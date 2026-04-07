MP में आसानी से मिलेगा 5 किलो का LPG सिलेंडर, छात्र-श्रमिकों को होगा फायदा, जानिए नियम

MP Govt: ईरान-इजरायल युद्ध के बीच गैस की किल्लत न हो इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं. मध्य प्रदेश में भी तीन बड़ी ऑयल कंपनियों ने स्पष्ट किया है कि राज्य में ईंधन की कोई कमी नहीं है और पर्याप्त स्टॉक है. जबकि सप्लाई भी पहले की तरह सामान्य चल रही है. खास बात यह है कि अब मध्य प्रदेश में 5 किलो का एलपीजी गैस सिलेंडर आसानी से मिलेगा. इसके लिए केवल एक डॉक्यूमेंट दिखाना होगा और उन्हें आसानी से 5 किलो का सिलेंडर मिल जाएगा. यह सिलेंडर की सुविधा राज्य में रह रहे बाहर के लोगों और छात्रों के लिए अहम मानी जा रही है.

एमपी में मिलेगा 5 किलो का सिलेंडर

दरअसल, 14 किलो का सिलेंडर उन्हीं को मिल रहा है. जिनके पास रजिस्टर कनेक्शन है. लेकिन बड़े शहरों में रहकर पढ़ाई करने वाले छात्रों और बाहर से आकर काम करने वाले श्रमिकों को सबसे ज्यादा परेशानी होती है. ये लोग खाना भी कम बनाते हैं. ऐसे में इन्हें 5 किलो का सिलेंडर बिना स्थानीय पते के प्रमाण के भी दिया जाएगा. उन्हें आधार कार्ड, वोडर आईडी या फिर ड्राइविंग लाइसेंस में से कोई एक आईडी फ्रूप दिखाना होगा. उसके बाद उन्हें आसानी से गैस सिलेंडर मिल जाएगा. इसके लिए मंडीदीप, देवास, गोविंदपुरा और पीथमपुर जैसे औद्योगिक क्षेत्रों में विशेष शिविर लगेंगे. ताकि आसानी से सभी को गैस सिलेंडर मिल सके.

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मध्य प्रदेश में हर दिन 2.20 लाख एलपीजी सिलेंडर बंट रहे हैं. जो सामान्य स्तर के बराबर है. खास बात यह है कि अब पैनिक बुकिंग में भी कमी नजर आई है. क्योंकि इससे पहले एक दिन में 65 से 70 हजार के बीच एलपीजी गैस की बुकिंग होती थी. लेकिन बाद में यह बढ़कर 1 से 1.5 लाख प्रतिदिन तक चली गई थी. लेकिन अब स्थिति फिर से सामान्य हो रही है. कंपनियों का कहना है कि सप्लाई की राज्य में कोई समस्या नहीं है. केवल पैनिक बुकिंग की वजह से दवाब बन रहा था.

पेट्रोल-डीजल की भी सामान्य स्थिति

ऑयल कंपनियों का कहना है कि प्रदेश में पेट्रोल-डीजल की भी किसी तरह की कोई समस्या नहीं है. मध्य प्रदेश में हर दिन 16 हजार किलोलीटर डीजल और 8 हजार किलोलीटर पेट्रोल की सप्लाई हो रही है. दरअसल, फसल कटाई की वजह से डीजल की मांग ज्यादा बढ़ गई है. क्योंकि डीजल का सबसे ज्यादा इस्तेमाल इस वक्त हार्वेस्टर और टैक्टर में हो रहा है. ऐसे में प्रदेश में पेट्रोल और डीजल की स्थिति फिलहाल सामान्य होने की बात कही गई है.

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