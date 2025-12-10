Advertisement
शादी की चाह में कहीं आप न फंस जाए जाल में, भोपाल में एक्टिव हुआ शादी कराने वाला गिरोह, कुंवारे लड़कों को बनाते शिकार

Bhopal News: भोपाल के छोला थाना क्षेत्र में शादी कराने के नाम पर ठगी करने वाला एक गिरोह सक्रिय है. यह गिरोह मुख्य रूप से अविवाहित युवकों को निशाना बनाता है.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Dec 10, 2025, 09:05 AM IST
Marriage Fraud Gang Bhopal: राजधानी भोपाल में शादी कराने के नाम पर सक्रिय एक ठग गिरोह अविवाहित युवकों को अपना शिकार बना रहा है. यह गिरोह मोहल्लों में पर्चे बांटकर लोगों को लुभाता है और युवकों को आकर्षक प्रोफाइल वाली लड़कियां दिखाकर शादी कराने का भरोसा दिलाता है. रजिस्ट्रेशन के नाम पर 25 हजार रुपये तक की रकम वसूलकर ठग फरार हो जाते हैं. मामले में दो संदिग्ध सामने आए हैं. पुलिस इस धोखाधड़ी की शिकायतों की जांच कर रही है और पीड़ितों से सावधानी बरतने की अपील की है.

कुंवारे लड़कों को बनाते शिकार
दरअसल, भोपाल के छोला थाना क्षेत्र में एक शातिर ठग गिरोह सक्रिय था जो अविवाहित युवकों को निशाना बनाकर उनसे पैसे ऐंठ रहा था. यह गिरोह दूल्हा बनने की चाहत रखने वाले सीधे-सादे लोगों को अपने जाल में फंसाता था. ठग शहर में पर्चे बांटकर या अन्य तरीकों से अविवाहित पुरुषों तक पहुंचते थे. उनका मुख्य तरीका था कि वे पीड़ित को एक लड़की दिखाते थे और जल्द ही उनकी शादी कराने का मीठा सपना दिखाते थे, जिससे पीड़ित उनके झांसे में आ जाते थे.

दूल्हा बनने का सपना दिखाकर 25 हजार की ठगी
विश्वास जमाने के बाद ठग गिरोह रजिस्ट्रेशन और अन्य औपचारिकताओं के नाम पर प्रत्येक इच्छुक व्यक्ति से ₹25,000 की बड़ी रकम ऐंठ लेते थे. पैसा लेने के बाद वे या तो गायब हो जाते थे या शादी को टालते रहते थे, जिससे पीड़ित को ठगी का एहसास होता था. छोला थाना क्षेत्र की पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए इस गिरोह का भंडाफोड़ किया है.पुलिस ने इस धोखाधड़ी के मामले में रोशन खान और उत्तम नाम के दो मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है.पुलिस यह पता लगा रही है कि इस गिरोह में और कौन-कौन शामिल हैं.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

