MP में फिर दौड़ी तबादला एक्सप्रेस, एक साथ 9 IPS अधिकारियों का ट्रांसफर, देखें लिस्ट

9 IPS Officers Transferred In MP: मध्य प्रदेश में एक बार फिर तबादला एक्सप्रेस दौड़ पड़ी है. प्रशासनिक फेरबदल के तहत गुरुवार को एमपी में 9 आईपीएस अफसरों के तबादले किए गए हैं. इस सूची में दो जिलों मंदसौर और नरसिंहपुर के एसपी भी बदले गए हैं. विनोद कुमार अब मंदसौर के नए एसपी बनाए गए हैं, जबकि ऋषिकेश मीणा नरसिंहपुर के एसपी होंगे. इसके अलावा किन अफसरों का तबादला हुआ है, देखिए पूरी लिस्ट.

यह भी पढ़ें: मध्य प्रदेश को माइनिंग कैपिटल बनाने का मास्टर प्लान तैयार, कटनी में 23 अगस्त को खनिज कॉन्क्लेव

MP में फिर दौड़ी तबादला एक्सप्रेस

दरअसल, मध्य प्रदेश सरकार ने एक बार फिर बड़ा फेरबदल किया है. गृह विभाग की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, मंदसौर और नरसिंहपुर एसपी बदले गए हैं. मंदसौर एसपी अभिषेक आनंद को हटाकर विनोद कुमार को मंदसौर का नया एसपी बनाया गया है. जबकि नरसिंहपुर एसपी मृगाखी डेका की जगह ऋषिकेश मीणा को नया एसपी बनाया गया है. इसके साथ ही अभिषेक रंजन को उज्जैन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पद पर पदस्थ किया गया है. अभिषेक फिलहाल सिंगरौली में एएसपी के पद पर तैनात हैं.

यह भी पढ़ें: Bhopal: वक्फ बोर्ड को भदभदा और दिलखुश मस्जिदें हटाने का आदेश जारी, HC पहुंचा मामला

एक साथ 9 IPS अधिकारियों का ट्रांसफर

जारी आदेश के अनुसार, उज्जैन में पदस्थ एएसपी मयूर खंडेलवाल को भोपाल की नगरीय पुलिस में जोन-4 का पुलिस उपायुक्त नियुक्त किया गया है. जबलपुर में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रहे आनंद कलगी को जोन-4 शहरी पुलिस इंदौर का पुलिस उपायुक्त बनाया गया है. वहीं, ग्वालियर के एएसपी कृष्ण लाल चंदानी को इंदौर के जोन-1 में पुलिस उपायुक्त की जिम्मेदारी सौंपी गई है.

इसके साथ ही, भोपाल नगरीय पुलिस में जोन-4 के डीसीपी जितेंद्र सिंह पवार को पुलिस उपायुक्त यातायात नगरीय पुलिस जिला भोपाल बनाया गया है. नरसिंहपुर की एसपी मृगाखी डेका का तबादला पुलिस मुख्यालय में एआईजी के पद पर किया गया है. मंदसौर एसपी अभिषेक आनंद को एसएएफ, इंदौर की पहली बटालियन में सेनानायक पदस्थ किया गया है. इंदौर नगरीय पुलिस के जोन-4 के डीसीपी ऋषिकेश मीणा को अब नरसिंहपुर का नया पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया गया है. (सोर्स- दैनिक भास्कर)