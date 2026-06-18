Add Zee Business As A Preferred Source
App

भोपाल में अचानक गायब हुआ 6 साल का बच्चा, तलाश में जुटीं पुलिस की 10 टीमें, 3 दिन से नहीं मिला सुराग

Bhopal News: भोपाल के रॉयल मार्केट चौराहे से छह साल का बच्चा अंश पिछले तीन दिनों से लापता है. पुलिस कमिश्नरेट की दस टीमें और क्राइम ब्रांच उसे खोजने के लिए पूरे शहर में बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चला रही हैं.

Written ByRanjana Kahar
Published: Jun 18, 2026, 07:34 AM IST|Updated: Jun 18, 2026, 07:34 AM IST
भोपाल में अचानक गायब हुआ 6 साल का बच्चा, तलाश में जुटीं पुलिस की 10 टीमें, 3 दिन से नहीं मिला सुराग
Image Credit: एआई जनरेटेड फोटो

About the Author

Ranjana Kahar

Ranjana Kahar

रंजना कहार एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया और डेस्क ऑपरेशंस में चार वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. रंजना की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम और स्थानीय खबरों (Hyperlocal News) की सटीक और तथ्यात्मक कवरेज में है.

गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय, बिलासपुर से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल करने वाली रंजना कहार ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने APN न्यूज़ के साथ भी काम किया है. डेस्क मैनेजमेंट और न्यूज़ प्रोडक्शन में मजबूत पकड़ होने के चलते वे पाठकों तक खबरें तेजी और प्रमाणिकता के साथ पहुंचाने का काम करती हैं.

रंजना कहार से आप सीधे ranjana.kahar@india.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप रंजना से एक्स (ट्विटर) और लिंक्डइन पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
भोपाल में अचानक गायब हुआ 6 साल का बच्चा, तलाश में जुटीं पुलिस की 10 टीमें
bhopal news4 min ago
2
indore news39 min ago
3
Mohan YadavJun 17
4
Mohan YadavJun 17
5
neet ug 2026Jun 17