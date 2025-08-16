8th Pay Commission News: एमपी में सरकारी कर्मचारियों की सैलरी कब बढ़ेगी? 8वां वेतनमान लागू होने में कितना समय बचा

8th Pay Commission Update News: केंद्र सरकार की तरफ से जनवरी 2025 में 8वें वेतन आयोग की घोषणा की थी. इसके बाद अभी तक लागू नहीं हो सका है. 8वें वेतनमान में न तो इसके सदस्यों और अध्यक्ष की नियुक्ति हुई है. न ही अभी तक इस पर कोई अंतिम फैसला लिया गया है. 8वें वेतनमान, देरी से लागू होने से मध्य प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारी और पेंशन धारक परेशान नजर आ रहे हैं. प्रदेश के सरकारी कर्मचारी और पेंशन धारक इंतजार में बैठे हैं, कि कब सैलरी में इजाफा होगा. यानि 8वां वेतनमान कब से लागू होगा. आइए इसके बारे में विस्तार से बताते हैं.

आपको बता दें कि प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशन धारकों में लगातार सस्पेंस बना हुआ है कि कब सैलरी में इजाफा होगा. मिली जानकारी के अनुसार, 8वें वेतन आयोग को लेकर कई कर्मचारी संगठनों और यूनियनों की तरफ से केंद्र सरकार को पत्र भेजा गया है. उसमें 8वें वेतन आयोग के गठन और इसकी शर्तों की स्पष्टता की मांग की है. हालांकि वित्त मंत्रालय की तरफ से पहले बताया गया है कि सभी मंत्रालयों, राज्यों के सभी विभागों और कर्मचारी संगठनों से सुझाव मांगे हैं. इन सुझावों के बाद ही इनकी शर्तें तैयार की जाएंगी. इसके बाद ही इसकी अधिसूचना जारी की जा सकती है.

कब लागू होगा 8वां वेतनमान?

दरअसल, 7वां वेतनमान लागू होने में लगभग 3 साल का समय लगा था. आपको बता दें कि 7वें वेतन आयोग की घोषणा 25 सितंबर 2013 को लागू हुआ था. इसकी शर्तों पर विचार विमर्श करने के बाद 28 फरवरी 2014 को इसकी अधिसूचना जारी की गई थी. इसके अलावा, 4 मार्च 2014 को सदस्यों की नियुक्ति की गई. फिर 19 नवंबर 2015 को आयोग ने सरकार को रिपोर्ट सौंपी थी. इस प्रक्रिया में लगभग 3 साल यानि 44 महीने का समय लगने के बाद, 29 जून 2016 को 7वें आयोग की सिफारिशों को लागू किया गया था. इसी आधार पर अनुमान लगाया जा रहा है कि 8वां वेतन आयोग भी 2027 के लास्ट या 2028 के शुरू में लागू किया जा सकता है. फिलहाल अभी मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को लंबा इंतजार करना पड़ सकता है.

