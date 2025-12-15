40 किमी का सफर कर भोपाल पहुंचा आरोपी...फिर की साले की हत्या, पत्नी को भड़काने का था शक

Murder In Bhopal: भोपाल के गुनगा थाना क्षेत्र में एक आरोपा ने अपने ही साले की चाकू से वार कर हत्या कर दी. आरोपी महीनों से मायके में रह रही पत्नी को लेने आया था, लेकिन महिला ने साथ जाने से इनकार कर दिया. इस बात से नाराज आरोपी वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गया.
Young Man Murdered In Bhopal: घरेलू कलह और गलतफहमी के चलते एक व्यक्ति ने अपने ही साले की बेरहमी से हत्या कर दी. आरोपी को शक था कि साला उसका घर बिगाड़ रहा है, इसी संदेह में जीजा ने चाकू से वार कर युवक को मौत के घाट उतार दिया. राजधानी भोपल में हुई इस वारदात से इलाके में सनसनी फैल गई है. मामला दर्ज कर पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है.
शनिवार रात करीब 8 बजे भोपाल के गुनगा थाना क्षेत्र में रहने वाले युवक पर उसके जीजा ने चाकू से हमला कर हत्या कर दी. गंभीर रूप से घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया. जहां रविवार तड़के करीब 4 बजे इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई. जानकारी के मुताबिक आरोपी की पत्नी दो महीनों से मायके में रह रही थी. आरोपी उसे वापस ले जाने आया था. पत्नी ने साथ जाने से इनकार कर दिया. इस बात को लेकर आरोपी और ससुराल पक्ष के बीच कहासुनी हो गई.
जीजा ने चाकू से किया ताबड़तोड़ वार
आरोपी को शक था की पत्नी का भाई उसके पारिवारिक जीवन में दखल दे रहा है और इसी के कहने पर पत्नी ससुराल नहीं जा रही है. इसी शक में आरोपी ने विवाद के करीब सात घेट बाद युवक पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर गंभीर रूप से घाटल कर दिया.
40 किलोमीटर का सफर तय कर भोपाल आया था आरोपी
थाना प्रभारी कृष्णा ठाकुर ने बताया कि ग्राम खादमपुर निवासी 22 वर्षीय अब्दुल उर्फ अब्दुल्ला खां ट्रक चालक था. उसकी बहन और उसके पति भूरा खान के बीच लंबे समय से घरेलू विवाद चल रहा था. आरोपी भूरा खान रातीबड़ थाना क्षेत्र के ग्राम डोबरा का रहने वाला है. पुलिस का कहना कि जीजा और साले के बीच मोबाइल फोन पर कहासुनी हुई थी. इसी बात से नाराज आरोपी 40 किलोमीटर का सफर तय कर भोपाल के गुनगा थाना क्षेत्र पहुंचा और अब्दुल पर चाकू से वार कर मौके से फरार हो गया.
फरार आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस
पुलिस ने शव का पोस्टमॉर्टम कर परिजनों को सौंप दिया है.आरोपी भूरा खान के खिलाफ मामल दर्ज कर उसकी तलाश में जुट गई है. पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपी जीजा को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.
