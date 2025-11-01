70वें स्थापना दिवस पर जगमगाएगा MP, 500 कलाकार के साथ भव्य जश्न, सिंगर जुबिन के सुरों से झूमेंगे लोग

MP Foundation Day 2025: मध्यप्रदेश अपना 70वां स्थापना दिवस आज 1 नवंबर को भव्य तरीके से मना रहा है. इस उपलक्ष्य में राजधानी भोपाल के लाल परेड ग्राउंड पर 1 से 3 नवंबर तक तीन दिवसीय राज्योत्सव अभ्युदय मध्यप्रदेश का आयोजन किया जा रहा है जो पूरी तरह से नए और आकर्षक कलेवर में प्रस्तुत किया जाएगा. भोपाल का आसमान, ज़मीन और स्टेज सभी रंग, रोशनी और म्यूज़िक से सराबोर होंगे.

एमपी का 70वें स्थापना दिवस आज

दरअसल, मध्यप्रदेश आज अपना 70वां स्थापना दिवस मना रहा है. राजधानी भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में 1 से 3 नवंबर तक तीन दिवसीय राज्योत्सव “अभ्युदय मध्यप्रदेश” का आयोजन किया जा रहा है. उद्घाटन शाम 6:30 बजे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में होगा. कार्यक्रम में मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री किंजरापु राममोहन नायडू और अर्जुन राम मेघवाल रहेंगे. इस दौरान 500 कलाकार विश्ववंद – श्रीकृष्ण की सांगीतिक यात्रा पेश करेंगे, जबकि 2000 ड्रोन विरासत से विकास थीम पर देश का सबसे बड़ा शो दिखाएंगे. उद्घाटन के बाद जुबिन नौटियाल प्रस्तुति देंगे. अगले दो दिनों में ‘सम्राट विक्रमादित्य’ महानाट्य और गायकों हंसराज रघुवंशी व स्नेहा शंकर के कार्यक्रम होंगे.

सिंगर जुबिन के सुरों से झूमेंगे लोग

ओपनिंग सेशन में 500 आर्टिस्ट अपनी परफॉर्मेंस देंगे. रात को पॉपुलर सिंगर जुबिन नौटियाल अपने सुपरहिट गानों से दर्शकों का मनोरंजन करेंगे, जिससे लाइट और म्यूज़िक का माहौल बन जाएगा. फेस्टिवल के अगले दो दिन 2 और 3 नवंबर को एपिक प्ले सम्राट विक्रमादित्य होगा. हंसराज रघुवंशी 2 नवंबर को परफॉर्म करेंगे जबकि सिंगर स्नेहा शंकर 3 नवंबर को अपनी परफॉर्मेंस से दर्शकों का मनोरंजन करेंगी.

सीएम मोहन यादव ने दी शुभकामनाएं

सीएम मोहम यादव ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर बधाई देते हुए लिखा कि 'मध्यप्रदेश के 70वें स्थापना दिवस की आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं. मध्यप्रदेश की यह 70 वर्षीय यात्रा समर्पण, संकल्प और सतत् विकास की सुखद यात्रा रही है. यह दिन हमें हमारे पूर्वजों की मेहनत, उनके जज्‍बे, जनभागीदारी से विकास और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति उनकी एवं हम सभी की आस्था और निष्ठा की याद दिलाता है. आइए, हम सब एकजुट होकर “विकसित, आत्मनिर्भर और सशक्त मध्यप्रदेश” के निर्माण में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएं. सामूहिक सहभागिता से अपनी मिट्टी को, अपनी मातृभूमि को, अपने प्रदेश को हर क्षेत्र में सबसे आगे रखकर अग्रणी बनाने का यही सही अवसर है‌.'