहली मंजिल को मिलाकर कुल 2,400 लोगों के लिए एक साथ खाने की व्यवस्था होगी.
  • 'समत्व' गेस्ट हाउस में दो बड़े लग्जरी बेडरूम, एक डाइनिंग रूम और एक ड्रेसिंग रूम के साथ एक कॉमन VIP लाउंज होगा. सुरक्षा के नजरिए से एक अलग गार्ड रूम और एक PA रूम का भी इंतजाम किया गया है.
  • पावर बैकअप पक्का करने के लिए कैंपस में एक हेवी-ड्यूटी DG सेट लगाया जाएगा.
  • पानी बचाने के लिए एक रेनवॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाया जाएगा और गंदे पानी के डिस्पोजल के लिए एक STP (सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट) बनाया जाएगा. परिसर के अंदर आने-जाने में आसानी के लिए 4.5 मीटर चौड़ी CC (कंक्रीट) सड़क बनाई जाएगी और लैंडस्केपिंग का काम किया जाएगा.

ये भी पढ़े: Bank Holiday on Ram Navami: MP में राम नवमी की सरकारी छुट्टी कब? बैंक, स्कूल-कॉलेज, ऑफिस... क्या-क्या रहेंगे बंद

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