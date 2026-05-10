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भोपाल में किरकिरी कराने वाले 90 डिग्री ब्रिज केस में 7 इंजीनियर बहाल, विवादों के बाद हुए थे सस्पेंड

Bhopal News: भोपाल के बहुचर्चित 90-डिग्री ब्रिज मामले के सिलसिले में निलंबित किए गए सात इंजीनियरों को बहाल कर दिया गया है. इन इंजीनियरों को 23 जून, 2025 को ऐशबाग इलाके में 90-डिग्री के कोण पर बनाए गए रेलवे ओवरब्रिज को लेकर उठे विवाद के बाद निलंबित किया गया था.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: May 10, 2026, 08:26 AM IST
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भोपाल में किरकिरी कराने वाले 90 डिग्री ब्रिज केस में 7 इंजीनियर बहाल, विवादों के बाद हुए थे सस्पेंड

Bhopal News: भोपाल के ऐशबाग इलाके में बने काफी चर्चा में रहे 90-डिग्री एंगल वाले रेलवे ओवरब्रिज (ROB) प्रोजेक्ट को लेकर एक बड़ा प्रशासनिक अपडेट सामने आया है. इस विवादित पुल के निर्माण के लिए जिम्मेदार ठहराए गए सात इंजीनियरों को बहाल कर दिया गया है. इन इंजीनियरों को पिछले साल 23 जून को निलंबित किया गया था, जब पुल के खतरनाक मोड़ के कारण PWD को पूरे देश में भारी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा था.

PWD मंत्री राकेश सिंह ने बहाली को मंज़ूरी दे दी है. हालांकि विभागीय मामले की जांच अभी जारी है, और इसके पूरा होने के बाद नियमों के अनुसार उचित कार्रवाई की जाएगी. बता दें कि निलंबित किए गए सभी सात इंजीनियरों को पहले ही आरोप-पत्र जारी किए जा चुके थे. इनमें से डिजाइन विंग से जुड़े इंजीनियरों ने किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की बात स्वीकार नहीं की है.

विवादों के बाद हुए थे सस्पेंड
यह मामला ऐशबाग इलाके में बनाए गए रेलवे ओवरब्रिज (ROB) से जुड़ा है. ऐशबाग में बने इस ओवरब्रिज के डिजाइन में एक जगह पर 90 डिग्री का एक सीधा मोड़ था. यह एक ऐसी खामी थी जो न केवल तकनीकी रूप से गलत थी, बल्कि ट्रैफिक सुरक्षा के लिहाज से भी बेहद खतरनाक थी. इस पुल की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए, जिससे इंजीनियरिंग जगत और प्रशासन दोनों को ही काफी शर्मिंदगी उठानी पड़ी थी.  इसके लिए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई करते हुए सरकार ने 23 जून 2025 को इस प्रोजेक्ट से जुड़े सात इंजीनियरों को निलंबित कर दिया था.

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चार इंजीनियरों के खिलाफ चलेगी विभागीय जांच
निलंबन अवधि पूरी होने और उसके बाद की समीक्षा के बाद विभाग ने सभी सात इंजीनियरों को बहाल कर दिया है. बहाल किए गए सभी इंजीनियर ENC कार्यालय में अपनी सेवाएं देंगे. विभाग ने यह स्पष्ट किया है कि उन्हें ड्यूटी पर वापस ले लिया गया है, फिर भी इनमें से चार इंजीनियरों की भूमिकाओं को लेकर चल रही विभागीय जांच अभी समाप्त नहीं हुई है. उनके विरुद्ध लगाए गए लापरवाही के आरोपों के तहत उनके खिलाफ जांच जारी रहेगी.

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