Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3168858
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhभोपाल

MP में आसानी से मिलेगा 5 किलो का LPG सिलेंडर, छात्र-श्रमिकों को होगा फायदा, जानिए नियम

5 KG LPG Cylinder: मध्य प्रदेश में 5 किलो एलपीजी सलेंडर अब आसानी से मिलेगा. इसके लिए कोई एक डाक्यूमेंट दिखाना होगा और उन्हें आसानी से 5 किलो का सिलेंडर मिल जाएगा.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Apr 07, 2026, 09:43 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

5 किलो LPG सिलेंडर आसानी से मिलेगा
5 किलो LPG सिलेंडर आसानी से मिलेगा

MP Govt: ईरान-इजरायल युद्ध के बीच गैस की किल्लत न हो इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं. मध्य प्रदेश में भी तीन बड़ी ऑयल कंपनियों ने स्पष्ट किया है कि राज्य में ईंधन की कोई कमी नहीं है और पर्याप्त स्टॉक है. जबकि सप्लाई भी पहले की तरह सामान्य चल रही है. खास बात यह है कि अब मध्य प्रदेश में 5 किलो का एलपीजी गैस सिलेंडर आसानी से मिलेगा. इसके लिए केवल एक डॉक्यूमेंट दिखाना होगा और उन्हें आसानी से 5 किलो का सिलेंडर मिल जाएगा. यह सिलेंडर की सुविधा राज्य में रह रहे बाहर के लोगों और छात्रों के लिए अहम मानी जा रही है. 

एमपी में मिलेगा 5 किलो का सिलेंडर 

दरअसल, 14 किलो का सिलेंडर उन्हीं को मिल रहा है. जिनके पास रजिस्टर कनेक्शन है. लेकिन बड़े शहरों में रहकर पढ़ाई करने वाले छात्रों और बाहर से आकर काम करने वाले श्रमिकों को सबसे ज्यादा परेशानी होती है. ये लोग खाना भी कम बनाते हैं. ऐसे में इन्हें 5 किलो का सिलेंडर बिना स्थानीय पते के प्रमाण के भी दिया जाएगा. उन्हें आधार कार्ड, वोडर आईडी या फिर ड्राइविंग लाइसेंस में से कोई एक आईडी फ्रूप दिखाना होगा. उसके बाद उन्हें आसानी से गैस सिलेंडर मिल जाएगा. इसके लिए मंडीदीप, देवास, गोविंदपुरा और पीथमपुर जैसे औद्योगिक क्षेत्रों में विशेष शिविर लगेंगे. ताकि आसानी से सभी को गैस सिलेंडर मिल सके. 

Add Zee News as a Preferred Source

मध्य प्रदेश में हर दिन 2.20 लाख एलपीजी सिलेंडर बंट रहे हैं. जो सामान्य स्तर के बराबर है. खास बात यह है कि अब पैनिक बुकिंग में भी कमी नजर आई है. क्योंकि इससे पहले एक दिन में 65 से 70 हजार के बीच एलपीजी गैस की बुकिंग होती थी. लेकिन बाद में यह बढ़कर 1 से 1.5 लाख प्रतिदिन तक चली गई थी. लेकिन अब स्थिति फिर से सामान्य हो रही है. कंपनियों का कहना है कि सप्लाई की राज्य में कोई समस्या नहीं है. केवल पैनिक बुकिंग की वजह से दवाब बन रहा था. 

पेट्रोल-डीजल की भी सामान्य स्थिति 

ऑयल कंपनियों का कहना है कि प्रदेश में पेट्रोल-डीजल की भी किसी तरह की कोई समस्या नहीं है. मध्य प्रदेश में हर दिन 16 हजार किलोलीटर डीजल और 8 हजार किलोलीटर पेट्रोल की सप्लाई हो रही है. दरअसल, फसल कटाई की वजह से डीजल की मांग ज्यादा बढ़ गई है. क्योंकि डीजल का सबसे ज्यादा इस्तेमाल इस वक्त हार्वेस्टर और टैक्टर में हो रहा है. ऐसे में प्रदेश में पेट्रोल और डीजल की स्थिति फिलहाल सामान्य होने की बात कही गई है. 

ये भी पढ़ेंः मध्य प्रदेश में 3 दिनों तक आंधी-बारिश का खतरा... 34 जिलों में बरसेंगे बादल, अलर्ट!

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

5 kg LPG cylinderMP govt

Trending news

MP Breaking News LIVE
MP Breaking News LIVE: एमपी विधानसभा की नवगठित टीम की पहली मीटिंग, भोपाल में बत्ती गुल, पढ़ें बड़ी खबरें
bhopal news
भोपाल में इंसानियत शर्मसार! चलती कार से महिला को फेंका, सड़क किनारे तड़पती मिली
Jabalpur High Court
हाई वोल्टेज सियासी ड्रामें का हुआ अंत, नीतू परमार फिर बनीं मुलताई नगर पालिका अध्यक्ष
excise officers suspended
MP आबकारी विभाग में हड़कंप, शराब दुकानों की नीलामी में लापरवाही पड़ी भारी...
akshaya tritiya 2026
अक्षय तृतीया से पहले MP में बड़ा एक्शन! बाल विवाह रोकने के लिए सरकार सख्त
maihar news
अवैध संबंधों का खूनी अंत! शराब पार्टी में बुलाया और फिर कर दी राजभान की हत्या
satna news
'...अतीक मारा गया, उसका गैंग नहीं', सतना के ब्लैकबोर्ड पर लिखा धमकी भरा मैसेज
betul unique tradition
रोंगटे खड़े कर देने वाली आस्था! शरीर के आर-पार लोहे की सुई पिरोकर नाचते हैं लोग
jabalpur master plan
Jabalpur News: 171 गांवों की तकदीर बदलेगा नया मास्टर प्लान...
MLA Sanjay Pathak
एमपी के सबसे रईस MLA संजय पाठक का बड़ा दांव, 51% से कम मिला जनमत तो दे देंगे इस्तीफा