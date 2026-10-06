'मेरे सपनों का भारत' प्रतियोगिता के नतीजे घोषित: 50 लाख बच्चों में से आयुषी और श्रीजी ने मारी बाजी, CM मोहन यादव ने दिए पुरस्कार!

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं. सेवा संकल्प अभियान- 2026 में पूरा देश एक साथ खड़ा है. प्रधानमंत्री मोदी तीन बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने और अब तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री हैं. गुजरात के मुख्यमंत्री के कार्यकाल में उन्होंने राज्य की अनेक चुनौतियों को समाप्त करते हुए गुजरात को एक सशक्त और समृद्ध प्रदेश बनाया. उनके कार्यकाल में पेट्रोकेमिकल की रिफाइनरी गुजरात में स्थापित हुईं, जिससे आज भारत ईंधन के मामले में आत्मनिर्भर बन पाया है. उन्होंने कहा कि हमारे विद्यार्थियों ने अपने मन के भाव को भाषण और चित्रों के माध्यम से कल्पनाशीलता को अंकित किया है. प्रधानमंत्री मोदी ने मेरा भारत और विकसित भारत की संकल्पना के भाव से बड़े से बड़े फैसले लिए और उन्हें सरलता से लागू भी किया. आज हमारा डिजिटल भारत दुनिया में सबसे अधिक यूपीआई ट्रांजैक्शन करने वाला देश है. प्रधानमंत्री मोदी ने विकास को विरासत से जोड़कर आगे बढ़ाया है. कई सालों तक ब्रिटिश काल में बने भवन में हमारी संसद चलती रही. लेकिन अब हमारी संसद का नया भवन ऐसा बना है, जिसमें भारतीयता के दर्शन होते हैं. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने लोकतंत्र को गौरवान्वित करते हुए सार्वजनिक जीवन जिया है. यह गर्व का विषय है कि अमेरिका के राष्ट्रपित भी हमारी चुनाव प्रक्रिया की तारीफ करते हुए उसे अपनाने की मंशा जताते हैं. प्रधानमंत्री मोदी की छवि वैश्विक नेताओं के बीच कुछ अलग ही दिखती है.