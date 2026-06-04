Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3237345
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhभोपाल

बहादुरी का सम्मान: MP पुलिस के 59 पुलिसकर्मियों को मिलेगा रुस्तम जी पुरस्कार, DGP मकवाणा ने की घोषणा

MP News: DGP कैलाश मकवाणा ने दो वर्षों (2022-23 और 2023-24) के लिए 'रुस्तम जी पुरस्कारों' की घोषणा की है, जिसके तहत कुल 59 MP पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया जाएगा.

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Jun 04, 2026, 10:50 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बहादुरी का सम्मान: MP पुलिस के 59 पुलिसकर्मियों को मिलेगा रुस्तम जी पुरस्कार, DGP मकवाणा ने की घोषणा

Bhopal News: मध्य प्रदेश पुलिस के 59 अधिकारियों और कर्मचारियों  को प्रतिष्ठित रुस्तम जी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा.  DGP कैलाश मकवाणा ने वर्ष 2022-23 और 2023-24 के लिए इन पुरस्कारों की घोषणा की है. वर्ष 2022-23 के लिए 24 अधिकारियों और कर्मियों का चयन किया गया है, जबकि वर्ष 2023-24 के लिए 35 कर्मियों को चुना गया है.

 59 पुलिसकर्मियों को मिलेगा रुस्तम जी पुरस्कार
दरअसल, पुरुस्कार के लिए कुल 59 पुलिस अधिकारियों और कर्मियों का चयन किया गया है. इस समूह में वे अधिकारी और कर्मी शामिल हैं, जिन्होंने ATS, नक्सल-विरोधी अभियानों, महिला सुरक्षा, साइबर अपराध नियंत्रण, विशेष शाखा और कानून-व्यवस्था के क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य किया है.

बहादुरी का सम्मान
यह सम्मान उन पुलिसकर्मियों को प्रदान किया जाता है, जिन्होंने नक्सल-विरोधी अभियानों, अपराध नियंत्रण और कानून-व्यवस्था बनाए रखने जैसी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बीच असाधारण साहस, समर्पण और कर्तव्यनिष्ठा का प्रदर्शन किया है. वर्ष 2023-24 के लिए परम विशिष्ट (Most Distinguished) श्रेणी में पांच पुलिसकर्मियों का चयन किया गया है, और उन्हें विशेष रूप से सम्मानित किया जाएगा.

Add Zee News as a Preferred Source

तीन श्रेणियों में दिए जाएंगे पुरस्कार 
पुरस्कार तीन श्रेणियों में प्रदान किए जाएंगे. परम विशिष्ट श्रेणी के विजेताओं को एक रिवॉल्वर और एक प्रमाण पत्र मिलेगा. अति विशिष्ट श्रेणी में सम्मानित अधिकारियों को 12-बोर की बंदूक और एक प्रमाण पत्र मिलेगा. जबकि विशिष्ट श्रेणी के विजेताओं को ₹50,000 का नकद पुरस्कार और एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा. बता दें कि वर्ष 2023-24 के लिए परम विशिष्ट श्रेणी हेतु पांच पुलिस कर्मियों का चयन किया गया है.

यह भी पढ़ें: Bhopal News: बरकतउल्ला यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर होगा वाग्देवी भोजपाल विश्वविधालय, मिली मंजूरी

 

रुस्तम जी पुरस्कार किसे दिया जाता है?
रुस्तम जी पुरस्कार पुलिस विभाग के उन अधिकारियों और कर्मियों को प्रदान किया जाता है, जिन्होंने अनुकरणीय सेवा, उत्कृष्ट कार्य, साहस और वीरता का प्रदर्शन किया हो. यह विशेष रूप से उन कर्मियों को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है, जिन्होंने नक्सल-विरोधी अभियानों, आतंकवाद-रोधी प्रयासों, सांप्रदायिक तनाव वाली स्थितियों और कानून-व्यवस्था से जुड़ी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में असाधारण प्रदर्शन किया हो.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

 

TAGS

mp newsbhopal news

Trending news

mp news
बहादुरी का सम्मान: MP पुलिस के 59 पुलिसकर्मियों को मिलेगा रुस्तम जी पुरस्कार
MP Breaking News LIVE
MP Breaking News LIVE: मंत्रालय में बड़ी बैठक करेंगे CM मोहन यादव, मानसून को लेकर नया अपडेट, पढ़ें आज की बड़ी खबरें
Bageshwar Dham
बागेश्वरधाम में 4 जून को ऑनलाइन हनुमान चालीसा हवन, घर बैठे जुड़ेंगे लाखों भक्त
bhopal news
बरकतउल्ला यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर होगा वाग्देवी भोजपाल विश्वविधालय, मिली मंजूरी
Mohan Yadav
मोदी सरकार की MP को बड़ी सौगात! इन 4 जिलों की बदलेगी सूरत; मोहन यादव ने जताया आभार
Mohan Yadav
MP में कब लागू होगी UCC? CM मोहन यादव ने किया बड़ा ऐलान
Mohan Yadav
मोहन यादव के काफिले में EV, ऐसा करने वाले देश के पहले CM;नंबर VB-2047 का मतलब भी खास
ratlam news
शराब तस्करी के बाद अब रतलाम में शराब चोरी! पुलिस ने CCTV से खोला राज, 3 गिरफ्तार
mp news
MP में ED की बड़ी कार्रवाई, आय से अधिक संपत्ति मामले में 2 पूर्व अफसरों पर गिरी गाज
Twisha Sharma Case
सुसाइड या मर्डर? दिल्ली में तैयार हो रही ट्विशा केस की रीक्रिएशन रिपोर्ट, खुलेगा राज