भोपाल में आग का तांडव! फर्नीचर फैक्ट्री में लगी भीषण आग, आसमान में छाया काले धुएं का गुबार
Bhopal News: राजधानी भोपाल के कस्तूरबा नगर इंडस्ट्री एरिया में स्थित एक फैक्ट्री में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया. जानकारी के मुताबित, मेहता इंडस्ट्री के नाम से संचालित फैक्ट्री में फर्नीचर और प्लास्टिक की टंकियां बनाई जाती है.
