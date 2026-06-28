एमपी में 65 डीएसपी के तबादले, ग्वालियर समेत इन जिलों के CSP बदले, देखें पूरी लिस्ट

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DSP Transferred in MP: मध्य प्रदेश पुलिस विभाग में बड़े प्रशासनिक फेरबदल के तहत गृह विभाग ने शनिवार देर रात राज्य पुलिस सेवा (SPS) के 65 DSP स्तर के अधिकारियों के तबादले के आदेश जारी किए. इतने बड़े पैमाने पर हुए तबादलों की सूची आने के बाद प्रशासनिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है. इस फेरबदल के तहत राज्य के कई अहम शहरों की सुरक्षा कमान नए अधिकारियों को सौंपी गई है, जिनमें ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन और औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर के सिटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस (CSP) शामिल हैं. इसके साथ ही भोपाल और इंदौर जैसे बड़े शहरों में भी इसी कैडर के अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां दी गई हैं.
बालाघाट हॉक फोर्स में 18 अफसर पदस्थ
इस ट्रांसफर लिस्ट की सबसे खास बात बालाघाट के नक्सल-प्रभावित और संवेदनशील जिले में बड़े पैमाने पर अधिकारियों की तैनाती है. बालाघाट में सुरक्षा और 'हॉक फ़ोर्स' को मजबूत करने के लिए सरकार ने वहां DSP रैंक के 18 अधिकारियों को असिस्टेंट कमांडेंट (सहायक सेनानी) के तौर पर तैनात किया है. इन अधिकारियों में उदित मिश्रा, अभिलाष कुमार भलावी, अमन मिश्रा, रोहित राठौर और राकेश आर्य शामिल हैं.
इसके अलावा जमीनी स्तर पर कानून-व्यवस्था को मजबूत करने के लिए बालाघाट जिले में ही एसडीओपी के पद पर भी 4 राज्य पुलिस सेवा (SPS) के अधिकारी पदस्थ किए हैं. इनमें दीपक तोमर (लांजी), चंद्रशेखर पांडे (बैहर) और अभिषेक गौतम (परसवाड़ा) शामिल हैं. इस कदम का मकसद राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करना है.
ग्वालियर समेत इन जिलों के CSP बदले
इसके अलावा 9 CSP, 7 ACP, 7 DSP और 1 ASP की नई पोस्टिंग की गई है. ट्रांसफर ऑर्डर के तहत, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन, धार, बुरहानपुर और पीथमपुर जैसे शहरों में नए CSP और ACP तैनात किए गए हैं. वहीं, कई अधिकारियों को भोपाल में पुलिस मुख्यालय में DSP के तौर पर तैनात किया गया है. साथ ही, मुरैना, शिवपुरी, अलीराजपुर, मंदसौर, सिवनी, दमोह, सागर, रीवा, नर्मदापुरम, छिंदवाड़ा, बैतूल, नीमच, बड़वानी, धार, ग्वालियर, सिंगरौली और बालाघाट समेत कई जिलों में भी नए अधिकारी तैनात किए गए हैं.
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