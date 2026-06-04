बहादुरी का सम्मान: MP पुलिस के 59 पुलिसकर्मियों को मिलेगा रुस्तम जी पुरस्कार, DGP मकवाणा ने की घोषणा

Bhopal News: मध्य प्रदेश पुलिस के 59 अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रतिष्ठित रुस्तम जी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा. DGP कैलाश मकवाणा ने वर्ष 2022-23 और 2023-24 के लिए इन पुरस्कारों की घोषणा की है. वर्ष 2022-23 के लिए 24 अधिकारियों और कर्मियों का चयन किया गया है, जबकि वर्ष 2023-24 के लिए 35 कर्मियों को चुना गया है.

59 पुलिसकर्मियों को मिलेगा रुस्तम जी पुरस्कार

दरअसल, पुरुस्कार के लिए कुल 59 पुलिस अधिकारियों और कर्मियों का चयन किया गया है. इस समूह में वे अधिकारी और कर्मी शामिल हैं, जिन्होंने ATS, नक्सल-विरोधी अभियानों, महिला सुरक्षा, साइबर अपराध नियंत्रण, विशेष शाखा और कानून-व्यवस्था के क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य किया है.

बहादुरी का सम्मान

यह सम्मान उन पुलिसकर्मियों को प्रदान किया जाता है, जिन्होंने नक्सल-विरोधी अभियानों, अपराध नियंत्रण और कानून-व्यवस्था बनाए रखने जैसी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बीच असाधारण साहस, समर्पण और कर्तव्यनिष्ठा का प्रदर्शन किया है. वर्ष 2023-24 के लिए परम विशिष्ट (Most Distinguished) श्रेणी में पांच पुलिसकर्मियों का चयन किया गया है, और उन्हें विशेष रूप से सम्मानित किया जाएगा.

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तीन श्रेणियों में दिए जाएंगे पुरस्कार

पुरस्कार तीन श्रेणियों में प्रदान किए जाएंगे. परम विशिष्ट श्रेणी के विजेताओं को एक रिवॉल्वर और एक प्रमाण पत्र मिलेगा. अति विशिष्ट श्रेणी में सम्मानित अधिकारियों को 12-बोर की बंदूक और एक प्रमाण पत्र मिलेगा. जबकि विशिष्ट श्रेणी के विजेताओं को ₹50,000 का नकद पुरस्कार और एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा. बता दें कि वर्ष 2023-24 के लिए परम विशिष्ट श्रेणी हेतु पांच पुलिस कर्मियों का चयन किया गया है.

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रुस्तम जी पुरस्कार किसे दिया जाता है?

रुस्तम जी पुरस्कार पुलिस विभाग के उन अधिकारियों और कर्मियों को प्रदान किया जाता है, जिन्होंने अनुकरणीय सेवा, उत्कृष्ट कार्य, साहस और वीरता का प्रदर्शन किया हो. यह विशेष रूप से उन कर्मियों को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है, जिन्होंने नक्सल-विरोधी अभियानों, आतंकवाद-रोधी प्रयासों, सांप्रदायिक तनाव वाली स्थितियों और कानून-व्यवस्था से जुड़ी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में असाधारण प्रदर्शन किया हो.

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