अगर बैंक जाने का प्लान है तो रुकिए! मंगलवार को सभी बैंकों का कामकाज रहेगा ठप, जानिए पूरी वजह

MP Bank 5-Day Working News: देशभर के बैंक कर्मचारियों ने बैंकों में पांच दिन के कार्य सप्ताह की मांग को लेकर हड़ताल की घोषणा की है. 27 जनवरी को एक दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल की जाएगी. वहीं बैंक कर्मचारियों की तरफ से चेतावनी भी दी गई है, कि अगर सरकार यह मांग नहीं मानती है, तो आने वाले समय में अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे. वहीं इसी के विरोध में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के अरेरा हिल्स इलाके में बैंक कर्मचारियों ने इकट्ठा होकर मोबाइल फोन की टॉर्च जलाकर शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन किया.

बता दें कि यह विरोध प्रदर्शन बैंक यूनियनों के संयुक्त मंच की तरफ से राष्ट्रव्यापी हड़ताल की जा रही है. वहीं फोरम की भोपाल इकाई के आह्वान पर सैंकड़ों बैंक कर्मचारी और अधिकारी गुरुवार की शाम को इंदिरा प्रेस कॉम्पलैक्स स्थित पंजाब नेशनल बैंक के सामने एकत्रित हुए. जहां पर नारे भी लगाए गए. इस दौरान एक बैठक क और पांच दिन काम को मंजूरी देने में हो रही देरी पर भी रोष प्रकट किया.

27 जनवरी को हड़ताल

यूनियन नेताओं का कहना है कि आने वाली 27 जनवरी को सार्वजनिक इलाकों के बैंक, निजी बैंक, विदेशी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और सहकारी बैंकों के लगभग 8 लाख से ज्यादा कर्मचारी और अधिकारी हड़ताल पर रहेंगे. वहीं उन्होंने मांग की है कि केंद्र सरकार तुरंत प्रभाव से 5 दिन वर्किंग को मंजूरी दे. इसके अलावा, केवल दूसरे और चौथे शनिवार के बजाय सभी शनिवारों को अवकाश घोषित करे.

कब से मुद्दा लंबित पड़ा?

यूनियन के नेताओं का कहना है कि बैंकिंग इलाके में सप्ताह में 5 दिन काम लागू करने की मांग लंबे समय से की जा रही है. 2015 के 10वें द्विपक्षीय समझौते/7वें संयुक्त नोट में भारतीय बैंक संघ और केंद्र सरकार के बीच एक समझौता हुआ था. इसके मुताबिक, प्रत्येक महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को अवकाश घोषित किया गया. इसके अलावा, अन्य शनिवारों को आधे दिन के बजाय पूरे कार्य दिवस बना दिया गया. उस समय आश्वासन दिया गया था, कि अन्य सभी शनिवारों को अवकाश घोषित करने की मांग पर विचार किया जाएगा, लेकिन तभी से यह मुद्दा लंबित बड़ा हुआ है.

2022 में केंद्र सरकार और भारतीय बैंक संघ ने बैंक यूनियनों के संयुक्त मंच के साथ इस मामले पर चर्चा करने पर सहमति व्यक्त की, ताकि काम के घंटे बढ़ाकर शेष शनिवारों को अवकाश घोषित किया जा सके. 2023 में हुई चर्चाओं के बाद, यह सहमति बनी कि सोमवार से शुक्रवार तक काम के घंटे प्रतिदिन 40 मिनट बढ़ा दिए जाएंगे और शेष शनिवार को अवकाश घोषित कर दिया जाएगा. यह प्रस्ताव विधिवत रूप से सरकार को भेजा गया था, लेकिन दुर्भाग्यवश, पिछले दो वर्षों से सरकार की मंजूरी लंबित है. सरकार से कोई जवाब न मिलने पर, बैंक यूनियनों के संयुक्त मंच ने 24 और 25 मार्च, 2025 को दो दिवसीय हड़ताल का आह्वान किया था.

