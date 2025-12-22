अब तक का सबसे बड़ा डेटा लीक: MP साइबर पुलिस का अलर्ट, तुरंत अपनाएं ये स्टेप्स नहीं तो हो जाएगा अकाउंट हैक

MP State Cyber Alert : 68 करोड़ यूजर्स के ई-मेल आईडी और पासवर्ड लीक होने की आशंका को लेकर मध्यप्रदेश स्टेट साइबर पुलिस ने बड़ी चेतावनी जारी की है. साइबर पुलिस ने लोगों पासवर्ड बदलने की सलाह दी है. साथ ही साइबर ठगी से बचने के लिए कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखने को कहा है.
MP State Cyber Has Issued Guidelines: साइबर अपराधों के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए एमपी स्टेट साइबर पुलिस ने एक अहम एडवाइजरी जा की है. इस अलर्ट में आशंका जताई गई है कि लगभग 68 करोड़ ई-मेल आईडी और पासवर्ड लीक हो सकते हैं. ऐसे में सोशल मीडिया अकाउंट, इंटरनेट बैंकिंग, डिजिटल वॉलेट औक अन्य ऑनलाइन ऐप्स की सुरक्षा पर गंभीर खतरा मंडरा सकता है.
साइबर पुलिस के अनुसार, यादि किसी व्यक्ति का ई-मेल अकाउंट साइबर अपराधियों के हाथ लग जाता है, तो उसके माध्यम से अन्य जुड़े हुए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तक पहुंच बनाई जा सकती है. इसी खतरे को देखते हुए लोगों को तुरंत अपने ई-मेल और सोशल मीडिया अकाउंट्स के पासवर्ड बदलने की सलाह दी गई है.
साइबर ठगी से बचने के लिए तुरंत करें यह काम
मध्यप्रदेश स्टेट साइबर पुलिस ने स्पष्ट किया है कि यह चेतावनी किसी तरह कर डर फैलाने के लिए नहीं, बल्कि देशभर में बढ़ते डेटा लीक और साइबर ठगी के मामलों के मद्देजनक लोगों को सतर्क करने के लिए जारी की गई है. पुलिस ने कहा है कि टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन (2FA/OTP) चालू रखना और पर प्लेटफॉर्म के लिए अलग-अलग मजबूत पासवर्ड का उपयोग करना बेहद जरूरी है.
कभी न करें ये काम
मध्यप्रदेश स्टेट साइबर पुलिस ने नागरिकों को चेतावनी दी है कि वे कुछ आम लेकिन जोखिम भरे साइबर व्यवहारों से हमेशा दूर रहें. एडवाजरी के मुताबिक,
यहां करें शिकायत
यदि किसी को अपने अकाउंट से जुड़ी संदिग्ध गतिविधि दिखती है या साइबर अपराध का शक है, तो सीधे साइबर सेल को शिकायत दर्ज कराई जा सकती है. आप ps.cybercell-bpl@mppolice.gov.in या हेल्पलाइन नंबर 7587646775 पर संपर्क कर सकते हैं.
