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'मेरे सपनों का भारत' प्रतियोगिता के नतीजे घोषित: 50 लाख बच्चों में से आयुषी और श्रीजी ने मारी बाजी, CM मोहन यादव ने दिए पुरस्कार!

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के मद्देनजर 'सेवा संकल्प अभियान' का आयोजन किया जा रहा है. इस अभियान के तहत मध्य प्रदेश में 'मेरे सपनों का भारत' चित्रकला और भाषण प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें करीब 50 लाख बच्चों ने सहभागिता की. चित्रकला प्रतियोगिता में नरसिंहपुर की छात्रा आयुषी अहिरवार ने पहला स्थान प्राप्त किया.

Written ByZee News Desk
Published: Oct 06, 2026, 03:54 PM IST|Updated: Oct 06, 2026, 03:54 PM IST
'मेरे सपनों का भारत' प्रतियोगिता के नतीजे घोषित: 50 लाख बच्चों में से आयुषी और श्रीजी ने मारी बाजी, CM मोहन यादव ने दिए पुरस्कार!

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