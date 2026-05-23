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भोपाल में शाम 7 बजे यहां होगा A.R.रहमान का लाइव कॉन्सर्ट, रामचरण और जान्हवी कपूर भी रहेंगे मौजूद

Bhopal News: मशहूर संगीतकार और गायक ए.आर. रहमान का लाइव कॉन्सर्ट आज, 23 मई को भोपाल में आयोजित किया जाएगा. यह कार्यक्रम शाम 7:00 बजे BHEL दशहरा ग्राउंड में शुरू होगा.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: May 23, 2026, 11:52 AM IST
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भोपाल में शाम 7 बजे यहां होगा A.R.रहमान का लाइव कॉन्सर्ट, रामचरण और जान्हवी कपूर भी रहेंगे मौजूद

A.R. Rahman Live Concert: राजधानी भोपाल में संगीत प्रेमियों के लिए एक विशेष कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है. जाने-माने संगीतकार और गायक ए.आर. रहमान 23 मई को BHEL दशहरा मैदान में एक लाइव कॉन्सर्ट करेंगे. यह कार्यक्रम शाम 7 बजे शुरू होगा और इसमें बड़ी संख्या में लोगों के शामिल होने की उम्मीद है. आयोजकों के अनुसार इस कॉन्सर्ट के लिए मुफ्त पास बांटे गए हैं और कार्यक्रम स्थल पर हजारों दर्शकों के बैठने की व्यवस्था की गई है.
 
राम चरण और जान्हवी कपूर भी रहेंगे मौजूद
साउथ के सुपरस्टार राम चरण और अभिनेत्री जान्हवी कपूर भी इस मेगा इवेंट में मौजूद रहेंगे. यह इवेंट उनकी आने वाली फिल्म Peddi के प्रमोशनल कैंपेन का हिस्सा है. इस फिल्म का निर्देशन बुच्ची बाबू ने किया है और इसका संगीत ए.आर. रहमान ने तैयार किया है. यह फिल्म 4 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है.

लाइव कॉन्सर्ट को लेकर लोगों में उत्साह
मीडिया से बातचीत के दौरान अभिनेता राम चरण ने बताया कि वह फिल्म में कुश्ती करते नजर आएंगे और फिल्म का प्रमोशन भोपाल से शुरू हो रहा है. भोपाल में आयोजित हो रहे इस लाइव कॉन्सर्ट को शहर के सबसे बड़े सांस्कृतिक कार्यक्रमों में से एक माना जा रहा है, जिसने युवाओं और संगीत प्रेमियों के बीच जबरदस्त उत्साह पैदा कर दिया है.

यह भी पढ़ें: MP Breaking News LIVE: सतना-सिंगरौली दौरे पर CM मोहन, ट्विशा शर्मा मौत मामले में समर्थ सिंह की आज होगी पेशी, पढ़ें बड़ी खबरें

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 बड़ी संख्या में लोगों के आने की उम्मीद
बताया जा रहा है कि बड़ी संख्या में लोगों के आने की उम्मीद है. आयोजकों ने BHEL दशहरा ग्राउंड पर हजारों लोगों के बैठने की व्यवस्था की है. इसके अलावा कार्यक्रम स्थल पर एक भव्य मंच भी तैयार किया जा रहा है. साथ ही यह भी बताया गया है कि लोग इस लाइव कॉन्सर्ट में शामिल होने के लिए आज भी BHEL दशहरा ग्राउंड से मुफ्त पास ले सकते हैं.

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