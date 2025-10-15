MP में चलेगी 900 ई-बसें, सीएम मोहन ने दिए निर्देश, इन शहरों से होगी शुरुआत

MP News: मध्य प्रदेश के लोगों के लिए अच्छी खबर है, प्रदेश में जल्द ही नई 900 ई-बसें चलती हुई नजर आएंगी, बताया जा रहा है कि इसके निर्देश सीएम मोहन यादव ने दिए हैं, फिलहाल 500 ई-बसों का टेंडर होना बाकि है, जबकि बाकि बसों का टेंडर हो गया है. सीएम मोहन यादव ने कहा था कि प्रदेश में जल्द ही नई नौ से अधिक ई बसों का संचालन किया जाएगा, जिसके लिए नगरीय निकायों में चार्जिंग स्टेशन बनाने का काम भी तेज कर दिया गया है, इसके लिए कुछ नगर निगमों में टेंडर की प्रक्रिया भी हो चुकी है, इन बसों की शुरुआत प्रदेश के महानगरों से होने वाली है, जिसके बाद इन्हें अन्य शहरों में भी चलाया जाएगा.

भोपाल-इंदौर समेत यहां से शुरुआत

मध्य प्रदेश में ई-बसें चलाने की शुरुआत भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर से होगी, हालांकि यहां बसों का संचालन पहले से भी हो रहा है, लेकिन अब इनकी संख्या बढ़ाई जाएगी, क्योंकि कुछ नगर निगमों में नई बसों के लिए टेंडर की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है. नगरीय विकास विभाग की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश में नई ईं-बसों के संचालन के लिए केंद्र सरकार की तरफ से 972 ई बसें एमपी के नगरीय निकायों को दी जाएगी, जिसमें पहले चरण में 500 बसें आएंगी और उसके बाद दूसरे चरण का लॉट आएगा, जिसमें 472 बसें आएगी. शहरी विकास मंत्रालय की तरफ से भी इसकी जानकारी दी गई है.

पहला चरण

भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और उज्जैन नगर निगम में पहले चरण के लिए बसों का संचालन होगा, इसके लिए यहां पर प्रशासन को डिपो बनाने के लिए निर्देश नगरीय विकास विभाग की तरफ से जारी कर दिए हैं, ताकि बसों का एक ही स्थान पर खड़ा करके चार्ज करने का काम किया जा सके, चार्जिंग डिपो इसलिए भी पहले से बनाने के निर्देश जारी हुए हैं ताकि जब तक बसें आएंगी तब तक यह प्रक्रिया पूरी हो जाए, जिससे आसानी से बसों का संचालन होगा.

दूसरा चरण

वहीं दूसरे चरण में सागर, सतना, देवास नगर निगमों में भी ईं-बसों का संचालन किया जाएगा. यहां भी दूसरे चरण में प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, क्योंकि लंबे समय से इन शहरों में भी ईं-बसों को चलाने की मांग की जाती रही है. टेंडर की प्रक्रिया 2026 तक पूरा होने की उम्मीद की जा रही है. फिलहाल एमपी सरकार की तरफ से 472 ईं-बसों को चलाने की लिखित जानकारी एमपी सरकार को मिली है, जबकि बाकि बची 500 ईं-बसों का टेंडर भी जल्द होगा. केंद्र सरकार की तरफ से इसकी प्रोसेस शुरू होगी.

एमपी में चलने वाली इन ईं-बसों में मिडी ई-बस, मिनी ई-बस शामिल रहेगी, जिसमें मिडी ई-बस 26 सीटर होगी, जबकि मिनी ई-बस 21 सीटर होगी, इनका किराया नगर निगम की तरफ से तय किया जाएगा. इन बसों का संचालन प्रदेश की यातायात व्यवस्था सुगम बनाने और यात्रियों को जल्द से जल्द उनके स्थान तक छोड़ने के लिए की जा रही है.

