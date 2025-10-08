मध्य प्रदेश में 'बीफ' तस्करों का भंडाफोड़! सीहोर और भोपाल से पकड़े गए 6 आरोपी; घेराबंदी देख फरार हुआ था चालक

MP News: भोपाल और सीहोर के विभिन्न क्षेत्रों से पुलिस ने गोमांस तस्करों को गिरफ्तार किया है. इससे पूर्व एक क्विंटल गोमांस से भरी कार को भी जब्त किया गया था.
Illegal beef smuggling in Bhopal: भोपाल के परवलिया रोड इलाके से गोमांस से भरी गाड़ी जब्त होने का सनसनीखेज मामला सामने आया है. बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने सूचना मिलने पर कार की घेराबंदी की, जिसके बाद मामले की जानकारी पुलिस को दी गई. कार में बड़ी मात्रा में गोमांस बरामद किया गया है, जिसे अवैध रूप से सप्लाई किया जाना था.
पूरा मामला क्या है?
दरअसल, सोमवार को परवलिया रोड पर अवैध रूप से गोमांस सप्लाई के लिए इस्तेमाल हो रही कार को पुलिस ने जब्त (सीज़) किया था. बजरंग दल को मिली गुप्त सूचना के बाद गाड़ी को रोका गया. हालांकि, मौका पाते ही कार चालक वहाँ से फरार हो गया था. जिसके बाद पुलिस ने कार जब्त कर अज्ञात आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज की थी. अब मामले से जुड़े आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है.
आरोपियों की हुई पहचान
रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिस ने आरोपियों की तलाश पूरी कर ली है. सीसीटीवी फुटेज और अन्य तकनीकी निगरानी से आरोपियों की पहचान हुई है. भोपाल और सीहोर के विभिन्न हिस्सों से कुल 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. आरोपियों के नाम शाहिद नूर मंसूरी (31) निवासी शाहजहानाबाद, दानिश कुरैशी (22) निवासी जहांगीराबाद, काशिफ उर्फ समीरुद्दीन (35) निवासी कोतवाली क्षेत्र, अहद नूर (33) निवासी जिंसी बैंक कॉलोनी, फरहानुद्दीन (23) निवासी अफजल कॉलोनी और मुबीन अली (20) निवासी सीहोर के रूप में सामने आए हैं.
कार से मिला इतना गोमांस
जब्त कार में करीब एक क्विंटल गोमांस मिला है. इसमें गाय का सिर (मुंडी), पैर और खाल शामिल है. कार का इस्तेमाल अवैध तरीके से गोमांस के निर्यात (एक्सपोर्ट) के लिए किया जा रहा था. अब पुलिस गिरफ्तार आरोपियों की मदद से माल के स्रोत और गंतव्य का पता लगा रही है. साथ ही, इस रैकेट में और कितने लोग शामिल हैं, उनकी भी तलाश की जा रही है.
