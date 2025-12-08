भोपाल में फर्नीचर की दुकान में लगी भीषण आग, कर्मचारियों ने कूदकर बचाई जान, सब जलकर खाक

Fire Broke Out In Furniture Shop: राजधानी भोपाल के छोला मंदिर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले खेजड़ा इलाके में बीती रात एक बड़ा हादसा हो गया. क्षेत्र में स्थित एक फर्नीचर की दुकान में अचानक भीषण आग भड़क उठी. आग इतनी तेजी से फैली कि दुकान में मौजूद कर्मचारियों को अपनी जान बचाने के लिए खिड़की और पीछे के हिस्से से कूदकर बाहर निकलना पड़ा. स्थानीय लोगों ने बताया कि आग लगते ही धुआं पूरे इलाके में फैल गया और लपटें देखते ही देखते दुकान के बाहर तक पहुंच गई. वहीं, हादसे में करीब 10 लाख रुपये के माल का नुकसान हुआ है.

घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के लोगों ने तुरंत पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी. छोला मंदिर थाना पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और भीड़ को सुरक्षित दूरी पर हटाया. वहीं, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां कुछ ही देर में घटनास्थल पर पहुंच गईं, लेकिन आग इतनी भीषण थी कि उसे काबू करने में उन्हें काफी मशक्कत करनी पड़ी. दुकान में लकड़ी, फोम, प्लाइ और तैयार फर्नीचर बड़ी मात्रा में रखा था, जिससे आग और तेजी से भड़कती चली गई.

10 लाख रुपए का हुआ नुकसान

करीब एक घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर नियंत्रण पाया जा सका. हालांकि तब तक दुकान में रखा लगभग सारा सामान जलकर खाक हो चुका था. प्रारंभिक अनुमान के अनुसार, इस हादसे में करीब 10 लाख रुपए के माल का नुकसान हुआ है. शार्ट सर्किट से दुकान में आग लगने की आशंका जताई जा रही है.

मची अफरा तफरी

फिलहाल पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है. वहीं घटना के बाद आसपास के दुकानदार आर्थिक नुकसान हुआ है. गनीमत रही की इस हादसे में किसी की जान नहीं गई, लेकिन घटना ने इलाके में डर और अफरा-तफरी का माहौल जरूर पैदा कर दिया.

