40 किमी का सफर कर भोपाल पहुंचा आरोपी...फिर की साले की हत्या, पत्नी को भड़काने का था शक

Young Man Murdered In Bhopal: घरेलू कलह और गलतफहमी के चलते एक व्यक्ति ने अपने ही साले की बेरहमी से हत्या कर दी. आरोपी को शक था कि साला उसका घर बिगाड़ रहा है, इसी संदेह में जीजा ने चाकू से वार कर युवक को मौत के घाट उतार दिया. राजधानी भोपल में हुई इस वारदात से इलाके में सनसनी फैल गई है. मामला दर्ज कर पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है.

शनिवार रात करीब 8 बजे भोपाल के गुनगा थाना क्षेत्र में रहने वाले युवक पर उसके जीजा ने चाकू से हमला कर हत्या कर दी. गंभीर रूप से घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया. जहां रविवार तड़के करीब 4 बजे इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई. जानकारी के मुताबिक आरोपी की पत्नी दो महीनों से मायके में रह रही थी. आरोपी उसे वापस ले जाने आया था. पत्नी ने साथ जाने से इनकार कर दिया. इस बात को लेकर आरोपी और ससुराल पक्ष के बीच कहासुनी हो गई.

जीजा ने चाकू से किया ताबड़तोड़ वार

Add Zee News as a Preferred Source

आरोपी को शक था की पत्नी का भाई उसके पारिवारिक जीवन में दखल दे रहा है और इसी के कहने पर पत्नी ससुराल नहीं जा रही है. इसी शक में आरोपी ने विवाद के करीब सात घेट बाद युवक पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर गंभीर रूप से घाटल कर दिया.

40 किलोमीटर का सफर तय कर भोपाल आया था आरोपी

थाना प्रभारी कृष्णा ठाकुर ने बताया कि ग्राम खादमपुर निवासी 22 वर्षीय अब्दुल उर्फ अब्दुल्ला खां ट्रक चालक था. उसकी बहन और उसके पति भूरा खान के बीच लंबे समय से घरेलू विवाद चल रहा था. आरोपी भूरा खान रातीबड़ थाना क्षेत्र के ग्राम डोबरा का रहने वाला है. पुलिस का कहना कि जीजा और साले के बीच मोबाइल फोन पर कहासुनी हुई थी. इसी बात से नाराज आरोपी 40 किलोमीटर का सफर तय कर भोपाल के गुनगा थाना क्षेत्र पहुंचा और अब्दुल पर चाकू से वार कर मौके से फरार हो गया.

फरार आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस

पुलिस ने शव का पोस्टमॉर्टम कर परिजनों को सौंप दिया है.आरोपी भूरा खान के खिलाफ मामल दर्ज कर उसकी तलाश में जुट गई है. पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपी जीजा को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

ये भी पढ़ें : CM मोहन यादव ने अमित शाह से की मुलाकात, MP में मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें तेज, कई मंत्रियों पर गिरी सकती है गाज!

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!