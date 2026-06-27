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एमपी में UCC की तैयारी तेज, 90% ड्राफ्ट तैयार; 71% मुस्लिम महिलाओं ने भी पक्ष में दी राय, 2 जुलाई को मिलेगी रिपोर्ट

MP News: मध्य प्रदेश में यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड (UCC) का 90 प्रतिशत ड्राफ्ट तैयार हो चुका है. इस कानून को लेकर जनता से मिले 9.5 लाख सुझावों में से 8.9 लाख लोगों ने इसका समर्थन किया है, जबकि लगभग 60,000 सुझाव इसके विरोध में हैं.

Written ByRanjana Kahar
Published: Jun 27, 2026, 09:29 AM IST|Updated: Jun 27, 2026, 09:29 AM IST
एमपी में UCC की तैयारी तेज, 90% ड्राफ्ट तैयार; 71% मुस्लिम महिलाओं ने भी पक्ष में दी राय, 2 जुलाई को मिलेगी रिपोर्ट
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Ranjana Kahar

Ranjana Kahar

रंजना कहार एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया और डेस्क ऑपरेशंस में चार वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. रंजना की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम और स्थानीय खबरों (Hyperlocal News) की सटीक और तथ्यात्मक कवरेज में है.

गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय, बिलासपुर से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल करने वाली रंजना कहार ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने APN न्यूज़ के साथ भी काम किया है. डेस्क मैनेजमेंट और न्यूज़ प्रोडक्शन में मजबूत पकड़ होने के चलते वे पाठकों तक खबरें तेजी और प्रमाणिकता के साथ पहुंचाने का काम करती हैं.

रंजना कहार से आप सीधे ranjana.kahar@india.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप रंजना से एक्स (ट्विटर) और लिंक्डइन पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.

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