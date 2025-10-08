Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2952868
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhभोपाल

मध्य प्रदेश में 'बीफ' तस्करों का भंडाफोड़! सीहोर और भोपाल से पकड़े गए 6 आरोपी; घेराबंदी देख फरार हुआ था चालक

MP News: भोपाल और सीहोर के विभिन्न क्षेत्रों से पुलिस ने गोमांस तस्करों को गिरफ्तार किया है. इससे पूर्व एक  क्विंटल गोमांस से भरी कार को भी जब्त किया गया था.

 

Written By  Mayuri Payal|Last Updated: Oct 08, 2025, 01:29 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सांकेतिक फोटो
सांकेतिक फोटो

Illegal beef smuggling in Bhopal: भोपाल के परवलिया रोड इलाके से गोमांस से भरी गाड़ी जब्त होने का सनसनीखेज मामला सामने आया है. बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने सूचना मिलने पर कार की घेराबंदी की, जिसके बाद मामले की जानकारी पुलिस को दी गई. कार में बड़ी मात्रा में गोमांस बरामद किया गया है, जिसे अवैध रूप से सप्लाई किया जाना था.

पूरा मामला क्या है?
दरअसल, सोमवार को परवलिया रोड पर अवैध रूप से गोमांस सप्लाई के लिए इस्तेमाल हो रही कार को पुलिस ने जब्त (सीज़) किया था. बजरंग दल को मिली गुप्त सूचना के बाद गाड़ी को रोका गया. हालांकि, मौका पाते ही कार चालक वहाँ से फरार हो गया था. जिसके बाद पुलिस ने कार जब्त कर अज्ञात आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज की थी. अब मामले से जुड़े आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है.

आरोपियों की हुई पहचान
रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिस ने आरोपियों की तलाश पूरी कर ली है. सीसीटीवी फुटेज और अन्य तकनीकी निगरानी से आरोपियों की पहचान हुई है. भोपाल और सीहोर के विभिन्न हिस्सों से कुल 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. आरोपियों के नाम शाहिद नूर मंसूरी (31) निवासी शाहजहानाबाद, दानिश कुरैशी (22) निवासी जहांगीराबाद, काशिफ उर्फ ​​समीरुद्दीन (35) निवासी कोतवाली क्षेत्र, अहद नूर (33) निवासी जिंसी बैंक कॉलोनी, फरहानुद्दीन (23) निवासी अफजल कॉलोनी और मुबीन अली (20) निवासी सीहोर के रूप में सामने आए हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

कार से मिला इतना गोमांस
जब्त कार में करीब एक क्विंटल गोमांस मिला है. इसमें गाय का सिर (मुंडी), पैर और खाल शामिल है. कार का इस्तेमाल अवैध तरीके से गोमांस के निर्यात (एक्सपोर्ट) के लिए किया जा रहा था. अब पुलिस गिरफ्तार आरोपियों की मदद से माल के स्रोत और गंतव्य का पता लगा रही है. साथ ही, इस रैकेट में और कितने लोग शामिल हैं, उनकी भी तलाश की जा रही है.

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. भोपाल की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.

TAGS

bhopal news

Trending news

bhopal news
MP में 'बीफ' तस्करों का भंडाफोड़! सीहोर और भोपाल से पकड़े गए 6 आरोपी
Rahul Gandhi
कफ सिरप से मौत: राहुल गांधी आएंगे छिंदवाड़ा, पीड़ित परिवारों से कर सकते हैं मुलाकात
mp news
बच्चों की मौत के बाद भी खिलवाड़, MP स्वास्थ्य विभाग ने की ऐसी लापरवाही; जिसकी किसी..
MP Today Live
MP Today Live: CM मोहन यादव अमित शाह से करेंगे मुलाकात,पढ़ें 8 अक्टूबर की बड़ी खबरें
mp news
कहां गया 100KG जहरीला केमिकल, जिसे तमिलनाडु की कंपनी ने खरीदा था; बड़ा खुलासा
mp news
यात्रीगण कृपया ध्यान दें! रतलाम मंडल से गुजरने वाली कई ट्रेनें रद्द, 7 के रूट बदले
mp news
फटाफट निपटा लें अपने काम, भोपाल के 60 से ज्यादा इलाकों में आज गुल रहेगी बिजली
chhattisgarh news
छत्तीसगढ़ में सरकारी नौकरी का मौका, इस विभाग में निकली है बंपर भर्ती, जल्द करें...
mp news
अस्पताल में जन्मे नवजात को झाड़ियों में फेंका, रोने की आवाज सुनकर लोगों ने बचाया
mp news
सीरियल किलर की दस्तक? भोपाल में मिले लाश के टुकड़े, बोरे में भरकर लगाया ठिकाने