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Bhopal News: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 6 साल के अंश के लापता होने का मामला चिंता का विषय बन गया है. अंश पिछले तीन दिनों से लापता है और अब तक कोई ठोस सुराग नहीं मिला है. जानकारी के मुताबिक वह अचानक रॉयल मार्केट चौराहे के पास से गायब हो गया. इस घटना के बाद पुलिस ने बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू किया है.
तलाश में जुटीं पुलिस की 10 टीमें
अंश की तलाश के लिए पुलिस कमिश्नरेट की दस विशेष टीमें बनाई गई हैं और वे शहर व आसपास के इलाकों में लगातार तलाशी अभियान चला रही हैं. इसके अलावा क्राइम ब्रांच की टीम भी जांच में सक्रिय रूप से शामिल है. पुलिस कमिश्नर संजय कुमार खुद पूरे मामले पर नजर रख रहे हैं और अधिकारियों से नियमित अपडेट ले रहे हैं.
सूचना देने वाले को मिलेगा 10 हजार का इनाम
पुलिस बच्चे को खोजने के लिए CCTV फुटेज की जांच कर रही है और संभावित जगहों पर तलाश कर रही है. शहर के मुख्य चौराहों, सार्वजनिक स्थानों और बाजारों में अंश की तस्वीर वाले पोस्टर और बैनर लगाए गए हैं. सोशल मीडिया के जरिए भी लोगों से कोई भी जानकारी शेयर करने की अपील की जा रही है. पुलिस ने लोगों से सहयोग मांगा है और अंश के बारे में जानकारी देने वाले को ₹10,000 का इनाम देने की घोषणा की है. इस बीच, पूरे शहर में बच्चे की तलाश जारी है.
CCTV फुटेज में दिखा बच्चा
जांच के दौरान पुलिस ने बच्चे की मां और परिवार के अन्य सदस्यों से पूछताछ की. साथ ही मामले से जुड़ी जगहों और पतों पर देर रात तक तलाशी अभियान चलाया गया. शहर के कई इलाकों जैसे रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, गांधीनगर और लालघाटी में सघन तलाशी अभियान चलाया गया, लेकिन देर रात तक बच्चे का कोई सुराग नहीं मिल सका. इस बीच पुलिस को CCTV फुटेज मिला जिसमें अंश एक ऐसे व्यक्ति के साथ जाता हुआ दिख रहा था जो मानसिक रूप से अस्थिर लग रहा था. फुटेज देखने के बाद तुरंत कार्रवाई करते हुए पुलिस ने उस व्यक्ति को हिरासत में ले लिया. हालाँकि, पूछताछ के दौरान वह बच्चे के बारे में कोई ठोस या स्पष्ट जानकारी नहीं दे सका.
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