MP में घने कोहरे का प्रकोप, ये 7 ट्रेनें चल रही लेट, 9 से 10 घंटे तक की देरी

MP News: मध्य प्रदेश में कोहरे का असर रेलवे यातायात पर भी दिख रहा है, रेलवे की तरफ से मिली जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश में कई ट्रेनें बुधवार के दिन भी घने कोहरे की वजह से अपने निर्धारित समय से लेट चल रही हैं. जिससे यात्रियो को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. बता दें कि जनवरी की शुरुआत के बाद से ही एमपी में घना कोहरा छाया हुआ है, जिसके चलते ट्रेनों के समय में भी लगातार परिवर्तन दिख रहा है. उत्तर भारत के राज्यों से आने वाली ट्रेनें फिलहाल सबसे ज्यादा लेट हो रही हैं, क्योंकि उत्तर भारत में फिलहाल घना कोहरा छाया हुआ है.

बुधवार को 7 ट्रेनें लेट

दिल्ली की तरफ से एमपी आने वाली 7 ट्रेनें आज लेट चल रही हैं, क्योंकि दिल्ली से लेकर भोपाल तक मध्य प्रदेश में घना कोहरा छाया हुआ है. यहां कड़ाके की ठंड का दौर जारी है, जिसके चलते आम लोगों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. भारतीय रेलवे की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक यात्रियों को लगातार स्टेट्स चेक करने की सलाह दी गई है, क्योंकि जल्दी स्टेशन पहुंचने से लंबा इंतजार करना पड़ सकता है.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ेंः पचमढ़ी से ज्यादा ठंडा भोपाल, टूटा 10 साल का रिकॉर्ड; मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी

यह ट्रेनें लेट

पंजाब मेल 1 घंटे लेट चल रही है.

शताब्दी एक्सप्रेस 30 मिनट लेट चल रही है.

झेलम एक्सप्रेस भी 30 मिनट लेट है.

सचखंड एक्सप्रेस करीब 9 घंटे की देरी से आज चल रही है.

कर्नाटक एक्सप्रेस करीब 7 घंटे की देरी से चल रही है.

मालवा एक्सप्रेस फिलहाल 4 घंटे लेट चल रही है.

डॉ. अंबेडकर नगर एसएफ एक्सप्रेस भी 2 घंटे 30 मिनट की देरी चल रही है.

यह जानकारी ऑनलाइन टाइमिंग के हिसाब से दी गई है, वहीं कोहरा कम होने पर कई गाड़ियां अपने समय को जल्द से जल्द कवर भी कर सकती हैं. इससे पहले मंगलवार को भी करीब 9 ट्रेनें कोहेरी वजह से देरी से चल रही थी. मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश में आने वाले कुछ दिनों तक कड़ाके की ठंड का अलर्ट जारी किया है, जिसके चलते यहां रेलवे यातायात भी लगातार प्रभावित हो रहा है.

ये भी पढ़ेंः एमपी में जोरदार ठंड का कहर जारी, शून्य के करीब पहुंचा पारा, अब बारिश बढ़ाएगी मुश्किल

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!